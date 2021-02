S e vuoi davvero che il lavoro sia tuo non basta inviare il curriculum, devi assolutamente evitare alcuni errori. Eccone cinque che probabilmente ha sempre commesso (senza neanche rendertene conto)

Cercare un nuovo impiego non è semplice, questo è certo. Ma hai mai pensato che forse stai commettendo degli errori che dovresti evitare, se davvero vuoi che il lavoro sia tuo? Per trovare lavoro non basta inviare curriculum a casaccio, sarebbe come sparare nel mucchio ed è naturale non ottenere i risultati sperati.

Occorrono impegno, concentrazione e anche un pizzico di preparazione. Che si tratti di neolaureate o professioniste, molte di noi tendono a fare degli errori davvero basilari. Diciamocelo, sono cose di cui spesso neanche ci rendiamo conto ma che in qualche modo potrebbero influire sulla risposta dell'azienda alla nostra domanda. Ecco 5 errori piuttosto comuni da evitare (assolutamente) se vuoi il lavoro. Forse ti sembreranno scontati, ma non lo sono affatto.

Non avere un "piano"

La ricerca di un impiego non dovrebbe consistere nell'inviare compulsivamente il tuo curriculum per ogni posizione aperta che trovi, senza applicare un minimo di selezione. Questo è uno degli errori più comuni e anche uno di quelli che non ti consentiranno di raggiungere il tuo obiettivo. A dispetto di quanto tu possa credere, inviare tutti questi curriculum senza scegliere con cura le posizioni per cui candidarti, non aumenterà le probabilità di essere assunta.

Piuttosto dovresti partire da una ricerca approfondita, mappando nel vero senso della parola le società e le aziende che possano rientrare nel tuo target di interesse. Consapevole delle tue esperienze pregresse e delle tue doti, poi, potrai formulare un vero e proprio percorso di carriera. Dovresti, in parole povere, scegliere soltanto le posizioni in cui sei certa di avere buone possibilità di successo e che siano in linea con le tue capacità specifiche. Quindi un requisito essenziale per trovare lavoro (e avere successe) è aver chiaro innanzi tutto un obiettivo.

Usare sempre lo stesso curriculum

Tra gli errori da evitare se davvero vuoi ottenere un lavoro ce n'è uno che commettono quasi tutti: creare soltanto un curriculum e inviarlo indistintamente a tutti. Occuparsi del curriculum può essere noioso, anche solo aggiornarlo talvolta ti mette di fronte a un gigantesco "uffa". Ma è importantissimo farlo, perché rappresenta il tuo biglietto da visita. È il documento nel quale l'azienda può scoprire proprio tutto di te, perciò dovresti personalizzarlo ogni volta che invii una candidatura o rispondi a un annuncio.

Un piccolo trucchetto utile (che certamente apprezzerai) è confrontare le parole chiave pertinenti all'offerta lavorativa a cui stai rispondendo con quelle del tuo curriculum. Così facendo appare chiaro che non tutto quello che scrivi in quella (o quelle) pagine è necessario per la posizione per cui devi candidarti. Un recruiter deve aver chiaro dove eventualmente posizionarti, deve capire perché è meglio scegliere proprio te anziché qualcun altro. E poi se non utilizzi le giuste parole chiave, anche nel tuo curriculum online (come su LinkedIn), non risulterai mai in un'eventuale ricerca.

Non sfruttare (e aggiornare) i social

Avrai sicuramente notato l'accenno di pocanzi a LinkedIn. Ebbene, non è affatto casuale perché uno degli errori da evitare per ottenere un lavoro consiste proprio nel curare i profili social. Tutte siamo iscritte non solo a LinkedIn ma anche a Twitter e altre piattaforme, eppure spesso dimentichiamo quanto possano essere utili anche nella ricerca di un impiego. Dopo questo articolo di certo cambierai punto di vista sui social.

I tuoi contatti dovrebbero sapere che stai cercando un nuovo lavoro, anzi più persone lo sanno e maggiori sono le possibilità di creare connessioni con persone e aziende. Se il tuo profilo LinkedIn non viene aggiornato, i recruiter potrebbero pensare che tu sia ancora occupata e passare oltre. Un tempo non era necessario utilizzare il web per trovare un lavoro, ma sai perfettamente che i tempi sono cambiati (e già da un bel pezzo).

I recruiter fanno moltissime ricerche online sui candidati e non è raro che guardino proprio il profilo LinkedIn. Perciò segui qualche consiglio utile, come ad esempio creare connessioni con contatti esperti del settore. Così darai un'ottima impressione e trasmetterai maggiore affidabilità. E poi non dimenticare di aggiornare sempre i tuoi contatti, le qualifiche e le competenze e anche la località in cui ti trovi. In ultimo, cerca di presentarti con una foto profilo seria e credibile. Anche l'occhio vuole la sua parte!

Arrivare impreparata al colloquio

Se c'è un errore che proprio devi evitare come la peste è arrivare impreparata al colloquio di lavoro. Prepararsi per i colloqui è una delle cose più importanti, anzi è essenziale se davvero vuoi ottenere l'impiego. Gioca di anticipo e, prima di presentarti in azienda (o in call, a seconda) raccogli più informazioni che puoi sulla società per cui hai intenzione di lavorare. In questo modo farai sicuramente un'ottima impressione e in più dimostrerai al tuo intervistatore interesse nei confronti dell'azienda. Senza dimenticare, poi, che con tutte queste informazioni a disposizione sarai in grado di rispondere a qualsiasi domanda in modo chiaro, diretto e sicuro.

Non dare un feedback all'azienda

Che si tratti di un colloquio fatto in presenza oppure di una call in rete, assicurati sempre di dare un feedback all'azienda. È uno degli errori più ingenui che si possano commettere quando si cerca lavoro e devi evitarlo per diversi motivi. Innanzi tutto per una questione di buona educazione. Poi perché - a prescindere da come sia andato il colloquio - fare una chiamata o inviare una mail ringraziando l'intervistatore (quindi l'azienda) per tempo che ti ha dedicato è un grande punto a tuo favore. Questo gli consentirà di ricordarsi di te, creando l'opportunità per un altro incontro in futuro. Tieni sempre una porticina aperta!