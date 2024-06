Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe: sono solo alcuni dei tanti nomi – e delle tante dive! – che negli anni Cinquanta hanno reso il costume intero un pezzo chiave sui più celebri set cinematografici. Certo, son passate molte decadi e altrettante tendenze moda, ma il fascino del costume intero in spiaggia come in piscina resta immutato. La moda mare dell’estate 2024 torna a proporlo nella veste più contemporanea, specchio delle esigenze e dei diktat del momento presente. In questo manuale di stile, ti sveliamo perché sceglierlo e quali costumi interi comprare per sperimentare il trend: pronta?

Perché scegliere il costume da bagno intero?

Siamo oneste e inclusive in fatto di opinioni: a qualcuna non piace (e va bene così), preferisce il bikini perché è più pratico in fatto di asciugatura rapida. Certo, sarà anche vero, ma il costume intero ha un’allure tutta sua a cui non riusciamo a resistere. È preferibile indossarlo dopo qualche bagno (quando l’abbronzatura è già bella che avviata) ma, quando arriva il suo momento, lascia che sia protagonista assoluto del tuo look da spiaggia: le tendenze moda estate 2024 includono stampe feline, colori pop, drappeggi. Tutti dettagli con cui sarà impossibile passare inosservata. Inoltre, il costume da bagno assolve a un duplice scopo: funge anche da body. Puoi indossarlo per l’aperitivo in spiaggia ma anche in città abbinandolo a gonne e jeans.

Costumi da bagno: i modelli interi da comprare questa estate

Come scegliere il costume intero? Parti dalle tue necessità. Se hai un seno abbondante, non sacrificare il tuo bisogno numero uno: il supporto è prioritario. Prediligi i modelli con le coppe, eventualmente col ferretto. Se hai bisogno di sentirti coccolata e ben avvolta nel tuo costume, scegli invece una tipologia pre-formata, ben strutturata e soprattutto modellante. Seno piccolo? Sì alle scollature profonde (come quelle a V), alle bretelline sottili e ai laccetti che si annodano dietro il collo. È chiaro, infine, che anche l’occhio vuole la sua parte: colori, stampe accattivanti e dettagli rendono unici i costumi da bagno dell’estate 2024. Scopri i modelli che abbiamo selezionato per te in questa guida shopping.

Reversibile per un doppio effetto cromatico arancione/rosa, Souldaze (€150)

Con struttura snellente ed effetto modellante, Wolford (€275)

In tessuto dalla finitura lucida, MC 2 Saint Barth (€109)

In fibra di nylon rigenerata al 100%, United Colors of Benetton (€49,95)

Contenitivo e leggermente imbottito, Calzedonia (€69)

Con coppe preformate, Yamamay (€59,95)

In tessuto effetto-metallizzato tagliato a laser e Made in Italy, All Day Long Beachwear (€120)

Sgambato e con stampa con tigri, Barts (€79,99)

Prodotto con tessuti deadstock e 100% Made in Italy, Latte The Label (€95)