L a spiegazione integrale del finale della prima stagione di Dietro I Suoi Occhi ( compresi grandi spoiler )

Vi sveleremo il finale ricco di colpi di scene ed intrecci da vero thriller psicologico, di Dietro i suoi occhi (titolo originale 'Behind Her Eyes'), la nuova miniserie TV che ha debuttato mercoledì 17 febbraio in streaming su Netflix. L'adattamento dell'omonimo romanzo di Sarah Pinborough è a cura di Steve Lightfoot, famoso per avere firmato la sceneggiatura di diversi episodi della serie 'Hannibal' e per avere scritto 'The Punisher. Nel cast: Simona Brown, Eve Hewson e Tom Bateman.

Uno psico triangolo amoroso

Louise (Simona Brown) è una madre single che lavora come segretaria, inizia una relazione con lo psichiatra David (Tom Bateman), il proprio capo. Subito parte il triangolo: Louise, infatti, diventa molto amica di Adele (Eve Hewson), moglie di David. Da qui, come rivela già la sinossi ufficiale di Dietro I Suoi Occhi, si intrecceranno segreti e salti nel passato, "dove niente e nessuno è quello che sembra"

Il finale della prima stagione

Doverosa premessa anti spoiler: se non avete ancora terminato la prima stagione o non volete anticipazioni, non proseguite con la lettura. Se invece siete desiderosi di sapere tutto, e volete scoprire il finale di Dietro I Suoi Occhi, ve lo sveliamo.

Adele, la moglie di David, conobbe Rob (Robert Aramayo), un giovane che morì per overdose di eroina, in una rehab che lei stessa frequentava. Il ragazzo fece scoprire ad Adele la proiezione astrale, un' esperienza extracorporea che permetteva di far uscire dai loro corpi le rispettive auree. Questa pratica, Adele la insegnerà a Louise.

Ultimo episodio ricco di colpi di scena

Il colpo di scena della prima stagione di Dietro I Suoi Occhi arriva al sesto ed episodio. Nel corpo di Adele vive in realtà Rob, che, impossessatosi del corpo di Adele a seguito di una proiezione, la uccise e inizio ad abitare in lei. A questo punto, Adele, ossia Rob, che ha scoperto il tradimento del marito con l'amica Louise, escogita un piano per impadronirsi del corpo della rivale. Le invia dei messaggi in cui annuncia il suo suicidio, poi si stende a letto e si inietta eroina nel piede, proiettando la sua essenza al di fuori del suo corpo.

La trappola di Rob

Louise, ricevuto il messaggio di Adele/Rob, vuole andare dall'amica per impedirle di compiere il folle gesto, ma scopre di non riuscire a entrare nella sua abitazione a causa di un incendio, un’altra trappola pianificata da Rob. Louise, a quel punto, decide di fare ricorso alla proiezione astrale per salvare Adele. Un'altra trappola: l'essenza di Rob, come da spietato copione, si impossessa del corpo di Louise.

Intrecci di anime e corpi

Louise ora è Rob. Entra in casa di Adele dove trova l’essenza di Louise nel corpo di quest’ultima, e le inietta la dose fatale di eroina. Perché lo fa? Perché ora che David si era deciso di lasciare la moglie Adele per stare con Louise, Rob doveva trovare il modo di entrare nel corpo della sua amata, per non rischiare di perderlo per sempre.

Louise nel corpo di Adele

L'incendio distrugge la villa di David e Adele. Louise è morta nel corpo di Adele. Il figlio di Adele e David, Adam, ha dei dubbi sulla madre che fatica a riconoscere nei modi e nei gesti. I tre lasciano la casa, David, bacia appassionatamente Louise, inconsapevole che si tratti di Rob, che, fino a poco tempo prima, si era impossessato del corpo di sua moglie Adele.

Il flashback

Il primo tradimento in questa trama intricata di anime e corpi che si scambiano e rivivono, arriva dal passato. Adele a Rob sono in un bosco, di notte, quando provano la prima proiezione astrale.

Le auree blu e rosa

Le auree di Rob e di Adele, rispettivamente blu e rosa, escono dalla carne, si librano in cielo per poi impossessarsi dei corpi opposi. “Ha funzionato” dice Rob nel corpo di Adele. Adele, però, nel corpo di Rob non si sente bene e vuole rifare l'esperienza per tornare in sé. Rob non accetta, si oppone, prende una siringa colma di eroina, e la inietta ad Adele provocandogli una morte per overdose.

La morte per overdose di Rob

Facciamo un passo indietro: Rob è morto per overdose, ma il suo corpo, al momento della sua morte, era abitato dall’aura di Adele. Perché Rob ha voluto uccidere Adele? Per l'amore che segretamente provava per David, il marito di colei che era diventata la sua più cara amica.

Il matrimonio

Arriva il girono tanto atteso del matrimonio tra David e Louise (che in realtà è Rob). Lo scambio degli anelli e delle promesse. Rob è riuscito a restare a fianco all’uomo che ama, uccidendo per la seconda volta la donna di cui quest’ultimo si era innamorato. Ora resta solo il bambino, Adam, a legare David ad Adele, e Rob (nel corpo di Louise) deve trovare un modo per sbarazzarsene.