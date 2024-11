Ora che i beauty case sono diventati le nuove borse per uscire – nonché un’innegabile tendenza accessori della moda autunno-inverno 2024 – possiamo giurarci: la matita per gli occhi, il rossetto e il blush saranno in buona compagnia. Di cosa? Naturalmente di chiavi, portafogli e tutto il necessario che ogni giorno ci accompagna nelle nostre giornate fuori casa. L’ispirazione su come indossarli in modo cool – ma anche tanto elegante, sia chiaro! – arriva dallo street style, in particolar modo quello di Milano e Parigi. Ai look delle it-girls abbiamo rubato 5 idee moda da scoprire subito.

Come le borse per uscire, così i beauty case in pelle effetto vernice

Se fino a oggi hai usato il tuo beauty case in pelle effetto vernice per portare i tuoi prodotti make-up preferiti in vacanza… è arrivato il momento di dargli una nuova utilità. Questa idea moda arriva proprio dallo street style di Milano, dove il porta-trucchi è diventato un’irresistibile tendenza accessori. Il beauty case dalla texture effetto coccodrillo esce di casa insieme a morbidi completi in velluto soffice al tatto, avendo cura di creare dei sofisticati look tono su tono. È proprio il contrasto tra materiali – vernice e velluto – che dà vita a un risultato elegante e dall’effetto WOW. Chi l’avrebbe mai detto che il beauty case avrebbe sostituito le borse per uscire in modo così chic?

Foto Getty

Come le borse per uscire, così i beauty bianchi

Anche i look total white chiedono la propria parte. Che sia bianco gesso o bianco panna, il minimalismo che li pervade rievoca sempre l’indissolubile forza dell’estetica quiet luxury. Ed ecco che entra in gioco il beauty case, accessorio non plus ultra della moda autunno-inverno 2024. In questo look street style, troviamo il beauty case in pelle trapuntata, comprensivo di una lunga tracolla che ci dà ben ragione di credere e sostenere la nostra tesi: sì, i beauty case sono e nuove borse per uscire. Certo, l’apertura resta quella tipica dei porta-trucchi: la cerniera, una volta aperta, svela il contenuto di uno scrigno che non contiene più solo ombretti e rossetti, ma anche chiavi e portafogli.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il beauty case rosa, per le mise color pastello

Se adori indossare le nuance candy anche d’inverno – pensiamo al rosa pastello, il color glicine e il giallo vaniglia – concediti la possibilità di abbinarle insieme e di addolcire così i tuoi look della stagione fredda. Lo street style di Parigi ci offre una valida idea in fatto di abbinamenti cromatici: il completo in tweed celeste viene arricchito da un beauty case rosa pastello (leggi anche: una desiderabilissima borsetta griffata Chanel!) con impunture a vista e tracolla in metallo dorato. Formato? Capiente abbastanza da contenere anche lo smartphone. Funzionale e anche très chic!

Foto Getty

Il formato sacchetto, perfetto anche d’inverno

Alzi la mano chi come noi ama portare in giro con sé il proprio make-up anche nei beauty case formato sacchetto. Ebbene, sono proprio loro a far parlare di sé rientrando nella categoria delle “nuove” borse per uscire. In morbido tessuto trapuntato o in vellutino, i sacchetti (proprio quelli che chiudi tirandone i cordini) sono apprezzatissimi dalle it-girls dello street style. Quest’estate li abbiamo visti indossati con maglie stampate e pantaloncini, ma chi dice che tu non possa sfoggiarli adesso con i tuoi cappotti preferiti?

Foto Launchmetrics/Spotlight

Quando la clutch ricorda la pouch dei trucchi

C’è chi preferisce i beauty-case rigidi e chi invece le pouch. Purché il proprio bottino di prodotti make-up sia al sicuro. Di nuovo, la tendenza accessori della moda autunno-inverno 2024 non si ferma ai formati bauletto e sacchetto: anche le pouch in cui inseriresti le tue matite per gli occhi escono alla luce del sole. E diventano perfetti accessori per i tuoi look color blocking, da indossare a contrasto cromatico con giacche e cappottini.

Foto Launchmetrics/Spotlight

