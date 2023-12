Ci sono molti modi per portarla, sia sopra a un paio di jeans che con dei pantaloni formali, ma persino sopra a un tubino aderente

La giacca nera è un must have nel guardaroba di ogni donna. È uno di quei capi che bisogna sempre avere perché è facile da indossare ma soprattutto da abbinare in modo diverso in base alle diverse occasioni.

Giacca nera e jeans

Caroline Daur – Getty Images

La giacca nera sta benissimo anche con il jeans, da indossare nel week end o in generale nel tempo libero. Puoi scegliere un paio di pantaloni in denim chiaro, magari leggermente sbiaditi, che contrastano perfettamente con il nero della giacca e garantiscono un effetto casual-chic. Sotto indossa magari una t-shirt a righe o con qualche scritta divertente. Con il jeans scegli modelli corti e sfiancati se ti vuoi sentire più sportiva oppure versioni leggermente over, magari con i revers ampi e i bottoni dorati per essere assolutamente glam.

La giacca nera per il giorno

Geraldine Boublil – Getty Images

Per indossare un blazer nero di giorno basta seguire alcune semplici regole. Per l’ufficio lo si può abbinare tranquillamente a un paio di pantaloni, sia classici che dall’appeal più casual. Puoi giocare con colori tradizionali come il grigio e il beige o anche con mezzi toni più vivaci, come il bordeaux o il verde bottiglia. In questo caso la giacca nera può essere sia semplice a un bottone, magari con una scollatura ampia e dei revers sottili, che un doppio petto più accollato. Sotto ci stanno bene sia una camicetta bianca in cotone o in seta, che un top. In questo caso puoi scegliere colori in contrasto più chiari, o tinte scure, se hai una riunione importante in programma.

La giacca nera per la sera

Natalia Vodianova – Getty Images

La puoi abbinare facilmente a una longuette, magari dello stesso nero, e in quel caso scegli un modello di blazer che ti valorizzi il punto vita. Anche per la sera il tailleur pantalone è perfetto, trovando possibilmente un punto di nero il più possibile vicino, magari proprio in pendant, per un look total black da far risaltare con una canotta o con un’importante camicia in seta bianca. In questo caso opta per un giacchino aderente e con dei revers importanti, preferibilmente in raso, per illuminare a dovere il tuo décolleté.

In versione total look in velluto

Valery Kaufman – Getty Images

Una giacca di velluto nera è uno dei capi di abbigliamento più versatili nell’armadio. Comoda, elegante e casual allo stesso tempo. Il velluto a coste è il complemento ideale per un look meno formale abbinandola ad un paio di jeans blu, con una camicia chiara, magari azzurrina. Per uno stile meno casual, si preferisce la versione velluto rasato da portare con pantaloni di velluto a contrasto grigi o blu, oppure in versione total look come ha scelto la modella Valery Kaufman. Una scelta raffinata per le feste.

Con abito elegante o da sera

Leonie Hanne – Getty Images

Chi l’ha detto poi che la giacca non si può indossare con l‘abito? Se per una cena o un party hai scelto un tubino colorato o un abito da sera scintillante, ma non ti va di andare in giro con le braccia scoperte, una giacca nera è la soluzione migliore. Stai attenta però a scegliere la misura giusta, seguendo le proporzioni del tuo outfit: se l’abito va sotto il ginocchio scegli un blazer lungo e morbido, se invece il vestito è più corto, il giacchino lo deve essere altrettanto oppure totalmente oversize che raggiunge la lunghezza del minidress.

Tips di stile!

Con il nero non ci sono più colori da evitare. Un tempo si evitavano il marrone e il blu, ma oggi l’abbinata con il nero è definita ultra chic. Se non ti convince, sono ben accette le sfumature nella gamma dei beige, grigio e perché no, anche dei colori forti.

Nell’acquistare la giacca giusta, poi, fai attenzione che le spalle e la lunghezza delle maniche siano perfette, per evitare di risultare poi goffa. Se il nero pensi possa spegnerti, scegli modelli con bottoni metallici o con applicazioni colorate che ti garantiscono un tocco di luce.