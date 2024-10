Le fasce per capelli sono sicuramente fra gli accessori più utilizzati non solo dalle donne, ma anche da molti uomini. La loro larga diffusione è dovuta soprattutto al fatto che soddisfano un bisogno di comodità personale senza sacrificare l’aspetto estetico di chi le indossa. Pratiche e utili per tenere in ordine i capelli (solitamente quando sono lunghi), esse vengono infatti adoperate anche per conferire un tocco in più al proprio look quotidiano. Le fasce sono reperibili in commercio in materiali e colori differenti, ma realizzarle in maniera autonoma le rende uniche ed originali. Vediamo quindi come creare una fascia per capelli fai da te.

Esistono diversi modi per realizzare una fascia per capelli fai da te senza dover spendere soldi in un negozio. In questo modo, inoltre, è possibile personalizzare questo accessorio, che non passa mai di moda. Vediamo quindi tutti i metodi che possiamo mettere in pratica per creare una fascia fatta in casa.

Una fascia per capelli lavorata a maglia terrà calde le orecchie e la testa, soprattutto durante il periodo invernale. Ma può anche essere utile, se realizzata con materiale più leggero, per indossarla quando fa più caldo, per tenere ordinati i capelli lontani dal viso. Ideale davvero, in special modo durante l’estate o per una giornata da trascorrere sulla spiaggia.

Occorrente

Ferri misura 5.5

Filato pettinato

Metro

Ago da rammendo

Lavorare un quadrato come campione

Vediamo dunque come procedere per realizzare la fascia a maglia. Utilizzate sempre dei ferri che vadano dalla misura 5 alla 6, per quanto riguarda il loro spessore. Per prima cosa occorrerà lavorare un quadrato come campione da 10×10 centimetri e poi misurare quanti punti vi sono lungo ciascun centimetro. Scegliete poi anche il numero di righe di cui dovrà essere composto il filato, prendendo nota di tutte queste misure e caratteristiche. Vi saranno utili in un secondo momento.

Montare il numero di punti necessario

Ora sarete pronte ad iniziare il lavoro a maglia. Montate il numero di punti necessario affinché il pezzo finale possa essere largo almeno 6-7 centimetri. Ad esempio, se in precedenza avete contato 10 punti ogni 3 centimetri di filato, dovrete montarne almeno 25. Vi raccomandiamo in ogni caso di utilizzare un filato pettinato di tipo normale e di un colore che sia ovviamente di vostro gradimento. Ricordate comunque che, se desiderate realizzare fasce più sottili, sarà possibile farlo usando un filato e dei ferri più sottili e cambiando il numero dei punti montati.

Lavorare ogni riga con il punto legaccio

Iniziate quindi lavorando ogni riga. Dal momento che dovrete realizzare una fascia che sia provvista di una certa elasticità, dovrete utilizzare il lavoro a giarrettiera, oppure utilizzare il punto legaccio. Continuate a lavorare fino a quando il pezzo non raggiungerà la lunghezza desiderata e che sia adatta per una fascia da indossare tra i capelli. In questo caso, tuttavia, vi converrà prima misurare la circonferenza della vostra testa, per poi togliere comunque almeno 3 centimetri per consentire la corretta elasticità del punto.

Cucire i due bordi

Proseguite poi cucendo il bordo di chiusura con quello realizzato all’inizio del lavoro. Se desiderate conferire un tocco in più di stile alla vostra fascia, giratela una volta, per poi cucire i bordi in un momento successivo. Tale torsione contribuirà a rendere la fascia molto più comoda da indossare sulla testa, in modo che i capelli possano cadere all’indietro in maniera molto più naturale.

Realizzare le sezioni decorative

In alternativa, potreste anche lavorare due righe. Poi, alla terza riga, dovrete avvolgere il filo per quattro volte intorno al ferro per il primo punto, poi tre volte per il secondo punto e, infine, due volte per il quarto punto. Giunti alla quarta riga, dovrete tornare di nuovo a lavorare a dritto. In questo modo, avrete realizzato anche delle eleganti sezioni decorative che abbelliranno di molto la vostra fascia.

Un collo con un disegno a intarsi che può essere usato anche come fascia per la testa. Può essere abbinato alle maniche Greta. Un accessorio giovanile ed essenziale, può essere realizzato anche in cotone per decorare un abito o una maglia. È facilmente modificabile togliendo o aggiungendo maglie al motivo a coste. Ripassate il glossario dei punti per la maglia e leggete il nostro corso per imparare a fare la maglia.

Materiale necessario

Lana: un filato da 50 grammi per 175 metri, 2 gomitoli colore principale, 1 gomitolo colore contrastante

Tensione: 22 maglie in 10 cm= 4 inches

Ferri: ferri dritti o circolari n. 4 mm (6 US)

Accessori: 2 marca punti, ago da lana

Abbreviazione punti

dir- diritto;

rov – rovescio;

CP – colore principale;

CC – colore contrastante;

pm – posizionare marca punto;

sm – spostare marca punto;

Istruzioni

La tecnica dell’“intarsio” generalmente è realizzata sui ferri dritti e poi i pezzi cuciti in un secondo momento. In funzione della tecnica di cucitura scelta si può decidere di aggiungere una maglia o meno di margine. Esistono alcune tecniche che permettono di lavorare con i ferri circolari, anche se in realtà non si lavora in tondo ma si usano delle tecniche di giuntura per poi non eseguire le cuciture. In questo caso si usano i ferri circolari. Se eseguirete le maniche con i ferri dritti potreste pensare di lavorarne due in contemporanea.

Indice per il grafico

CP

X CC

Procedimento

Avviare 90 maglie o 92 nel caso in cui si volessero le maglie per il margine

Ferri 1- 2: (1 dir, 1 rov) ripetere sino alla fine del ferro

Ferro 3: (1 dir, 1 rov) x 19 volte, pm, 15 dir, pm, 1 rov, (1 dir, 1 rov) x 18 volte

Ferro 4: (1 dir, 1 rov) x 18 volte, 1 dir, sm, 15 rov, sm, (1 dir, 1 rov) x 19 volte

Dal ferro 5 al ferro 44 seguite il seguente grafico per le maglie tra i marca punti (ricordando di cambiare colore, tra il CP e CC), mentre prima e dopo i marcapunti seguite per i ferri dispari le istruzioni del ferro 3 e per i ferri pari quelle del ferro 4 (il motivo a coste delle maniche).

4

5 x

6 x x x

7 x x x x x

8 x x x x x x x

9 x x x x x

10 x x x

11 x

12 x

13 x x x

14 x x x x x

15 x x x

16 x

17 x

18 x x x x x

19 x x x x x x x

20 x x x x x x x x x

21 x x x x x x x x x

22 x x x x x x x x x x x

23 x x x x x x x x x x x

24 x x x x x x x x x x x

25 x x x x x x x x x x x

26 x x x x x x x x x x x

27 x x x x x x x x x

28 x x x x x x x x x

29 x x x x x x x

30 x x x x x

31 x

32 x

33 x x x

34 x x x x x

35 x x x

36 x

37 x

38 x x x

39 x x x x x

40 x x x x x x x

41 x x x x x

42 x x x

43 x

44

Ferro 45: ripetere ferro 3

Ferri 46 – 47: ripetere ferro 1

Ferro 48: chiudere le maglie, cucire le maniche e nascondere le codine

Materiale necessario

Filato: qualsiasi tipo di cotone può essere utilizzato. Per il campione fucsia ho utilizzato un cotone da circa 110 metri per 50 grammi

Ferri: in funzione del filato; per quello fucsia i ferri circolari n. 4 mm

Accessori: 1 marca punti, 1 ago da lana per fermare e rimagliare le codine

Abbreviazioni punti

dir – diritto;

gett – gettata;

2insdir – 2 maglie insieme a diritto;

m – marca punto;

pm – posiziona marca punto;

sm – sposta marca punto

Istruzioni

Le indicazioni sono date per tre taglie diverse, in funzione della dimensione della testa o del filato.

Avviare 70(80, 90) maglie, pm, unire in tondo

Giri 1-3: (1dir, 1rov) ripetere sino a m, sm

Giro 4: (2insdir, gett) ripetere sino a m, sm

Ripetere i giri 1-4, ancora 1 volta

Ripetere i giri 1-3, ancora 1 volta

Chiudere tutte le maglie sul giro successivo lavorandole come si presentano. Nascondere le codine. Divertitevi a decorare la vostra fascia con fiocchi o perline.

Se amate lavorare a maglia ed in modo particolare all’uncinetto, potrete creare veramente tanti manufatti personali, giusti da indossare anche di giorno. Ecco come realizzare una fascia per capelli all’uncinetto.

Occorrente

50g di cotone o lana,

uncinetto n° 4 o quello necessario e n° 2,5,

ago e filo dello stesso colore del filato.

Primo lavoro

Per creare una fascia per capelli, non occorre essere degli esperti nella lavorazione all’uncinetto, perché si potrà effettuare con dei punti semplici, però occorrerà avere soltanto un po’ di tempo a vostra disposizione. Una volta che avete comprato il cotone oppure la lana, chiaramente del colore che maggiormente vi piace, dovrete iniziare allora a lavorare con l’uncinetto numero 3 una catenella che sia circa lunga 30 centimetri. Nel primo giro dovrete andare a lavorare 4 maglie basse, nella seconda catena, mentre nel secondo dovrete lavorare 6 maglie basse in ogni maglia singola, ottenendo così 8 maglie basse.

Lavorazione

Quando avere raggiunto i 40 centimetri circa, dovrete iniziare a diminuire le maglie, cioè ad inserire l’uncinetto nella prima bassa, poi dovrete estrarre quella non lavorata. Successivamente dopo inseriamo, l’uncinetto lo dovrete fare nella maglia bassa successiva, poi la dovrete tirare fuori mediante le 4 maglie che si sono realizzate.

Ora dovrete andare a diminuire le maglie basse portandole da 6 a 4, e lavorandole poi 2 maglie insieme, in modo da ottenerne una sola, poi le altre 2 lavoratele insieme finché non ne resta una soltanto. Adesso dovrete girate e lavorare le 2 maglie basse insieme, ricordatevi di ridurle così ad una sola. In seguito potrete tagliare il filo e fare un nodino molto piccolo. Quando avrete finito la vostra fascia, passate invece al cordoncino, perciò dovrete tagliare sei fili dello stesso filato, ciascuno di 50 centimetri circa, ed iniziate ad attorcigliarli bene tra di loro. Quando inizieranno a diventare stretti abbastanza, dovrete piegare il cordoncino in due parti, in modo che si avvolgerà su se stesso.

Termine creazione

Una volta finita la lavorazione con l’uncinetto, dovrete cucire soltanto un’estremità del cordoncino a quella della fascia, avendo l’accortezza però di fare un nodo all’altra estremità. Ora la vostra fascia per i capelli è quasi finita e pronta per essere indossata. Seguite perciò un lavoro all’uncinetto di tale tipologia, si potrà rivelare un’ottima idea magnifica, per realizzare anche dei simpatici ed apprezzati gadget che potrete regalare ai vostri amici e parenti! Se la volete abbellire ulteriormente, sempre con l’uncinetto, potrete realizzare anche delle decorazioni un po’ fini. In questo caso conviene scegliere per esempio per quelle di tipo floreale ed anche con colori svariati, per poi metterle sopra tutto il perimetro della fascia stessa.

Questo tutorial fai da te ci spiega come creare una fascia per capelli da bambina lavorando con l’uncinetto. Di seguito troverete infatti le istruzioni per realizzare questo accessorio fatto a mano che potrete offrire a vostra figlia o a una nipotina. Lo schema di uncinetto con i punti base che andremo a presentarvi ci consentirà di ottenere una fascia per capelli traforata e non dall’intreccio compatto. Il materiale richiesto per questo lavoro all’uncinetto è il filo colorato e un ferro da uncinetto. Vi proponiamo di realizzare la fascia in viola e di decorarla con un piccolo fiore, sempre all’uncinetto, di colore rosa con il centro giallo. Ogni variazione di colore è comunque possibile, dipende tutto dai gusti e dalla vostra fantasia!

Materiale necessario

Uncinetto (N° 2)

Cotone color viola, verde e rosa (N° 3)

Punti impiegati

Catenella = cat

Maglia bassa = mb

Maglia alta = ma

Maglia alta doppia = mad

Maglia bassissima = mbs

Istruzioni

Cotone viola

GIRO 1 – Avviare 15 cat + 8;

GIRO 2 – Puntare l’uncinetto sulla 9° cat. E lavorare 1 mbss, 5 cat, salt. 3 cat, 1 mbss, 5 cat, salt. 3 cat, 1 m mbss;

GIRO 3 – *6 cat, 1 mbss sulla 3° cat del 1° arco, 5 cat, 1 mbss sulla 3° cat del 2° arco, 6 cat, 1 mbss alla fine del 2° arco;

GIRO 4 – *3 mbss, 5 cat, 1 mbss sulla 3° cat del 2° arco, 5 cat, 1 mbss sulla 3° cat del 3° arco; arco;

Ripetere il GIRO 3 e 4 sino ad ottenere la lunghezza giusta che dovrà corrispondere con la circonferenza della testa della bambina.

Quando si lavora l’ultimo giro, si attaccano le 2 estremità della fascia.

Rifinitura (dei lati):

Lavorare 3 mb in ogni arco e 1 mb negli incroci degli archi.

Spiegazione Fiore

Cotone verde

– Avviare 5 cat. E chiuderle ad anello;

GIRO 1 – Lavorare 10 mb dentro l’anello;

Cotone rosa

GIRO 2 – Lavorare (3 cat, salt. 1 m, 1 mbss);

GIRO 3 – Lavorare in ogni arco (2 cat, s1 ma, 1 mad, 1 ma, 2 cat, 1 mbss.

Tagliare il filo e chiudere il lavoro.

Cucire il fiore sopra la fascia.

Se non sapete lavorare a maglia, niente paura: è possibile realizzare una fascia per capelli semplice, senza avere a disposizione i ferri.

Occorrente

Lembo di stoffa/tessuto

Metro da sarta

Forbici

Macchina da cucire (o ago e filo)

uncinetto n5

Acquistare il tessuto

Innanzitutto occorre procurarsi il tessuto che si desidera adoperare per la realizzazione della propria fascia, scegliendolo in base al modello, al materiale e al colore che si preferisce. La stoffa può essere tranquillamente comprata presso un qualsiasi rivenditore specializzato oppure comodamente ottenuta da vecchie maglie o da stracci presenti in casa. Durante questa prima fase di acquisto è comunque bene ricordare di cercare un tessuto possibilmente economico, ma di dimensione sufficientemente grande, in modo tale da poter rimediare, caso mai si sbagliasse il taglio.

Realizzare la fascia

Dopo aver misurato la circonferenza della propria testa con un centimetro da sarta, è possibile procedere ritagliando il pezzo di tessuto in un rettangolo allungato tramite l’utilizzo di un paio di forbici sufficientemente affilate. La larghezza dovrà essere scelta in base allo spessore che si desidera conferire alla propria fascia, mentre la lunghezza potrà essere calcolata aggiungendo 15 cm (utili per annodare la fascia) alla misura della testa.

Terminato il taglio, occorre piegare il rettangolo di stoffa appena ottenuto lungo il lato orizzontale.

Eseguire le cuciture

Successivamente è necessario cucire fra loro i due bordi liberi tramite l’utilizzo di una macchina da cucire oppure, se si possiede una discreta capacità manuale, con ago e filo. Durante i passaggi di cucitura è bene ricordare di tenere costantemente teso il tessuto per evitare di creare antiestetiche grinze. Dopo aver eventualmente aggiunto una o più decorazioni come paillettes o perline a seconda dei propri gusti personali, sarà possibile indossare la fascia appena realizzata ricordandosi, prima di annodarla attorno alla testa, di girarla per evitare che il lato che presenta i punti di cucitura risulti visibile. Se si vuole chiudere la fascia con un bottoncino, basterà non chiudere i bordi ed eseguire un piccolo occhiello sulla destra e cucire il bottoncino sarà sinistra, di sicuro risulterà un modello davvero originale.