P reservare il divano in pelle è possibile, basta foderarlo: ecco come fare

Se abbiamo un divano in pelle ed intendiamo preservarlo a lungo, lo possiamo foderare con della stoffa per evitare che si sporchi. In sostanza si tratta di ritagliare il materiale in base alla dimensione della struttura, poi fissarlo ed infine completare l’opera con le finiture. A tale proposito, ecco alcuni consigli utili su come procedere per foderare un divano in pelle.

Foderare un divano in pelle

Possedere un divano in pelle abbellisce il salotto e dona eleganza all’ambiente circostante. Però con il tempo rischia di usurarsi e perdere il fascino e la bellezza iniziale, per questo è bene provvedere a realizzare una copertura che lo protegga. I divani in pelle possono essere rinnovati e rilucidati con delle apposite creme per divani, o qualora avessero perso il colore, possono essere fatti ritingere o rivestire completamente, sempre che ne valga la pena.

Le ragioni per rivestire un divano in pelle sono molte: si può avvertire l’esigenza di un cambio look della stanza, oppure lo si vuole proteggere perché magari in casa con noi vivono animali domestici o bambini piccoli che potrebbero rovinare o sporcare il divano; o ancora, può succedere che la struttura del nostro divano sia ancora buona e sia ancora comodo, ma magari si possono trovare macchie e graffi. Anziché sostituirlo può essere molto utile rivestirlo. In commercio troviamo diversi foulard e copridivano che possono fare al nostro caso, ma è sicuramente più economico e creativo optare per delle soluzioni fai da te.

Come foderare un divano in pelle con la stoffa

Procedete seguendo i nostri consigli: attraverso pochi e semplici passaggi potrete rivestire un divano in pelle. Mettiamoci quindi all’opera.

Occorrente

Metro da sarta

Cartamodello

Forbici

Macchina per cucire

Fettucce

Ago e filo

Colla acrilica

Passamaneria

Rilevare le misure

Il primo passo fondamentale per foderare correttamente un divano in pelle, consiste nel rilevare esattamente le misure della struttura, per cui con un metro da sarta prendiamo quella posteriore che va dalla parte alta a quella bassa dello schienale. Fatto ciò, rileviamo anche la dimensione che corrisponde alla seduta fino alla spalliera, e poi infine procediamo con la misurazione da bracciolo a bracciolo passando per la stessa seduta.

Ritagliare la stoffa

A questo punto le misure rilevate le trasferiamo su un cartamodello, e poi man mano ritagliamo le varie sagome. Con degli spilli da sarta le fissiamo sulla stoffa prescelta, e poi con delle forbici ben affilate ed in maniera corretta procediamo al taglio. Tuttavia è importante aggiungere che le misure devono essere maggiorate di almeno dieci centimetri su ogni lato, in modo da poter sfruttare la stoffa in eccesso per fissarla al divano.

Cucire a mano

Il passo successivo è la finitura, ma prima bisogna ribordare la stoffa cucendola a macchina in modo da evitare che si sfilacci. A questo punto possiamo assemblare sempre a macchina tutti i pezzi, ed alla fine su ogni lato cuciamo a mano delle fettucce, che ci serviranno per ancorare la fodera al divano legandola magari ai pedi della struttura. Da come si evince si tratta di una fodera removibile quindi adatta per lavarla, ma tuttavia se invece preferiamo foderare il divano in pelle definitivamente poiché si presenta vistosamente danneggiato, allora nel passo successivo vediamo come procedere.

Applicare la stoffa sul divano

Per questo lavoro non è necessario assemblare i vari pezzi a macchina bensì usare della colla acrilica, e man mano applicare la fodera a cominciare dai due laterali per poi procedere con quella che va da terra fino alla parte alta della spalliera posteriore. Infine la stessa cosa si fa con la sagoma che interessa la seduta, e che si protrae fino alla spalliera. Per completare il lavoro, prendiamo poi del cordoncino di passamaneria e lo applichiamo tra le giunture dei vari pezzi di stoffa, usando sempre della colla acrilica.

Come foderare un divano in pelle con nuova pelle

Se invece si vuole foderare il divano con della nuova pelle, basta seguire queste indicazioni.

Tagliare la nuova pelle

Prendete le misure del vostro divano e prendete in un negozio di pellami un taglio di pelle che sia della stessa tonalità del vostro divano e di grandezza utile a rivestire il davanti e i braccioli di esso. Procuratevi anche dell’imbottitura sintetica, un rotolo di tela adesiva, filo dello stesso colore e una sparapunti, procedete stendendo su di un tavolo da lavoro la pelle scelta al rovescio e tagliate con delle forbici delle forme quadrate o rettangolari, a seconda del formato del divano, calcolando 3-4 centimetri in più per ogni lato per realizzare l’orlo.

Preparare la cucitura

Tagliate l’imbottitura della stessa forma ma di circa un centimetro per lato in meno rispetto agli altri, poi fissateli con qualche spillo.

Prendete un righello e un gessetto colorato, tracciate delle linee verticali ed orizzontali, distanti tra loro 10 cm. Dove andrete a passare la macchina per cucire.

Prendete la tela adesiva, bloccate l’orlo all’interno con il ferro da stiro non troppo caldo.

Inserire l’imbottitura e cucire

Adagiate i quadrati sul divano fissateli con degli spilli avendo cura che siano ben dritti e con la sparapunti cuciteli da tutti i lati. Per ricoprire i braccioli, prendete le misure ed andate a formare dei sacchetti con la pelle, senza inserire l’imbottitura, lasciando 3-4 cm in più per l’orlo e cucite con la macchina delle strisce di velcro. Se in casa si possiedono animali è fortemente consigliato l’uso della microfibra perché tende a trattenere di meno il pelo, e i gatti, soprattutto, faticano ad affondare le zampette sul divano. È consigliabile optare per tessuti di buona qualità, in modo che possano durare nel tempo senza rovinarsi velocemente.

Certamente rivestire un divano in pelle non è un lavoro semplicissimo, ci vuole pratica e maestria per far sì che il lavoro esca bene senza problemi. Seguendo le istruzioni di questa guida riuscirete comunque a svolgere il vostro lavoro o perlomeno avrete un aiuto da cui partire. Vi consigliamo inoltre di rivolgervi a qualche esperto del settore che possa consigliarvi su come procedere.