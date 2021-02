D al 10 febbraio su Netflix il chiacchieratissimo film western Notizie dal Mondo con protagonista Tom Hanks nei panni di un veterano di guerra con numerosi riferimenti alla situazione politica attuale.

Dal 10 febbraio su Netflix è disponibile Notizie dal mondo, un titolo che strizza l’occhio al mondo dei film western ma con chiari richiami alla situazione politica e sociale attuale. Con un incredibile Tom Hanks, Notizie dal mondo è uno dei film imperdibili sulla piattaforma di streaming.

La trama

Il film Notizie dal mondo con titolo originale News of the World si ispira al romanzo omonimo di Paulette Jules uscito nel 2016 e vede un veterano di guerra interpretato da Tom Hanks viaggiare tra le città del west per raccontare attraverso le pagine di giornale ciò che accade nel giorno. Diretto da Paul Greengrass e con co-autore Luke Davies che si è occupato della sceneggiatura, il film prodotto da Gary Goetzman noto anche per il musical con protagonista Maryl Streep Mamma Mia! è già in cima ai più visti della settimana di Netflix.

Tom Hanks nei panni del capitano Jefferson Kyle Kidd è il protagonista della storia ambientata cinque anni dopo la fine della Guerra civile. L’eroe di guerra con alle spalle una carriera militare di successi ha come missione il peregrinaggio nei villaggi del West per leggere e raccontare le ultime notizie provenienti da tutto il mondo.

In una sosta in Texas il capitano incontra Johanna, una bimba di dieci anni catturata da nativi americani che l’hanno allevata come una di loro. Tra le missioni di Tom Hanks c’è ricondurre la piccola alla famiglia originaria contro la volontà della bambina che non si riconosce in questo mondo ma in quello del popolo dei Kiowa da cui è stata cresciuta. Durante il film i due protagonisti legano e sono costretti ad affrontare numerose avventure nella natura più selvaggia per poter trovare un luogo da chiamare casa.

Particolarmente interessante è il personaggio della bambina. La piccola catturata dalla tribù indiana, prima viene strappata dalla sua famiglia e poi riesce a sfuggire da un’imboscata dove perde la sua seconda famiglia; Johanna viene considerata orfana due volte e la trama vuole evidenziare come il sistema lasci spesso allo sbando i più piccoli per questioni puramente politiche.

I personaggi e il cast

I film western tornano alla ribalta e per farlo scelgono registi d’eccezione e un cast incredibile; anche nel film Notizie dal mondo gli attori hanno una fama che li precede.

Oltre al due volte premio Oscar Tom Hanks ci sono Elizabeth Marvel, Mare Winningham, Neil Sandilands, Chukwudi Iwuji, Christopher Hagen, Thomas Francis Murphy, Stafford Douglas, Fred Hechinger, Michelle Campbell, Clint Obenchain, Michael Angelo Covino, J. Nathan Simmons e Annacheska Brown. Ad interpretare Johahnna c’è Helena Zengel, un’attrice giovanissima al suo primo film ma che si dimostra estremamente promettente già dal debutto.

Ispirato al romanzo News of the World

Il film con protagonista Tom Hanks si ispira al romanzo di Paulette Jules intitolato News of the World. Il libro uscito nel 2016 tratta della Guerra civile americana. Protagonista è il capitano Jefferson Kidd, interpretato da Tom Hanks, che viaggia tra i villaggi del west per raccontare ciò che accade nel mondo. Compagna di viaggio una bambina cresciuta dai nativi americani che deve essere riportata alla famiglia naturale.

Il tema della fake news

Il governo Trump a cui fa riferimento Notizie dal Mondo in modo nemmeno troppo velato ha ricevuto parecchie critiche legate alla gestione delle notizie spesso manipolate. Con questo film il personaggio di Tom Hanks vuole mettere in primo piano l’importanza delle notizie vere, di come sia utile l’informazione e di come i giornalisti dovrebbero evitare di falsificare gli eventi per un tornaconto personale.

I riferimenti politici

Tra i motivi per vedere Notizie dal Mondo ci sono i riferimenti politici e sociali che evidenziano le divisioni ancora attuali nell’America di oggi; il regista stesso ha dichiarato di non voler nascondere di voler raccontare in un certo senso anche la politica degli anni di Trump.

Il film è uscito leggermente in ritardo rispetto alle aspettative, secondo i desideri del regista sarebbe dovuto essere disponibile già nel periodo della campagna elettorale.

La pandemia mondiale ha pero colpito duramente il settore del cinema che ha dovuto rimandare l’uscita di moltissime pellicole ripiegando su piattaforme streaming e rinunciando alle classiche sale cinematografiche.

Il film dichiarato apertamente anti-Trump vede Tom Hanks vestire i panni di un uomo simbolo d’America che vuole essere un buon esempio per la società e anche per la bambina di cui è responsabile per il viaggio di ricongiungimento.

Dove vedere Notizie dal mondo

Notizie dal mondo è un film in streaming sulla piattaforma Netflix disponibile per gli abbonati dal 10 febbraio; chi usufruisce del mese di prova gratuito o chi ha un abbonamento Netflix potrà vedere con facilità il film per rivivere la magia dei film ambientati nel West notando anche una serie di citazioni e similitudini con il contesto politico attuale.

Un film da vedere assolutamente per gli appassionati di western ma non solo; si tratta di una pellicola incredibile dove non mancano sparatorie ma che ha come fulcro tematiche legate alla situazione socio-politica attuale.