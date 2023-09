Come pulire un divano in pelle senza rovinarlo

A vete arredato casa nuova con un bellissimo divano in pelle ma non sapete come pulirlo senza rovinarlo? Il divano in pelle necessita periodicamente di essere igienizzato per preservare la sua lucentezza. Ecco per voi una serie di consigli utili per farlo nel modo corretto.

Sapone di Marsiglia

Tra i prodotti che si possono usare senza problemi c’è il sapone di Marsiglia. Diluitelo nell’acqua e strofinatelo delicatamente con una spugna morbida inumidita. Poi risciacquate immediatamente e asciugate con attenzione.

Bicarbonato e aceto

Il bicarbonato è perfetto per eliminare le macchie più ostinate. Lasciatelo agire per almeno 15 minuti per poi rimuovere i residui con un panno. Per le macchie potete utilizzare anche l’aceto. Lasciatelo in posa per qualche minuto e risciacquate immediatamente con un panno morbido.

Latte detergente

Un altro rimedio efficace per pulire il divano in pelle è il latte detergente. Versate una piccola quantità su un panno in microfibra e passatelo sulla superficie del divano. Poi eliminate con un panno umido tutti i residui del prodotto.

Consigli generali

Il divano in pelle è particolarmente delicato. È quindi bandito l’utilizzo di prodotti aggressivi e materiali abrasivi che rischierebbero di danneggiarlo. Prima di pulire il divano con i metodi sopra descritti, rimuovete la polvere con una spazzola a setole morbide o con l’aspirapolvere. Se optate per altri prodotti per pulire il divano in pelle, ricordate di versarli su un panno morbido per poi passarlo delicatamente sulla superficie senza mai strofinarla. Ricordate di pulire il divano almeno una volta al mese se lo utilizzate quotidianamente. Ultimo ma non meno importante consiglio: cercate di non esporre il divano al sole perché potrebbe rovinarlo.