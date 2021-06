S e il tuo sogno è avere uno sguardo super magnetico in modo semplice, le extension ciglia potrebbero essere la soluzione adatta. Se vuoi farle durare di più però non dimenticare questi semplici passaggi.

Le extension ciglia sono una delle tendenze più in voga negli ultimi anni per quanto riguarda il mondo beauty e, in particolar modo, la valorizzazione dello sguardo.

Questa tecnica ha avuto origine nel sud-est asiatico ma in pochissimo tempo ha conquistato le donne di tutto il mondo, che la scelgono perché risolve in un attimo il problema delle ciglia poco folte, senza bisogno di stendere infinite passate di mascara sulle proprie.

Esattamente come avviene per i capelli, il principio alla base di questa tecnica è di aggiungere alcune ciglia a quelle già esistenti, in modo da infoltirle. Ovviamente deve essere svolta in salone e solo ed esclusivamente per mano di un professionista che sappia esattamente quello che fa.

No al fai da te, insomma, anche perché la loro applicazione richiede l’uso di una particolare colla che, nonostante sia super sicura, essendo applicata vicino all’occhio necessita di movimenti precisi e corretti.

Se il tuo sogno è sempre stato quello di avere occhi da cerbiatta e stai facendo un pensierino alle extension ciglia, sappi che dopo averle fatte è necessaria un minimo di manutenzione ordinaria. Nulla di difficile o di troppo impegnativo, si tratta solo di piccole e semplici azioni, che però non dovresti dimenticare se vuoi far durare le tue extension ciglia di più e averle sempre ordinate.

Ecco quindi cinque tips salva extension ciglia.

Mantienile sempre pulite

Le extension ciglia, così come le ciglia naturali in verità, sono la barriera dell’occhio verso il mondo esterno e proprio per assolvere a questa funzione tendono a intrappolare tra di loro polveri, batteri e tutto ciò che è presente nell'aria che ci circonda.

Questo ovviamente aumenta il rischio di infezioni quindi, per evitarle il più possibile è importante mantenere pulite le extension ciglia.

Per farlo esistono detergenti delicati realizzati proprio per questo scopo. Versane una piccola quantità sui tuoi polpastrelli e poi massaggia delicatamente le ciglia. Compi questa operazione ogni sera. Se nonostante le extension ti trucchi, dopo aver eliminato il mascara può bastare sciacquare tutto con acqua o stendere un po’ di acqua micellare con un dischetto sulle unghie.

Ammorbidiscile

Un errore comune che si fa quando si hanno le extension ciglia, è quello di credere che per preservarle più a lungo sia di vitale importanza tenerle asciutte e bagnarle il meno possibile.

Come abbiamo già visto con il passaggio precedente però, non è così. Forse però non sai che per rimanere sempre lucide e flessibili abbiano anche bisogno di un po’ di olio.

Ideale quelli di Jojoba, cocco o oliva, che oltre a dare un effetto lucido hanno anche la capacità di nutrire le tue ciglia naturali. Stendine un po’ con i polpastrelli un paio di volte a settimana e in poco tempo noterai subito risultati strabilianti.

Scegli tra olio o trattamento

Un’ottima alternativa agli oli, per lucidare le extension ciglia e irrobustire quelle naturali, è l’applicazione di prodotti fortificanti specifici che puoi trovare facilmente in profumeria.

Un’altra ottima dritta è quella di fortificare le tue ciglia naturali prima di sottoporti alla somministrazione di extension.

Tieni conto, infatti, che più forti sono le tue ciglia naturali, maggiori sono le possibilità che le tue extension durino a lungo. I prodotti fortificanti sono gli stessi, semplicemente in questo caso dovresti iniziare ad applicarli alcune settimane prima di fissare l’appuntamento per le extension.

Non esagerare con il trucco

Uno dei motivi che ti ha spinto a fare le extension ciglia non è quello di eliminare il mascara o per lo meno velocizzare l’applicazione diminuendo i passaggi? Fallo.

Con le ciglia così infoltite non hai davvero bisogno di esagerare con altro trucco per gli occhi.

Tuttavia, se senti il bisogno di aggiungere ancora più definizione fai una leggera riga con l’eyeliner e stendi il mascara solo sulle punte. Attenta a non usare prodotti waterproof per gli occhi, poiché alcuni loro componenti potrebbero allentare l'adesivo usato per applicare le extension ciglia e ridurne la durata.

Pettinale per mantenerle definite

Esattamente come pettini con attenzione e ogni giorno la tua chioma, a prescindere che sia tutta naturale o infoltita con delle extension, anche le ciglia hanno bisogno di essere spazzolate.

Usa un pettinino apposito e fai questa operazione con regolarità, in modo da impedire che si aggroviglino e, di conseguenza, durino di meno.

Non toccarle troppo

Infine, uno dei consigli più preziosi è di non toccare troppo le tue rinnovate ciglia. Una volta uscite dalla seduta la tentazione di farlo potrebbe essere forte ma cerca di desistere perché solo così permetterai alla colla di assestarsi definitivamente.

Se vuoi farle durare nel tempo mantieni questa buona abitudine e limitati a toccarle solo per pulirle o compiere le azioni di manutenzione necessarie. In caso contrario potresti rischiare di perdere pezzi qua e là.

Non tentare nemmeno di rimuovere le ciglia applicate da sola. Se sei stanca di tenerle o iniziano a sembrarti rovinate e vuoi eliminarli, lascia che sia il professionista che te le ha applicate a farlo.