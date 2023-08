Come sgrassare i vetri con una miscela a base di aceto

S e volete pulire i vetri di casa servendovi di ingredienti naturali, l'aceto rappresenta la soluzione perfetta. Rimuove lo sporco con facilità ed è uno sgrassatore efficace. Ecco cosa vi serve per preparare una miscela in casa.

Occorrente

100ml di alcol

250 ml di acqua

100 ml di aceto bianco

3 gocce di sapone liquido per piatti

un contenitore con spruzzino

Procedimento

Versate dentro lo spruzzino l’acqua, l’alcol e l’aceto e aggiungete per ultimo il detersivo per i piatti. Mischiate gli ingredienti, chiudete lo spruzzino e agitatelo bene. Distribuite la miscela sui vetri servendovi di un giornale. Detergete la superficie con movimenti circolari. Poi risciacquate e asciugate con un panno in microfibra.