T u scegli la meta, noi il bikini. Ecco una guida per l'acquisto del costume da bagno perfetto per te in base alla tua bodyshape

Con il solstizio d’estate arriva anche la voglia di mare e di vacanze. Finalmente, di nuovo quasi padrona del tuo tempo, assapori l’idea della brezza marina sulla pelle e dell’aperitivo in spiaggia. Sono mesi però che ti risuonano in testa queste due parole: prova costume. Allora pensi che forse dovresti fare qualcosa per quella pancetta e per la ritenzione sulle gambe, ma le vacanze sono ormai alle porte e tempo e voglia non sono dalla tua parte.

No, andare in montagna non è la soluzione. Sì, scegliere il costume da bagno che più ti valorizza e ti fa sentire a tuo agio in spiaggia è quello che devi fare. Ti aiutiamo noi. Ecco una selezione di bikini e non solo, in base alla tua bodyshape: perchè anche in questo caso, conoscerti e accettarti è la strategia giusta.

Il costume perfetto per la clessidra

Se sei clessidra tutto ti è concesso. Fianchi tondi, seno pieno, il tuo punto forte è la vita. Puoi optare per un classico bikini o per un due pezzi con culotte a vita alta. Se l’intero ti annoia, sceglilo con inserti cut out. Puoi sbizzarrirti sui colori e le fantasie. E per l’aperitivo? Basta aggiungere un pareo legato in vita.

Bikini con reggiseno a triangolo (179 euro) e slip (97 euro), tutto Fisico

Bikini con top a fascia stampa giungla e slip con disegno geometrico (109 euro), Liu Jo

Bikini fantasia ikat con reggiseno (15,99 euro) e slip a vita alta (12,99 euro), tutto C&A

Costume intero cut out con boccioli di rosa (320 euro), La Revêche

Se la tua bodyshape è a pera

Questa bodyshape prevede spalle e seno minuti, punto vita accentuato e bacino più ampio. Il costume perfetto per te valorizza la parte superiore del corpo. Via libera a bikini dal reggiseno imbottito, con rouches e volant, ancora meglio se impreziositi da paillettes o in lurex. Bene anche gli interi, meglio se con scollo profondo e quadrato e intrecci che valorizzano il punto vita. Per i colori, prediligi tinte accese e fantasie maxi sul reggiseno, tinte sobrie e micro disegni per gli slip.

Bikini a triangolo con trecce di lurex e slip coordinato (184 euro), Miss Bikini

Costume intero sgambato in tessuto ecosostenibile con lacci laterali regolabili (150 euro), Nort Beachwear

Costume intero olimpionico realizzato con nylon rigenerato ECONYL®, resistente al cloro, al sole e al sale (220 euro), Kampos

Costume intero bicolore con scollo quadrato e cut out con intreccio, realizzato con lycra riciclata italiana (150 euro), Souldaze

Il costume per la donna “boxy”

La donna “boxy” è caratterizzata da un fisico androgino: il seno è minuto, vita e fianchi hanno più o meno la stessa circonferenza. Il costume intero perfetto per lei è scollatissimo e sgambatissimo, magari con dettagli cut out che disegnano linee oblique su fianco. Se ti piace giocare, scegli i costumi da bagno monospalla, con la spallina diagonale che spezza la silhouette. Sì ai bikini a triangolo con i laccetti lunghi e via libera alle fantasie a disegni verticali, diagonali o tondeggianti.

Costume intero dalla linea essenziale con spalline incrociate (143 euro), Ele Collection

Costume intero realizzato con tessuto Sensitive® Fabrics (64,99 euro), Arena Feel

Microbikini con reggiseno a triangolo in lycra doppiata con stampa sirene e slip con laccetti (172 euro), Aestas by Clara Aestas

Reggiseno a fascia con piccole borchie tonde metal tono su tono (59 euro) e slip brasiliano a vita bassa (39 euro), tutto Verdissima

Se la tua forma è a mela

Fianchi stretti, spalle e busto importanti, se hai un fisico a mela punta tutto sul seno. Per dare il giusto sostegno, opta per top con il ferretto o con lo scollo all’americana da allacciare dietro al collo: le spalline più sono larghe più avrai supporto. Per bilanciare il sotto, i tuoi alleati sono slip o culotte con rouches, balze o fiocchi.

Reggiseno bicolore con ferretto (100 euro) e slip a vita alta con fascia (66 euro), tutto Pierre Mantoux

Reggiseno a balconcino (39,95 euro) e slip brasiliano con stampa animalier (15,95 euro), tutto Yamamay

Bikini con reggiseno a balconcino (49,95 euro) e slip con fiocchi laterali (29,95 euro), tutto Goldenpoint

Costume intero con profondo scollo a V e doppiato con tulle (39 euro), Molly Bracken