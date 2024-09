La giacca di jeans è un capo indispensabile e versatile da tenere sempre nel vostro armadio. Leggi la nostra guida e impara a realizzare una giacca di jeans con le tue mani e avere un capo unico.

La giacca di jeans

La giacca di jeans è veramente un classico dell’abbigliamento, e si presta a tutti gli stili di abbigliamento: dal punk all’urban style, le giacche in jeans non passano mai di tendenza. E’ possibile realizzare una giacca di jeans in totale autonomia o, se non avete manualità, potete recuperarne una vecchia che vi sta ancora bene, ma vi sembra un po’ fuori moda, e decorarla rendendola più originale. Vediamo quindi come procedere.

Come realizzare una giacca di jeans

Avete mai pensato di realizzare in totale autonomia una giacca di jeans, magari dopo che l’avete vista in un negozio e vi piaceva però non avete avuto il tempo di comprarla o semplicemente avete voglia di farvela da soli? Ebbene vi consiglio di seguire questa guida su come realizzare una giacca di jeans. La giacca di jeans è un capo resistente, durevole ma soprattutto bello, facile da abbinare e sempre di moda. È il capo di abbigliamento più versatile che sia mai stato inventato poiché si abbina a qualsiasi cosa. Gli stilisti e gli appassionati di moda suggeriscono di indossarla abbinata a stoffe colorate e di diverso tipo.

Stoffa

Scegliere la stoffa da utilizzare è il primo step per realizzare una giacca di jeans. Esistono diverse tipologie di tessuto di jeans che si differenziano tra loro per consistenza, colore, tipo di lavaggio. La scelta del tessuto dipende molto dal modello della giacca da realizzare. Ad esempio, un modello non sportivo, implica la scelta di un tessuto che non abbia eccessive macchie di colore e che non sia troppo spesso. È possibile acquistare il tessuto a metraggio o in pezzi. Generalmente, la stoffa venduta ha già subito la fase di lavaggio che ne evita lo scolorimento successivo.

Cartamodello

Procurarsi il cartamodello: in questa fase si determina il modello della giacca. Il cartamodello non è altro che la rappresentazione, su carta, dei pezzi di tessuto di cui si compone il capo d’abbigliamento; nel caso della giacca si avranno almeno i due pezzi centrali del davanti, il pezzo centrale del dietro, le due maniche, il collo. Eventuali altri pezzi potrebbero essere passanti, tasche, polsi. Ogni pezzo è dipendente dalla taglia da realizzare. Per definire la taglia occorre misure il petto, la vita, i fianchi, la lunghezza del braccio (presa con il gomito piegato). La carta ideale è bianca, velina; potrebbe essere anche termo adesiva. In questo secondo passo vi ho dato alcuni consigli su come avviare il vostro progetto di creazione della giacca di jeans. Una volta finito di leggere ogni passo aiutatevi con alcune delle foto affianco a quel determinato passo.

Uso del gessetto

Fissare la carta alla stoffa e disegnare con il gesso le sagome da ritagliare. Per realizzare pezzi identici si possono passare, con l’ago, dei punti lenti intorno al cartamodello, piegando la stoffa in due. Tagliando i punti, il disegno risulterà duplicato. Alcuni pezzi doppi non devono essere tagliati (paramonture).

Imbastitura

Imbastire i pezzi con ago e filo eseguendo dei punti radi, facilmente modificabili, è l’ultimo passaggio. È la fase in cui vengono assemblati tutti i pezzi tagliati al fine di realizzare la prova della giacca indossandola. L’esito della prova consente di riportare eventuali correzioni prima di assemblare definitivamente la giacca. Per realizzare l’imbastitura occorre utilizzare un cotone particolare, poco resistente, adatto ad essere facilmente rimosso.

Come realizzare una giacca di jeans con pantaloni riciclati

Per realizzare qualcosa di veramente originale e di leggermente vintage, è possibile riciclare dei capi che non si utilizzano più. Tra i capi che possono essere riciclati più facilmente per creare delle giacche particolari resistenti, vi sono sicuramente i vecchi jeans. Il tessuto jeans, infatti, si presta perfettamente alla realizzazione di vari capi d’abbigliamento come gonne, gilet, borse e anche giacche. Versatile, elegante, sofisticata, sportiva o casual, la giacca regala quel tocco in più a qualsiasi look. Specialmente se scelta con la gradazione di colore e se viene abbinata bene. Creare una giacca con dei jeans vecchi che non si utilizzano più non è difficilissimo, ma vi servirà una certa manualità e gli occorrenti giusti. Quindi assicuratevi di avere tutto il necessario e iniziate.

Occorrente

2 paia di jeans

Forbice

Carta velina

Ago per imbastire

Filo

Macchina da cucire

Metro

Riga

Gesso

Bottoni

Scucire i jeans

Il tessuto jeans è uno dei tessuti più resistenti e più duraturi. Sicuramente avrete nei vostri cassetti almeno due o tre paia di jeans che non utilizzate più perché troppo sono ormai troppo stretti o troppo larghi. Quindi prendete due paia di jeans e poggiateli sopra un tavolo e cominciate a scucirli. Con una forbicina agganciate gli archetti delle cuciture e tiratele via. Una volta che avete sfilato tutti fili lungo il tessuto che arriva al cavallo alla caviglia, passate a scucire il secondo pantalone. Distendeteli entrambi sopra il tavolo e passate prendere le misure.

Creare il cartamodello

A questo punto, dovete creare il cartamodello. Quindi prendere le misure della vostra vita e del vostro petto per creare una giacca più o meno sagomata. Riportate le misure su un foglio e con una riga disegnate il modello. Poggiate il foglio sopra il tessuto e con un gessetto ricalcate la forma della giacca. Imbastite la giacca con ago e filo per capire dove dovrete andare a cucire il tutto con la macchina da cucire. Fatto ciò, unite i due paia di jeans su due lati, aiutandovi con la macchina da cucire per formare la parte anteriore e posteriore della giacca.

Tagliare il tessuto

Adesso dovete tagliare il tessuto rimanente. Prendete le forbici e tagliate il tessuto jeans raddoppiato. Appuntate tutto sulle parti del modello di giacca che avete scelto di eseguire. Quindi tagliate la stoffa, aggiungendo cm 1,5 per i margini di cucitura del centro dietro e dei fianchi, mentre altrove 1 cm. Dopodiché, inserite 4 cm per gli orli del fondo e delle maniche. Infine, aggiungete 5 mm lungo il contorno dell’asola.

Confezionare la giacca

Per concludere, passate a confezionare la giacca. Accendete la macchina da cucire e poggiate il tessuto. Sul rovescio del davanti della giacca, cucite le pinces e stiratele rivolte verso il centro. Cucite i due lembi del dietro lungo la linea di centro. Rifinite i margini uniti, stirateli rivolti verso sinistra e sul diritto ribattete con impuntatura a mm 7. Cucite i fianchi al dietro, rifinendo i margini come prima. Sovrapponete il davanti al dietro e cucite i fianchi e le spalle. Piegateli verso il dietro e sul rovescio. Per ottenere il sottocollo, refilate un lembo del sopracollo. Cucite i lati liberi a zig zag e piegate i margini sul rovescio. Eseguite le attaccature delle maniche e cucite l’impuntatura in costa.

Come decorare una vecchia giacca di jeans

È possibile realizzare una giacca di jeans decorandone una vecchia, che vi sta ancora bene, ma vi sembra un po’ fuori moda. L’aggiunta di varie di decorazioni trasformerà una giacca banale in un capo unico. Vediamo come decorare una giacca di jeans.

Occorrente

Giubbino di jeans

Toppe

Bottoni

Vernice per tessuti

Strass

Pistola di colla a caldo

Le toppe

Innanzitutto, una prima idea per decorare un giubbino di jeans, potrebbe essere quella di cucire delle toppe che rappresentano degli elementi che vi piacciono. In commercio, esistono delle toppe che fanno riferimento a media, canzoni o film, oppure cercate negozi specializzati in merchandising di gruppi, come gli Hot Topic o i Nirvana. Inoltre, acquistate anche una vernice per tessuti, disponibile in una vasta gamma di colori, dopodiché utilizzate dei pennelli per schizzare di vernice il retro del vostro giubbino, per creare un disegno astratto, oppure date delle leggere pennellate e create delle immagini specifiche. Successivamente, bloccate in posizione la giacca con delle puntine, quando iniziate a dipingere, per evitare che si sposti durante il lavoro.

Posizionate un pezzo di cartone all’interno del giubbino, in modo che la vernice non penetri eccessivamente nel tessuto e vada a sporcare altre parti della giacca. In seguito, utilizzate degli stencil per applicare delle lettere con la vernice spray. Formate una parola con delle lettere alte circa tre-cinque centimetri, e nastratele in posizione. Dipingete una parola per volta, lasciatela asciugare, poi posizionate un altro stencil sovrapponendolo parzialmente al primo. Fatto ciò, ritagliate delle forme utilizzando la stoffa di vecchi vestiti, per poi cucirle sul vostro giubbotto di jeans. Ad esempio, potete aggiungere delle strisce di tessuto leopardato, zebrato o con altre stampe, nei pannelli laterali della giacca.

Gli strass

Con una pistola a caldo, completate il tutto incollando degli strass lungo i polsi e nelle cuciture delle tasche del giubbotto. Gli strass conferiranno al giubbino un tocco di luce e una texture del tutto differente. Se volete eseguire questo lavoro più rapidamente, utilizzate una super colla. Infine, ricamate delle linee curve, dei cerchi o delle gocce sulle tasche.