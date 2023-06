Come creare un porta collane con una gruccia

V olete creare un porta collane in pochi e semplici passaggi? Forse non sapete che potete realizzarlo servendovi di una gruccia appendiabiti. Ecco cosa vi servirà per il vostro lavoretto.

Materiali e strumenti

Il procedimento

Materiali e strumenti gruccia per abiti in legno

gancetti

vite Il procedimento Prendete la gruccia in legno e i gancetti. Con una vite dello stesso diametro dei gancetti, fate i buchi lungo la parte interna delle stecche inclinate della gruccia. Ricordate di distanziare bene i buchi gli uni dagli altri. Poi avvitate i gancetti e il gioco è fatto. La vostra gruccia porta collane è pronta per l'uso! Potete appendere anche gioielli più piccoli, come ad esempio gli orecchini. La gruccia potete anche riporla dentro l'armadio ed estrarla all'occorrenza.