I l divano in ecopelle è un'ottima alternativa al tradizionale cuoio, ma sapere come ripararlo è fondamentale

Il divano è un componente di arredo per i momenti di relax e di condivisione. Ma quando si acquista, oltre a considerare la comodità, si tiene conto dell’estetica e del rivestimento. A questo si aggiunge anche la tendenza del momento, che favorisce notevolmente la scelta. In commercio esistono vari tipi di divani, realizzati con materiali differenti. Tra i tanti trovate l’ecopelle, un materiale che viene spesso preferito alla pelle vera, poiché risulta più economico ed ecologico. L’unico svantaggio viene attribuito all’uso e ai continui sfregamenti, quando si ci siede. Questi ultimi con il tempo possono provocare degli strappi e lacerazione dell’ecopelle. In questo articolo troverete consigli utili su come riparare un divano in ecopelle.

Come riparare un divano in ecopelle

L’ecopelle, comunemente utilizzata per garantire un’eleganza simile a quella della pelle, ma nel pieno rispetto del mondo animale, è un materiale sintetico utilizzato per i rivestimenti. Questo tessuto, comunemente utilizzato per giacche e divani, acquisisce un aspetto lucido, simile a quello della pelle, per via dell’impiego di resine poliuretaniche. Il prezzo è contenuto, essendo, per l’appunto, un materiale sintetico ed è anche per questo che si può rovinare con facilità. Nella seguente guida, passo dopo passo, vi spiegheremo come riparare un divano di ecopelle.

Come riparare un divano in ecopelle: acquistare un kit

Tra i problemi comunemente riscontrati sugli oggetti rivestiti in ecopelle, abbiamo la presenza di macchie, graffi e vari segni di usura come abrasioni. Utilizzare dei copri-divano per prevenire questi problemi non è sempre la soluzione più apprezzata, questo perché il materiale d’arredo viene scelto appositamente perché si intoni con l’ambiente e rifletta tutta la sua maestosità. Se il danno è stato ormai già riscontrato, non resta che porre rimedio: recatevi in un fornito negozio per il bricolage o di articoli per la casa e acquistate un kit per la riparazione dell’ecopelle. Al suo interno troverete vari oggetti: un tubetto di pasta, un colorante liquido, uno spray, una spatola di plastica e un foglietto di finissima carta abrasiva.

Stendere la pasta

Procedete così: innanzitutto versate poco alcool su uno straccetto inumidito e pulite bene la parte graffiata sgrassandola perfettamente, poi passatevi un pezzetto di carta abrasiva finissima togliendo ogni minuscola sfilacciatura, quindi strofinate la parte con un panno asciutto eliminando completamente le tracce di polvere ed i minuscoli residui di materiale. Ora prendete la spatola di plastica e iniziate a stendere la pasta, andando a riempire adeguatamente i graffi. Lasciate asciugare bene il prodotto nelle sottili fessure e passate nuovamente la carta abrasiva rendendo ben liscia l’area trattata.

Applicare il colorante liquido

Adesso prendete uno straccetto e versatevi un poco di colorante liquido, strofinandolo con cura sulla parte ‘stuccata’. Fate asciugare il colore e completate l’operazione con lo spray, applicandone un poco anche sulle parti circostanti e sane: questa azione serve per coprire definitivamente la zona riparata. Ecco, ora il vostro divano è sicuramente tornato come nuovo o quasi. A questo punto dovete solo prestare una certa attenzione per evitare altri sgradevoli inconvenienti.

Se il danno è maggiore e preferite un metodo fai-da-te, seguite i nostri consigli.

Occorrente

Toppa in ecopelle

Ago grande

Colla per ecopelle

Carta vetrata a grana fine

Spatola

Pinzetta

Spugnetta

Panno pulito

Stucco per ecopelle

Asciugacapelli

Tintura per ecopelle

Acqua

Latte detergente

Forbice

Taglierino

Riga

Matita

Metro

Preparare il divano

La prima cosa che dovete fare è quella di preparare il divano in ecopelle. Prendete un panno morbido e spolverate il divano. Facendo maggiore attenzione alla parte da rattoppare. Togliete la polvere e poi date una seconda mano. Dopodiché, inumidite leggermente uno strofinaccio e passatela su tutto il divano. Ora versate tre gocce di latte detergente su una pezzuola, strofinando con delicatezza la parte da rattoppare. Eliminate le impurità e i residui di ecopelle che vengono via, durante il trattamento. Togliete gli eccessi di prodotto con una spugna inumidita d’acqua e asciugatelo. Dopo prendete le misure della zona in cui si trova il foro. Infine, assicuratevi di avere tutto il necessario per rattopparlo e cominciate.

Preparare la toppa

Adesso dovete preparare la toppa in ecopelle. Questa la potete acquistare già compresa in un kit per riparazioni. Oppure recatevi da un tappezziere e acquistate uno scampolo, che taglierete in questo modo. Poggiate il materiale su un piano e riferendovi alle misure che avete preso in precedenza, ricavate la misura esatta della toppa. Prendete una matita e tracciate la figura, tagliando i contorni in eccedenza.

Applicare la toppa

A questo punto, potete applicare la toppa sulla parte da rattoppare. Entrate la toppa sotto il foro, stendetela bene e coprite l’imbottitura. Spalmate della colla sopra i lembi dell’ecopelle, adoperando l’ago. Passatela in modo uniforme su tutta la superficie del divano, eliminando tutti gli eccessi con la carta assorbente. Mettete sopra la riparazione una tavoletta di legno, premete ed esercitate una leggera pressione per quindici minuti. Trascorso il tempo di posa, pulite la parte con un panno imbevuto di latte detergente. Se resta qualche imperfezione, passate sui bordi dello stucco, aiutandovi con una spatola. Fate essiccare il prodotto e pulite. Infine, tingete la riparazione con un colore adatto per ecopelle.