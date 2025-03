Lavarsi i denti è un gesto che compiamo centinaia e centinaia di volte in un anno. Non sarebbe bello poter preparare un dentifricio home made? Creare il proprio dentifricio è facilissimo, veloce e anche molto economico.

Spesso gli ingredienti sono già nella nostra dispensa. Prima di dedicarvi alla preparazione di uno dei dentifrici proposti da fare in casa chiedete l’opinione del vostro dentista di fiducia che potrà consigliarvi su quale possa essere il rimedio più adatto alle vostre esigenze o indicarvi ulteriori ingredienti e quantità che miglioreranno i benefici del dentifricio per la vostra igiene orale.

La scelta del dentifricio differisce in base ai gusti di ognuno: c’è chi preferisce un semplice dentifricio bianco, chi aromatizzato alla menta, chi preferisce quelli arricchiti da granuli o con agenti sbiancanti. Per fortuna ci sono numerose opzioni tra le quali scegliere sul mercato.

Ma sei certa che il dentifricio che stai usando sia sicuro? Potresti meravigliarti nell’apprendere che la maggior parte dei dentifrici acquistati in negozio contengono una serie di ingredienti dannosi per la salute.

Inoltre, i dentifrici commerciali sono aromatizzati con dolcificanti artificiali come l’aspartame. Perché allora, non provare a farselo da soli in casa? Bisognerebbe creare il proprio personale dentifricio almeno una volta nella vita, perché non solo è molto divertente ma soprattutto si può declinare la ricetta al proprio gusto.

In commercio esistono paste che possono non piacere per consistenza e gusto. Fare il proprio dentifricio da soli significa creare un aroma di proprio gusto, e scegliere anche gli ingredienti migliori e più genuini. Vediamo quindi alcune semplici ricette per realizzare un dentifricio fatto in casa.

Per realizzare in casa il dentifricio a base di argilla bianca gli ingredienti necessari sono:

1 cucchiaio di bicarbonato

3 cucchiai di argilla bianca

5 gocce di olio essenziale di menta oppure di limone

L’argilla bianca e l’olio essenziale potete trovarli in erboristeria. Munitevi di un barattolo in vetro in cui potete unire insieme gli ingredienti e mescolare bene per ottenere un composto omogeneo. Quindi, usatene poco per volta bagnando prima lo spazzolino e poi immergendolo nella polvere. Strofinate con cura i denti e risciacquate.

L’olio di cocco ha delle interessanti proprietà antibatteriche, ciò lo rende un ingrediente utile per realizzare un dentifricio fatto in casa.

Per realizzarlo occorrono:

1 cucchiaino di sale

4 cucchiai di bicarbonato di sodio

8 cucchiai di olio di cocco

20-30 gocce di olio essenziale

Il procedimento è molto semplice: basta sciogliere il sale in acqua calda e aggiungere gli altri ingredienti. Amalgamate bene il tutto.

Ecco la ricetta per creare un dentifricio a casa, dal gusto delicato ed esotico.

Occorrente: 3 cucchiai di olio di cocco, 3 cucchiai di carbone vegetale attivo, 15 gocce di olio essenziale di limone.

In un contenitore di vetro provvisto di coperchio, versate l’olio di cocco a temperatura ambiente, il carbone attivo e le gocce di olio essenziale di limone. Amalgamate il tutto fino ad ottenere una pasta omogenea e compatta.

Se preferite una consistenza più morbida, aggiungete mezzo cucchiaio di olio di cocco in più.

Il dentifricio è già pronto per essere usato. Per conservarlo basterà lasciarlo ben chiuso nel suo barattolo, altrimenti, nei mesi caldi, può essere riposto in frigo, dove l’olio di cocco tenderà a solidificarsi. Per usarlo, basterà lasciarlo a temperatura ambiente per pochi minuti.

Tra i dentifrici in polvere che è possibile preparare in casa, quello a base di sale e bicarbonato è il più semplice da preparare poiché richiede pochissimi ingredienti che abbiamo sempre in casa ed è ideale per sbiancare i denti, rimuovere la placca e disinfettare le gengive.

Per prepararlo bastano:

Un cucchiaio di sale fino

Due cucchiai di bicarbonato di sodio

Un barattolo di vetro

Mescolare il sale e il bicarbonato di sodio nelle quantità indicate e il dentifricio è pronto! Potete conservare la miscela in un barattolo di vetro e servirvene poco alla volta all’occorrenza. Quindi, bagnate lo spazzolino e mettevi sopra un po’ del dentifricio fai da te. Spazzolando i denti e a contatto con l’acqua si formerà una schiuma.

Per curare al meglio le gengive, il dentifricio a base di aloe vera può essere un’ottima scelta.

Occorrente: 3 cucchiai di gel di aloe vera, 2 cucchiai di argilla bianca in polvere, 10 gocce di olio essenziale all’eucalipto.

In un barattolo di vetro mischiate tra loro questi ingredienti fino a far scomparire eventuali grumi.

L’aloe e l’argilla sono perfetti per pulire i denti e sfiammare eventuali irritazioni gengivali. L’olio balsamico d’eucalipto provvederà invece a mantenere la bocca fresca a lungo.

Per sbiancare i denti in modo delicato e naturale, le fragole si rivelano un ingrediente eccellente.

Occorrente: 1 o 2 fragole, un cucchiaino di bicarbonato, 3 gocce di olio essenziale al limone.

In una ciotola, schiacciare le fragole, fino ad ottenere una poltiglia. Aggiungere il bicarbonato e l’olio essenziale.

Applicate il dentifricio casalingo direttamente sullo spazzolino e strofinate per un paio di minuti i denti.

Ideale per essere usato al momento. Il sorriso risulterà più bianco e brillante.

Il carbone attivo aiuta a sbiancare i denti riducendo le macchie e la placca sui denti. Infatti, il carbone microporoso funziona legandosi ai composti che macchiano i denti, compresi caffè e vino rosso. Inoltre, riduce la produzione di succhi gastrici e elimina in parte i batteri grazie alle sue proprietà disinfettanti, migliora l’equilibrio del pH in bocca e aiuta a combattere l’alitosi. Un altro ingrediente in questo dentifricio fatto in casa è la polvere di guscio d’uovo. Il guscio d’uovo ha molte proprietà e tanti sono i suoi impieghi. Essendo una ricca fonte di calcio, la polvere a guscio d’uovo è importante per la salute di pelle e unghie e aiuta a rafforzare i denti. L’ultimo ingrediente di questa ricetta è l’olio di cocco, che è estremamente utile per la salute orale. Aiuta a mantenere una buona igiene orale e dentale e svolge un ruolo chiave nella prevenzione di alitosi, carie, carie e gengiviti. Riduce anche la sensibilità dei denti.

Occorrente

carbone attivo – ½ cucchiaino

polvere di guscio d’uovo – 1 cucchiaio

olio di cocco extra vergine, sciolto – 1 cucchiaio

Procedimento

Potete realizzare un dentifricio sbiancante naturale con questi tre ingredienti. Questo dentifricio fatto in casa è molto meno abrasivo rispetto ai dentifrici sbiancanti commerciali e non danneggerà i denti e le gengive

Mescolate gli ingredienti con una spatola o un cucchiaio non metallico fino ad ottenere una consistenza liscia simile a pasta. Il dentifricio fatto in casa è pronto all’uso.

