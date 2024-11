Tempo di Natale, freddo, neve: cosa c’è di meglio che starsene accoccolati davanti al fuoco scoppiettante di un bel camino? Soprattutto nel periodo natalizio, è davvero favoloso addobbare il camino e renderlo così il più affascinante possibile. La sensazione che se ne riceve è incredibile. Quel calore, quel senso di tranquillità, di serenità, lasciandosi avvolgere dal suo tepore mentre la mente spazia in un turbinio di fantasie e di sogni.

E per quelli che un camino non lo possiedono ma ne vorrebbero tanto uno, esistono camini elettrici o in bioetanolo, molto simili ai tradizionali, ma senza canna fumaria. Se invece il desiderio di un camino decorato riguarda solo il periodo natalizio, è possibile costruirne uno da soli, utilizzando polistirolo e cartoncino. Nella nostra lista diamo per scontato che un camino (vero o finto) ce l’abbiate già, e vogliamo consigliarvi alcuni modi di decorare il vostro. Anche a seconda della tipologia di camino, tutti diversi tra loro, originali e dal sicuro “effetto wow”.

Camino da favola a Natale

Il camino acceso è il simbolo della festa in famiglia, specialmente a Natale. Questa tradizione proviene dai paesi nordici dove l’arte di addobbare fa parte della loro cultura. Riempire di decori natalizi la cornice del camino o l’esterno della cappa può diventare un passatempo divertente per genitori e bambini. Inoltre, è il momento della giornata che si trascorre in allegria con tutta la famiglia. Leggendo i nostri consigli, troverete delle indicazioni su come decorare un camino.

Come decorare il camino per Natale

Quando si avvicina il Natale grandi e bambini cominciano i preparativi per fare l’albero oppure il presepe. Si tirano fuori gli scatoloni dove sono state conservate le decorazioni e se ne comprano delle nuove. Qualche volta capita di averne talmente tante che alcune restano negli scatoloni. In questo periodo non solo l’albero di Natale ed il presepe sono pieni di addobbi in quanto anche il camino può diventare un protagonista dell’arredo natalizio. Vediamo un’idea originale per decorare il camino nelle feste di Natale.

Edera

Se si decide di decorare la mensola sopra il camino bisogna procurarsi: un paio di rami di edera, tre nastri di tulle di cui due verdi ed uno rosso, un nastro oro, piccole pigne verdi, palline oro e rosse, carta da regalo natalizia, qualche scatolina vuota, nastrini colorati ed un filo di lucine intermittenti a luce bianca, cioè le comuni “minilucciole”. All’inizio del lavoro bisogna liberare la mensola e mettere sopra i rami di edera intrecciati tra loro.

Tulle

Logicamente più è grande il camino più folti e lunghi devono essere i tralci. Dopo aver sistemato la base bisogna mettere intorno i nastri di tulle. Bisogna avere cura di drappeggiarli nei punti centrali dell’addobbo. Successivamente si deve passare il nastro oro; quest’ultimo si può comprare in cartoleria con l’anima di metallo. A questo punto bisogna prendere il filo di luci intermittenti e si fa passare sotto i nastri di tulle in modo che quando viene acceso crea un bellissimo effetto di luci soffuse.

Palline e pacchetti

Ora si devono mettere le palline colorate con gli appositi supporti. Con le scatoline vuote si devono creare dei pacchetti, utilizzando la carta da regalo ed i nastrini colorati. Poi, si devono fissare lungo l’addobbo, alternandoli alle palline oppure a: pupazzetti di neve, piccoli angioletti di vetro, campanelle, stelle di natale di stoffa, ecc. Infine, si devono aggiungere le pigne verdi che si devono incastrare tra i rami di edera; poi, si collega la spina delle luci alla presa elettrica.

Appendi una ghirlanda sopra al camino di Natale

Per quanto riguarda la parte esterna della cappa del camino si possono attaccare degli stickers murali a tema oppure, se ci sono dei chiodi, si possono appendere una ghirlanda, una stella di Natale ed una maxicalza per i regali. Se si è amanti del metodo fai da te ed in particolare della pittura si può scegliere di realizzare un’immagine natalizia su un vecchio piatto o su una vecchia tegola. Successivamente si appende sulla superficie esterna della cappa.

Come decorare il camino di Natale in base alla tipologia

Ogni tipologia di camino, da quelli tradizionali in pietra a quelli più moderni, richiede decorazioni più specifiche per il periodo di Natale.

Camino in pietra

I camini più tradizionali di solito sono in pietra, posizionati al centro della stanza, o meglio al centro di una parete. Se la pietra di rivestimento del vostro camino è di un colore molto chiaro, grazie alla sua tonalità neutra, potrete addobbarlo rifacendovi ai colori dell’albero di Natale. Utilizzate il verde e il rosso, con tante lucine colorate che faranno da contorno alla sua cornice. Le decorazioni andranno fatte con vischio, foglie rampicanti posizionate sulla base d’appoggio del camino, ed infine nastrini e fiocchetti rossi a creare il giusto contrasto. Su di un camino in pietra scura, invece, puntata a decorazioni chiare. Magari bianche che ricordino la neve, e molte luci argentate in grado di illuminare il tutto.

Camino in marmo

I camini tutti bianchi, specie se in marmo, potranno essere decorati con una bella scritta luminosa a led e, in contrasto, tanto muschio verde. Nel periodo che precede l’Epifania, soprattutto se in casa ci sono dei bambini, si potranno appendere tante belle calze che saranno lì in attesa di essere riempite con dolciumi e balocchi.

Si ritornerà con la memoria ai bei ricordi dell’infanzia e un calore immenso pervaderà l’anima. Via libera a decorazioni eleganti, nei toni dell’argento o dell’oro. Il marmo, infatti, è tipico delle abitazioni lussuose o molto chic, dunque le decorazioni del vostro camino non dovranno essere da meno.

Camino di Natale moderno

Come già accennato, anche un caminetto elettrico potrà ricreare perfettamente il clima natalizio d’altri tempi a cui siamo abituati. Se si possiede un caminetto moderno, infatti, lo si potrebbe allestire per le feste natalizie con tante palline di Natale tutte colorate e con alcuni rami di pino. Bisognerà che i rami di pino siano ben fissati alla base del camino con del biadesivo, per poi andare a posizionare, per tutta la lunghezza del caminetto, luci e palline colorate. Anche a seconda dell’arredamento della stanza, si potrà scegliere lo stile monocromatico oppure policromatico, lasciando sfogare la fantasia in un arcobaleno di colori.

Camino classico

Per i fortunati possessori di un caminetto classico, si potrà scegliere di appendere su di un lato le calze della befana, ripiene di dolcetti, dei festoni, ed infine, come tocco di originalità, una stella cometa che risplende (magari a led), da fissare al muro grazie a due grossi nastri rossi che nasconderanno gli agganci ed il filo elettrico. In alternativa, per un effetto meno artificioso, una stella cometa realizzata con legnetti, cannucce di carta o persino all’uncinetto.

Nei pressi del camino si troverà anche l’albero di Natale e un filo di lucine colorate potrebbe partire dall’albero e arrivare fino al caminetto rendendo così il tutto molto omogeneo.

Camino di Natale in legno

Il camino in legno è quello che più spesso si trova nelle baite di montagna. È il punto centrale di tutta l’abitazione, dove, di solito, si riunisce tutta la famiglia. La base è costituita, ovviamente, in pietra grezza, mentre i rivestimenti esterni sono in legno. È posizionato al centro di una parete, in genere anch’essa tutta di legno. Il tipo di legno più diffuso è il rovere, trattato nel frontale con una vernice apposita affinché ci sia una buona diffusione del calore e nello stesso tempo anche una certa protezione per la stessa struttura. Questo tipo di camino, di per sé già molto bello, diventerà magico addobbato con palline colorate e tante pigne fresche raccolte di persona, magari dai bambini di famiglia. Le pigne andranno ripulite e posizionate sul camino, e magari persino verniciate con colori acrilici scintillanti. Questo tipo di decorazione farà sì anche che la casa sia inebriata dal profumo di pino, tipico del Natale. Muschio e rami verdi, facilmente reperibili in campagna o montagna, completeranno l’addobbo natalizio.

Leggi anche Ghirlande fai da te: illumina il tuo Natale con creazioni uniche

Leggi anche Guida al galateo dei regali: fai la figura giusta a Natale