Quando si tratta di trovare il taglio di capelli perfetto, le preferenze personali e lo stile giocano un ruolo fondamentale, ma sapevi che una semplice formula matematica può aiutarti a determinare quale lunghezza ti valorizzi di più? Stiamo parlando della regola dei 5,5 cm, un metodo sviluppato da esperti del settore per misurare quale tipo di taglio si adatta meglio alla forma del tuo viso. Sebbene non sia un metodo assoluto, può essere una guida utile per chi è indeciso su quale taglio provare.

Come funziona la regola dei 5,5 cm?

La regola dei 5,5 cm si basa sulla distanza tra il lobo dell’orecchio e il mento. Secondo gli esperti di John Frieda, questa misura può indicare se un taglio di capelli corto o lungo ti donerà di più. L’idea alla base è semplice: se la distanza è inferiore a 5,5 cm, i capelli corti tendono a valorizzare meglio i lineamenti del viso; al contrario, se la distanza è maggiore, una lunghezza più lunga potrebbe risultare più armoniosa.

Come misurare la distanza tra lobo e mento

Per utilizzare la regola dei 5,5 cm, non servono strumenti complicati: ti basta un righello, una matita e uno specchio. Posiziona la matita orizzontalmente sotto il mento, poi usa il righello per misurare la distanza dal lobo dell’orecchio fino alla matita, mantenendolo in posizione verticale. Se il risultato è inferiore a 5,5 cm, potresti provare un taglio corto. Se la misura supera i 5,5 cm, i capelli lunghi potrebbero essere la scelta migliore per te.

La scienza dietro la regola

La regola si basa sull’idea che le proporzioni del viso influenzino il modo in cui determinate lunghezze di capelli incorniciano il volto. Ad esempio, un viso più corto o rotondo potrebbe beneficiare di un taglio più corto che mette in risalto la mascella, mentre un viso più lungo potrebbe risultare bilanciato da capelli più lunghi che creano un effetto visivo più proporzionato. Tuttavia, è importante ricordare che questa è solo una regola orientativa. La forma del viso e la struttura dei capelli sono fattori altrettanto importanti da considerare. Un taglio che funziona per una persona potrebbe non funzionare per un’altra, indipendentemente dalla distanza o dalle proporzioni misurate.

Eccezioni e altri fattori da considerare

Nonostante la sua semplicità, la regola dei 5,5 cm non è infallibile e non tiene conto di molti altri elementi che possono influenzare la scelta del taglio di capelli ideale. La forma del viso gioca un ruolo essenziale: un viso ovale potrebbe essere più versatile e adatto a diverse lunghezze, mentre un viso quadrato potrebbe beneficiare di un taglio che ammorbidisca gli angoli più definiti. Anche la struttura dei capelli è importante: chi ha capelli sottili, ad esempio, potrebbe preferire un taglio corto per creare un effetto di maggior volume, mentre chi ha capelli spessi e voluminosi potrebbe optare per una lunghezza maggiore per gestire meglio il peso.

Il ruolo dello stile personale

Sebbene la regola dei 5,5 cm possa essere un buon punto di partenza, lo stile personale e la preferenza individuale dovrebbero sempre essere al centro della decisione. La moda capelli è in continua evoluzione, e i tagli più alla moda non sempre seguono le regole stabilite. Molti optano per tagli asimmetrici, o giocano con colori e texture per esprimere la propria personalità. Se hai sempre desiderato un taglio corto ma non sei sicuro che faccia per te, questa formula può darti una spinta di fiducia. Allo stesso tempo, se preferisci mantenere i capelli lunghi, non c’è nulla di sbagliato nel seguirlo, indipendentemente dai risultati della misurazione.

Tagli corti o lunghi: pro e contro

I tagli corti sono apprezzati per la loro praticità e per la capacità di mettere in risalto i lineamenti del viso, come la mascella o gli zigomi. Sono ideali per chi vuole uno stile fresco e audace. Tuttavia, mantenere un taglio corto richiede una manutenzione costante, con tagli frequenti per evitare che il look perda definizione. D’altro canto, i capelli lunghi offrono una maggiore versatilità in termini di acconciature e stili. Possono essere raccolti, ondulati o lasciati sciolti in modo naturale, ma richiedono più cura e attenzione per mantenerli sani e lucenti. La lunghezza può dare un aspetto più morbido e romantico, ma può anche appesantire un viso piccolo o magro.