L a bambolina più amata di tutti i tempi prende le sembianze di una delle imprenditrici più seguite del momento che è riuscita a fare del suo piccolo centro estetico una grande azienda. Pronta a seguire il suo esempio?

Il suo mondo colorato di rosa e fucsia da sempre affascina tutte le bambine. Capelli biondi, alta, slanciata e soprattutto stilosa, Barbie è da sempre l’icona della perfezione. Da lei parte un messaggio positivo e di inclusione che vede come protagonista Cristina Fogazzi aka l’Estetista Cinica. La nuova Barbie, infatti, ha le sembianze di una delle imprenditrici italiane più seguite del momento.

Così il brand prosegue il suo impegno a supporto del Dream Group. L’obiettivo? Dimostrare proprio alle bambine che possono essere tutto ciò che desiderano, anche grazie alle nuove bambole OOAK ovvero One of A Kind che sono in tutto simili alle donne forti, combattive e di successo della realtà. Questa volta Barbie si ispira all’Estetista Cinica per celebrare un nuovo modello di empowerment tutto al femminile.

Perché le donne con la loro forza e la loro determinazione sanno raggiungere tutti i loro obiettivi. Come Cristina Fogazzi che in poco tempo è riuscita a creare dal suo blog un’impresa nel settore del beauty partendo dal suo centro estetico Bellavera di Milano. Il risultato? La nascita di una linea di prodotti cosmetica di skincare, VeraLab che è possibile trovare online e in diversi punti vendita.

Per questo motivo Barbie celebra la sua forza, la sua intraprendenza e la sua determinazione che sono poi gli ingredienti del vero successo. Grazie ai quali non solo oggi Cristina Fogazzi ha oltre 800mila follower su Instagram che la seguono per i suoi consigli di skincare, ma ha creato un’impresa partendo da se stessa e dalle sue abilità.

La sua storia ispira tante bambine a inseguire i loro sogni, realizzandoli con coraggio e serietà. E non solo. Ispira anche le donne e ragazze italiane a desiderare di più e a raggiungere tutti i loro obiettivi.

“Essere stata scelta da Barbie come Role Model mi riempie di infinito orgoglio”, ha dichiarato Cristina Fogazzi che ha aggiunto: “Le bambine e le ragazze oggi più che mai hanno bisogno di modelli che le incoraggino a non abbattersi di fronte agli ostacoli e ad amare sé stesse, a prescindere da qualunque modello”.

L’Estetista Cinica, infatti è diventata una fonte d’ispirazione per le bambine e le ragazze proprio perché le incoraggia a lavorare duramente e a lottare per i propri obiettivi non preoccupandosi dell’approvazione degli altri.