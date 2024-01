Al via il Carnevale di Venezia: le immagini spettacolari

U n centinaio di gondole addobbate e coloratissime ha solcato il Canal Grande tra esplosioni di fumi colorati, palloncini e coriandoli. Il tema di quest'anno? Il mirabolante viaggio verso l'Oriente di Marco Polo

Con uno spettacolo di fumi colorati, palloncini e coriandoli, ha preso il via sul Canal Grande il Carnevale di Venezia. Per l’occasione, un centinaio di imbarcazioni tradizionali veneziane, addobbate e coloratissime, ha solcato la via d’acqua più fotografata al mondo trasportando la maxi pittoresca “Pantegana” in cartapesta, che si è aperta, tra sfavillanti effetti speciali, davanti al Ponte di Rialto sotto gli occhi di migliaia di spettatori.

L’omaggio a Marco Polo

Quest’anno il tema il Carnevale di Venezia è dedicato a Marco Polo. Il il direttore artistico, Massimo Checchetto, ha spiegato: “Siamo qui, in questa città meravigliosa, a festeggiare Marco Polo perché siamo tutti sognatori e viaggiatori come lui”. Il tema dell’evento è, infatti: “Ad Oriente. Il mirabolante viaggio di Marco Polo”.

Carnevale di Venezia nel segno del rispetto

All’inaugurazione era presente il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, che ha detto: “Oggi inizia il Carnevale baciato dal sole con tante famiglie e bambini. A Venezia bisogna venire sempre sotto il segno del rispetto, per la città, per l’arte, per la cultura e la nostra storia. Ed è quello che sta succedendo oggi, confermando che Venezia è pronta ad accogliere tutti coloro che la amano e la rispettano”.

Il sindaco ha aggiunto: “Dobbiamo davvero credere di riuscire ad essere una città che accolga e anche regoli le tante presenze. Invito tutti a venire a Venezia per festeggiare con noi il Carnevale, sempre nel rispetto che si merita”.

Il corteo del Carnevale di Venezia

Il corteo è stato un lento percorso, realizzato in collaborazione con il Coordinamento delle Associazioni Remiere di Voga alla Veneta, che ha terminato i festeggiamenti in Erbaria, a Rialto, dopo la partenza da Punta della Dogana davanti a San Marco. A seguirlo c’era una marea di turisti.