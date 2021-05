C ommedie romantiche, thriller e pellicole da Oscar: se amate il cinema (e lo streaming) questi film originali Amazon Prime fanno proprio al caso vostro

Amazon Prime Video ormai è un rifugio sicuro per moltissime appassionate di film e serie tv (originali e non). E ben venga per trascorrere un'oretta (o poco più) in compagnia di storie e personaggi di cui letteralmente ci innamoriamo.

Oltre ai grandi classici, che non fa mai male rivedere (anche per la millesima volta), il catalogo della piattaforma streaming "rivale" di Netflix propone tanti contenuti originali che meritano di essere visti.

Dal primissimo film targato Amazon (Chi-Raq del 2015), oggi possiamo trovare perfino titoli da Premio Oscar tra commedie romantiche, thriller e molto altro. Ecco allora 10 film originali Amazon Prime che dovete assolutamente recuperare.

Quella notte a Miami…

Iniziamo con un piccolo capolavoro del 2020, di cui abbiamo sentito parlare molto nei mesi scorsi. Con il film originale Quella notte a Miami... (One night in Miami...), diretto da Regina King, Amazon Prime sperava di aggiudicarsi qualche Oscar 2021.

E in effetti era uno dei favoriti, con le tre candidature per Miglior attore non protagonista (Leslie Odom Jr.), Migliore sceneggiatura non originale (Kemp Powers) e Migliore canzone per Speak Now. Resta il fatto che è uno degli originali targati Amazon che dovete assolutamente vedere.

Quella notte a Miami... è il racconto romanzato di un'incredibile (e in parte immaginaria) notte del 1964, in cui quattro icone dei diritti civili si incontrano nella città per discutere di musica, sport e attivismo: Cassius Clay (Eli Goree), Malcolm X (Kingsley Ben-Adir), Sam Cooke (Leslie Odom Jr.) e Jim Brown (Aldis Hodge).

Sylvie’s Love

Girato nel 2020 ma ambientato negli anni Cinquanta, Sylvie's Love è una splendida storia d'amore ambientata a New York che di sicuro piacerà alle più romantiche.

Il film originale di Amazon racconta la storia di Sylvie (Tessa Thompson), giovane che sogna una carriera in televisione, e del suo incontro con Robert (Nnamdi Asomugha), un sassofonista che frequenta il negozio di dischi di suo padre. Quando Robert accetta un lavoro part-time al negozio, i due stringono un'amicizia che si trasforma in una travolgente passione.

Finita l'estate le loro vite prendono strade diverse e i due si perdono di vista. Ma il destino vuole che dopo tanti anni si rivedano, rendendosi conto di amarsi ancora.

Sound of Metal

In un elenco di film originali Amazon Prime non può assolutamente mancare Sound of Metal di Darius Marder, che quest'anno non solo è stato lizza agli Oscar, ma ha anche vinto ben due premi su sei candidature.

L'acclamato Sound of Metal vede per protagonista l'attore Riz Ahmed (candidato come Miglior attore) nei panni di Ruben Stone. Il giovane è un batterista heavy metal che improvvisamente e in modo del tutto inaspettato perde l'udito.

Un cambiamento drastico che mette in crisi tutte le sue certezze e la sua stessa identità di musicista ed essere umano. Vale proprio la pena scoprire come si evolve la sua storia.

La mappa delle piccole cose perfette

Con La mappa delle piccole cose perfette (The Map of Tiny Perfect Things) il regista Ian Samuels ci regala uno dei film originali Amazon Prime più interessanti (e dolci) del catalogo.

Il protagonista è Mark (Kyle Allen), un adolescente intelligente e un po' secchione che si ritrova bloccato nel proprio ciclo temporale, vivendo lo stesso giorno più e più volte. Tutto cambia quando incontra Margaret (Kathryn Newton) e scopre che anche lei sta vivendo questa sorta di loop.

I due, tra i quali inevitabilmente nasce un legame speciale, tentano di scoprire come fermare tutto questo e tornare alla realtà. Il film è molto bello ma merita una menzione d'onore anche il libro da cui è tratto, The Map of Tiny Perfect Things di Lev Grossman.

Gleason

Facciamo un balzo indietro fino al 2016, per uno dei film Amazon Prime originali che non potete perdervi. Ma mi raccomando, preparate i fazzoletti per le lacrime!

Gleason ha fatto molto scalpore quando è uscito e per un semplice motivo: racconta una storia vera di dolore ma anche di rivincita. Il protagonista del film documentario è lo stesso Steve Gleason (da cui il titolo), uno dei più famosi giocatori di football americano di sempre.

Nel 2011 la sua vita cambia improvvisamente. Scopre di avere la SLA, ovvero la Sclerosi Laterale Amiotrofica. Cosa che per un giocatore, come per qualsiasi altra persona, vuol dire fermarsi e rinunciare a tutto. Ma Steve non smette di lottare e il film racconta proprio questo.

Il coraggio di lottare

Colin Warner viene ingiustamente condannato per un omicidio che non ha commesso. Se questo plot vi intriga, non potete perdervi Il coraggio di lottare (Crown Heights), sicuramente uno dei migliori film originali Amazon Prime in catalogo.

Diretto da Mark Ruskin, il film si basa su fatti realmente accaduti. Nel 1980 la polizia trova un cadavere nel quartiere di Crown Heights a Brooklyn, ma per tantissimi anni non riesce a risolvere il delitto. Finché dopo tempo arresta proprio Colin Warner, che in realtà non ha nulla a che vedere con l'omicidio.

Il coraggio di lottare ripercorre il lungo iter giudiziario di Colin, che non viene creduto e finisce in prigione. Al suo fianco c'è l'amico Carl King, che prova in tutti i modi a dimostrare la sua innocenza.

Sono la tua donna

Sono la tua donna (I'm your woman) è un racconto drammatico, ambientato negli anni Settanta. La protagonista è Jane, giovane madre e moglie costretta a una pericolosa fuga quando il marito sparisce nel nulla.

Implicato in una truffa ai danni dei suoi soci in affari (criminali), l'uomo lascia Jane e suo figlio in balia degli eventi. Ed è a questo punto che la donna, che nei ruoli di moglie e madre si era completamente annullata, rivede la sua vita e scopre di essere più di ciò che le hanno sempre fatto credere.

La bugia

Se vi piacciono i film drammatici a tinte "horror", La bugia (The lie) è un originale di Amazon Prime che dovete mettere in agenda. Di motivi ce ne sono tanti, a cominciare dalla giovanissima protagonista Joey King che dimostra di avere talento da vendere.

Ma senza dubbio è lo svolgimento della trama che lascia a bocca aperta. Due genitori separati, lei donna in carriera e lui cantante in un gruppo rock, ricevono dalla figlia una sconvolgente confessione: ha ucciso a sangue freddo la sua migliore amica.

Per coprire questo terribile delitto la coppia fa proprio di tutto, costruendo un'intricata rete di bugie che diventa sempre più difficile da dipanare.

The upside

In genere si dice che la "minestra riscaldata" non sia proprio buona, ma questa volta dobbiamo lasciar spazio a un remake che vale la pena vedere. The upside riprende in toto la commedia francese di grandissimo successo Quasi amici (Intouchables), con la differenza che è ambientata negli USA con protagonisti americani.

Da una parte c'è Phil (Bryan Cranston), un ricco tetraplegico che vive in un lussuoso attico a Manhattan e cerca un badante che si prenda cura di lui. Dall'altra c'è Dell (Kevin Hart), un disoccupato in libertà vigilata che, per vedere il figlio, è costretto a ottenere una firma. Deve dimostrare di essere diventato "bravo", insomma. A dispetto di qualsiasi previsione, Philip decide di assumerlo.

I care a lot

Concludiamo questa carrellata di film originali da vedere su Amazon Prime Video con I care a lot, recentissimo (è del 2021) e con una eccezionale Rosamund Pike nei panni della protagonista.

La storia è un thriller molto sui generis, a tratti persino assurdo. Marla Grayson è una tutrice legale che si occupa di anziani non autosufficienti, ma in realtà non fa altro che truffarli rubando loro tutti gli averi.

Un giorno incontra l'anziana Jennifer, apparentemente senza parenti (e quindi la preda perfetta). Ma scopre a sue spese di aver raggirato la persona sbagliata.