Come fare delle pantofole fai da te in jeans

V olete dare nuova vita a un paio di vecchi jeans? Se avete un po' di creatività e dimestichezza con i lavoretti manuali, potete realizzare delle comodissime pantofole in jeans. Ecco cosa vi serve.

Lo stesso procedimento potrete applicarlo con un altro tipo di tessuto, l’importante è che sia resistente.

Procedimento

Prendete un paio di pantofole del vostro numero, con la matita ricalcate il bordo su un foglio di carta e poi ritagliate la sagoma.

Fatto questo, appoggiate la sagoma in carta alla parte del jeans dietro la gamba, solitamente la meno consumata. Poi tracciate il contorno con un pennarello lavabile e ritagliate il tessuto. Vi servono due sagome per la destra e due per la sinistra.

Ora verificate, infilandoci dentro il piede, che le tasche posteriori del pantalone abbiano stoffa a sufficienza. Ritagliate le tasche, applicatele a una prima sagoma di tessuto e delineate il contorno su misura del vostro piede con il filo da imbastire.

Per l’imbottitura della pantofola potete usare della gomma eva, economica e facile da tagliare. Vi servono in tutto quattro solette.

A questo punto unite tutte le parti della pantofola: la sagoma di tessuto con la parte superiore, due sagome interne di gomma eva e la sagoma inferiore di tessuto. Per assemblare la sagoma inferiore mettete il jeans a rovescio: la parte interna del pantalone adesso è la suola, così scivola meno.

Con la macchina da cucire passate tutto il profilo della pantofola con punto semplice e poi ripassate il bordo con il punto zig zag.