Riciclare le bucce di patata è possibile? Perfetto bollito, al forno oppure fritto, questo tubero è una vera delizia. Re delle tavole, si può sfruttare per preparare tantissime ricette golose. L’unica pecca? Le bucce che finiscono per essere un vero e proprio spreco. Riciclarle in modo creativo però è possibile. Pochi sanno infatti che si possono non solo cucinare, ma anche sfruttare per pulire e per realizzare degli straordinari rimedi di bellezza. Scopriamo tutti i modi di usare le bucce di patata!

Come rimedio beauty

La patata è ricca di proprietà nutritive utili per la bellezza della pelle. Pochi lo sanno infatti, ma permettono di contrastare le borse sotto gli occhi, di nutrire l’epidermide – rendendola super liscia – e persino di schiarire i peli.

Contro le borse sotto gli occhi

Dopo una notte insonne ti sei risvegliata la mattina con delle antiestetiche occhiaie e non sai come fare? Metti nel freezer delle bucce di patata, lasciale per almeno mezz’ora, poi applicale sotto gli occhi. Tieni in posa per circa 15 minuti, dandogli il tempo di agire. Potrai toglierle quando, a contatto con la pelle si saranno scaldate. I micronutrienti che si trovano nelle patate infatti, sommati al freddo, svolgono una funzione drenante che ti permetterà di dire addio alle borse sotto gli occhi.

Addio alle macchie della pelle

Per rimuovere le macchie della pelle c’è un rimedio super efficace: le bucce di patata. Frulla questo ingrediente con curcuma e yogurt bianco. Applica il composto sul viso, poi lascia agire per almeno mezz’ora. Infine lava con acqua tiepida e metti la tua crema di fiducia. Il risultato ti sorprenderà!

Schiarisci le ascelle

Spesso, per via della depilazione, nelle ascelle si creano delle macchie. Per schiarirle sfrutta il potere delle patate. Applica questo rimedio un quarto d’ora prima della doccia. Per potenziare l’azione del tubero, trita le bucce poi aggiungi bicarbonato e limone. Si tratta di sbiancanti naturali da applicare sull’epidermide.

Copri i capelli bianchi

Nell’antichità le bucce di patate venivano utilizzate per coprire i capelli bianchi sfruttando il potere dell’amido. Per sfruttare questo antico rimedio basterà usare l’acqua di cottura delle bucce patate per lavare i capelli, dopo averle fatte bollire per almeno trenta minuti. Si tratta di un rimedio molto efficace soprattutto per i capelli scuri, i nutrienti di questo alimento infatti attivano un enzima che si trova nella chioma e la scurisce gradualmente, coprendo le zone ingrigite.

Per le pulizie

Le bucce di patate sono ottime inoltre per pulire al meglio casa in modo ecologico ed economico. Pochi lo sanno, ma questo scarto alimentare permette di regalare una pulizia profonda ed efficace, ma soprattutto veloce e senza agenti chimici. Gli utilizzi sono tantissimi, tutti da provare.

Per sgrassare a fondo

Le bucce di patate agiscono come uno sgrassatore super efficace e, a differenza di quelli chimici e in commercio, sono super ecologiche. Metti in uno spruzzino ciò che resta delle bucce bollite, poi sfrutta il composto per pulire le superfici e igienizzarle. L’azione dell’amido consente di eliminare lo sforzo con efficacia garantita e velocemente.

Per lavare i piatti

Ciò che resta delle bucce di patate è ottimo pure per scrostare le pentole unte o bruciate. Utilizza direttamente a buccia con del sale grosso, strofinando la superficie incrostata con dei movimenti circolari. Questo rimedio è particolarmente efficace, inoltre, per eliminare dalle posate eventuali macchie. Strofina forchette o coltelli con le bucce e le avrai subito lucidissime!

Come aiuto nel giardinaggio

In giardino le bucce di patata sono un valido alleato. Dopo aver pulito i tuberi usa gli scarti per realizzare un compost nel tuo giardino: le piante ti ringrazieranno e potrai nutrire la terra in modo sostenibile ed economico.

Come ingrediente in cucina

Infine dobbiamo sottolineare l’utilità delle bucce di patate in cucina per preparare tantissimi piatti. Anziché buttarle possono infatti diventare l’ingrediente per numerose ricette, una più gustosa dell’altra. Ad esempio potresti friggere le bucce, condirle con paprika o curcuma e accompagnarle con una salsetta allo yogurt per un aperitivo sfizioso ed esotico.

Se cerchi un piatto light, ma ugualmente gustoso, condisci con olio extravergine d’oliva e sale grosso le bucce di patata, poi disponile su una teglia da forno e fai cuocere. Sfornale quando saranno diventate super croccanti. Puoi usarle come dei crostini, accompagnandole a zuppe o passati di verdura.

Le bucce di patata sono l’ideale anche con altri ortaggi: falle cuocere in padella, saltandole a dovere, con zucchine, melanzane e carotine. Puoi condire tutto con un filo d’olio e rosmarino. Se vuoi regalare una sferzata in più al piatto aggiungi pure una spolverata di pecorino romano e un po’ di pepe: deliziose!