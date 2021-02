Fate – The Winx Saga, la seconda stagione si fa: tutto sui nuovi episodi

L a seconda stagione di Fate - The Winx Saga è stata confermata da Netflix: dopo il successo, arrivano le curiosità sui prossimi episodi e le riconferme sul cast.

Era solo questione di tempo prima che Netflix annunciasse la seconda stagione di Fate – The Winx Saga. Un successo che non ha deluso i fan storici del cartone animato e che ha permesso alla nuova generazione di avvicinarsi alle fate più famose in tutto il mondo. La serie live action ha convinto la piattaforma streaming Netflix: firmata da Brian Young, già sceneggiatore di The Vampire Diaries, avremo altri otto episodi per sognare il mondo fatato di Alfea.

Il cartone animato italiano creato da Iginio Straffi è indubbiamente un prodotto di qualità: c’era un po’ di scetticismo sulla serie TV, che non ha comunque disatteso le aspettative, ma anzi ha contribuito ad aumentarle. Sembra che la seconda stagione sarà composta da otto episodi dalla durata di un’ora ciascuno. E i fan già si chiedono: arriveranno Flora e Tecna? La grande assenza delle fate ha scatenato curiosità e possibili scenari.

Fate – The Winx Saga, confermata la seconda stagione

La produzione della seconda stagione di Fate – The Winx Saga sarà affidata ad Archery Pictures Production. Lo showrunner della serie rimarrà Brian Young, che dalle prime dichiarazioni lascia intendere delle possibili new entry nel cast, oltre a dirsi molto felice della continuazione della serie. Young si riconferma anche come produttore esecutivo insieme a Judy Counihan e Kris Thykier di Archery Pictures Production e Cristiana Buzzelli e Joanne Lee per Rainbow.

Un commento davvero positivo alla conferma della seconda stagione è giunto anche dal papà delle Winx, ovvero Iginio Straffi. “Le Winx conquistano il pubblico nel loro adattamento live action proprio come fanno nell’animazione”, afferma. Un fenomeno globale che ha raccolto milioni di fan e che con la serie TV su Netflix si sta ingigantendo sempre di più. “La seconda stagione in arrivo su Netflix continuerà a raccontarne la storia per la gioia dei fan e del pubblico in tutto il mondo.”

Curiosità sui nuovi episodi di Fate – The Winx Saga

Brian Young, che ha una lunghissima carriera alle spalle, si è detto entusiasta della conferma della seconda stagione: “I sei episodi della prima stagione hanno solo scalfito la superficie di questo mondo incredibilmente ricco”. In effetti, la produzione potrebbe continuare tranquillamente per diverse stagioni prima di arrivare a una conclusione definitiva. Molti sono gli scenari e gli eventi da trattare.

“La storia di Bloom continuerà ad evolversi e non vedo l’ora che il pubblico scopra ancora di più su Aisha, Stella, Terra e Musa! E chissà chi altro potrebbe presentarsi ad Alfea prossimamente.” Un grande spoiler sul futuro di Fate – The Winx Saga: è il momento giusto per espandere il mondo, ma soprattutto accontentare i fan con il ritorno delle altre fate originali.

La prima stagione di Fate – The Winx Saga si è concentrata molto sulla presentazione del mondo fatato di Alfea, ma soprattutto sul Collegio di Magia “Oltre Mondo”. Le avventure delle fate hanno conquistato il pubblico, tra amori, drammi adolescenziali e mostri da combattere. La magia ha sempre un suo fascino, e ad Alfea gli incantesimi e i poteri magici non mancano di certo.

Conferme del cast: chi torna sul set?

Sul set della seconda stagione torneranno ovviamente i volti noti e le attrici protagoniste, che non vedono l’ora di riprendere i panni delle fate. Il cast della prima stagione non subisce dunque variazioni. Abigail Cowen vestirà nuovamente i panni di Bloom; Hannah van der Westhuysen sarà Stella, mentre Precious Mustapha interpreterà Aisha. Non cambieranno neppure le attrici di Terra e Musa, interpretate rispettivamente da Eliot Salt ed Elisha Applebaum. Nelle prossime settimane sapremo di più sulle possibili aggiunte al cast, come preannunciato dallo showrunner Brian Young.

Flora e Tecna: ci saranno nella nuova stagione?

Come per i libri della serie Bridgerton, la trasposizione televisiva del cartone animato delle Winx ha sollevato parecchi dibattiti, soprattutto derivati dall’assenza di Tecna e Flora. Indubbiamente, rispetto al cartone creato da Iginio Straffi, le differenze ci sono: sono ben pochi i prodotti cinematografici che rispettano le controparti, siano libri, cartoni o fumetti.

Molto spesso, i creatori si prendono delle licenze creative, su cui i fan possono non essere d’accordo. Il cartone animato, poi, era un prodotto chiaramente destinato ai bambini. La serie TV Fate - The Winx Saga raccoglie il favore di un pubblico più ampio, essendo a tutti gli effetti un prodotto Young Adult.

La differenza maggiore, tuttavia, non è nella presenza di scene più forti e controverse, quanto l’assenza di Flora e Tecna. Il numero di fate nel cartone si spinge a sei, mentre nella serie TV si ferma a cinque. La fata Terra, ad esempio, ha una cugina di nome Flora, mentre Tecna, che sarebbe la fata della tecnologia, è totalmente assente. Come sempre, è importante ricordare che determinati prodotti, sebbene abbiano lo stesso filo conduttore, vanno differenziati. E con la seconda stagione, chissà, potrebbero finalmente inserire Flora e Tecna, proprio con lo scopo di placare gli animi dei fan.