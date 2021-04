F inalmente è ufficiale: Downton Abbey 2 vedrà la luce. Dovrebbe uscire in prossimità delle festività natalizie, perlomeno negli Stati Uniti. Ecco cosa sappiamo oggi sul film attesissimo da tutti i fan della famiglia Crawley

Se sei un'appassionata di Downton Abbey, il prossimo Natale potrebbe avere un sapore molto dolce e speciale per te. In questi giorni, infatti, è arrivato l'annuncio che tutti i numerosissimi fan della famiglia Crawley e della sua servitù stavano aspettando: Downton Abbey 2 vedrà la luce e uscirà proprio in prossimità delle festività natalizie, perlomeno negli Stati Uniti. Ecco tutto quello che si sa a oggi sul sequel di un film che ha incassato 134 milioni in tutto il mondo.

Lo sceneggiatore è sempre Julian Fellowes

La prima notizia certa è che Downton Abbey 2 porterà ancora la firma di Julian Fellowes. Di chi si tratta? Dello sceneggiatore di Downton Abbey 1 e anche della stragrande maggioranza degli episodi dell'omonima serie televisiva di cui le pellicole sono la naturale prosecuzione ed espansione. Del resto, è lui l'inventore di quel mondo e di quei personaggi che hanno reso la fiction così famosa e amata. Se nel corso di sei stagioni Downton Abbey ha fatto incetta di premi in tutto il mondo, è anche per merito della sua "penna".

Una conferma che non può che rallegrare tutti i fan della serie tv, che così avranno la certezza di ritrovare anche nel sequel le stesse atmosfere, gli stessi dialoghi pungenti e lo stesso stile narrativo che hanno caratterizzato il primo film e la serie tv.

Il cast è riconfermato

Se della serie e del primo film hai amato tutto, ma proprio tutto puoi tirare un altro sospiro di sollievo. Anche il cast, infatti, non cambierà. Gli attori principali saranno tutti presenti anche in Downton Abbey 2. Ma saranno affiancati da nuovi volti, che aggiungeranno un pizzico di pepe e mistero alla storia. Quali? Hugh Dancy (già visto in Hannibal), Dominic West (The Affair), Laura Haddock (Da Vinci's Demons) e Nathalie Baye (Juste la fin du monde). Al momento, però, i loro ruoli sono un segreto.

Ecco, nel dettaglio, quali sono gli attori che torneranno per il secondo capitolo.

Maggie Smith nel ruolo di Lady Violet

nel ruolo di Lady Violet Hugh Bonneville interpreta Robert Crawley, Conte di Grantham

interpreta Robert Crawley, Conte di Grantham Laura Carmichael è Lady Edith Pelham

è Lady Edith Pelham Jim Carter è Charles “Charlie” Carson

Brendan Coyle è John Bates

Michelle Dockery è Lady Mary Talbot

Joanne Froggatt è Anna Bates

Rob James-Collier è Thomas Barrow

Phyllis Logan è Elsie Carson

Elizabeth McGovern è Cora Crawley

Sophie McShera è Daisy Mason

Lesley Nicol è Beryl Patmore

Penelope Wilton è Isobel Merton

Matthew Goode è Henry Talbot

Allen Leech è Tom Branson

Harry Hadden-Paton è Bertie Hexham

Kevin Doyle è Joseph Molesley

Downton Abbey 2 uscirà a Natale

Altra notizia (quasi) certa è la data di uscita. Secondo i media statunitensi, la pellicola farà il suo debutto in America il 22 dicembre, poco prima di Natale dunque. Ma su quanto accadrà nel resto del mondo è ancora mistero. Non si sa, quindi, se e quanto dovremo attendere per vederla nelle sale italiane.

La produzione è sicuramente già iniziata, anche se da poco: all'incirca a metà aprile. La pellicola sarà distribuita da Focus Features e Universal Pictures International. Simon Curtis, nominato ai BAFTA e agli Emmy (My Week with Marilyn), si unirà al team di registi per dirigere il film.

"Dopo un anno molto impegnativo con molti di noi che sono stati separati dalle famiglie e dagli amici, è di enorme conforto pensare che stanno arrivando tempi migliori e che il prossimo Natale ci riuniremo con gli amati personaggi di Downton Abbey" è stato il commento del produttore Gareth Neame.

Peter Kujawski, presidente di Focus Features, ha invece affermato: "Non c'è posto come casa per le vacanze e non possiamo immaginare un regalo migliore che riunirsi con Julian, Gareth e l'intera famiglia Downton nel 2021 per riportare i Crawley a casa per il loro fan".

Downton Abbey 2, la trama è ancora un mistero

Sulla trama di Downton Abbey 2, invece, non sappiamo molto. Anzi nulla. Possiamo solo immaginare che le vicende riprenderanno dal punto in cui si sono interrotte alla fine del primo film o poco dopo. Facciamo allora un passo indietro.

Downton Abbey 1 è basato sull'omonima serie TV britannica ambientata durante il regno di re Giorgio V, tra il 1912 e il 1926, nello Yorkshire. Protagonisti dei 52 episodi della fiction (iniziata nel 2010 e terminata nel 2015 dopo sei stagioni) sono la famiglia Crawley e la servitù che lavora per essa nella magnifica tenuta Downton Abbey nella campagna inglese.

Il film è la prosecuzione delle vicende degli abitanti di Downton Abbey. Ambientato nel 1927, ruota attorno a una visita del Re e della Regina d'Inghilterra nella residenza dei Crawley, che sconvolge l'apparente quiete del gruppo aristocratico e della sua servitù. Rispetto alla serie tv, il film spinge ancora di più sul versante dell'ironia, creando un'interessante collisione fra il mondo della servitù locale e quello della servitù reale.

Ora non resta che aspettare per vedere come Downton Abbey 2 affronterà il nuovo corredo di trame sotterranee, invidie, amori, contornati da pizzi, merletti e broccati. Quel che è certo è che le storyline dei personaggi principali si prestano a continui sviluppi e colpi di scena. Scommettiamo che Julian Fellowes ripartirà proprio da qui.