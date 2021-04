Perché regalare fiori in numero dispari è segno di buona educazione

Che sia per una persona cara o un conoscente, per un compleanno o un'occasione speciale, per sorprendere o dire grazie, regalare fiori è sempre una buona idea. C'è una sola regola che devi tenere presente quando si tratta di fare omaggi floreali: ricordarti di acquistare fiori in numero dispari

Che sia per un compleanno, un anniversario o un'occasione speciale, per far sapere a una persona quanto le vuoi bene o per chiederle scusa, per fare una sorpresa o per dire grazie, regalare fiori è sempre una buona idea. E non solo quando brancoli nel buio e non sai proprio su quale oggetto orientarti: l'omaggio floreale non è semplicemente un ripiego. È davvero un dono pieno di significato e sempre azzeccato. Sì, anche se il destinatario è un uomo. Oggi i fiori sono stati sdoganati pure in questo senso. C'è una sola regola che devi tenere presente quando ti orienti su questa soluzione: ricordarti di acquistare fiori in numero dispari.

Secondo il galateo, infatti, i numeri pari vanno riservati solo alle occasioni tristi (a a poche altre situazioni). In tutti gli altri casi, se vuoi apparire gentile, educata e rispettosa dovresti regalare mazzi da tre, sette o meglio undici fiori.

I numeri dispari sono considerati portatori di felicità

Perché è importante che regali sempre (o quasi) fiori in numero dispari? Innanzitutto perché nella maggior parte dei Paesi (ma non in tutti), Italia inclusa, i numeri dispari sono considerati portatori di felicità e fortuna, anche quando si tratta di fiori. Secondo l'arte divinatoria della numerologia, infatti, i numeri dispari hanno una connotazione e una carica positiva.

Ecco perché tradizione vuole che i fiori vengano donati in numero dispari, specialmente nelle occasioni davvero speciali: solo così, infatti, possono essere beneauguranti e rappresentare la vera gioia.

I fiori non possono essere regalati in numero pari come i calzini

I fiori non meritano di certo di essere comprati a dozzine, come le uova, o regalati in numero pari, come i calzini o le scarpe. Regalare i fiori in numero dispari ne sottolinea anche l'importanza e il significato.

L'omaggio floreale da sempre è considerato un gesto nobile e indice di grande sensibilità. Non vorrai, quindi, rischiare di sminuirlo proprio tu scegliendo un numero sbagliato.

I numeri pari sono usati per i funerali

Devi sapere, inoltre, che in diverse parti del mondo un numero pari di fiori viene utilizzato solo in occasioni tristi, come i funerali e, in generale, i lutti. Va da sé, quindi, che i mazzi con numeri di fiori pari non siano molto apprezzati.

Non stupirti, dunque, se la tua collega non ha fatto i salti di gioia quando ha ricevuto i tuoi 20 tulipani colorati per il suo matrimonio.

Regalare fiori in numero dispari è sinonimo di impegno

C'è poi un'altra ragione per cui si suggerisce di regalare fiori in numero dispari: l'impegno. Secondo il galateo, infatti, se per scegliere un numero pari non serve un grande sforzo, per scegliere quelli dispari sì perché si tratterebbe di una decisione meno naturale. Chi punta sul pari, insomma, sarebbe emotivamente pigro perché imbocca la strada più comoda e automatica per la nostra mente.

Al contrario, chi opta per i numeri dispari fa una scelta più ragionata. A maggior ragione, se richiede una quantità specifica che ha un significato particolare per il destinatario del suo dono.

Un'usanza che (forse) arriva dalla Francia

Per alcuni, l'usanza di regalare i fiori in numero dispari arriva dalla Francia. Un tempo, infatti, alle bancarelle dei mercati francesi i fiori, e in particolare le rose, venivano venduti in mazzi pari. Per dimostrare che l'omaggio non era stato acquistato al mercato bensì dal fiorista, si optava per i numeri dispari.

Il numero ideale? Dipende

Se vuoi condividere la tua gioia con qualcuno che ami, dunque, dovresti sempre regalare fiori in numero dispari. Ma qual è il numero ideale? Almeno sette: un mazzo da tre o cinque fiori è effettivamente "misero". Un mazzo "a effetto", comunque, dovrebbe contenerne almeno undici. Ci sono però alcune eccezioni.

Se i fiori devono semplicemente "introdurre" un altro dono, come un gioiello, o accompagnare un biglietto particolarmente significativo o, ancora, sono un cadeaux del tutto simbolico, allora, va benissimo anche un piccolo mazzo.

In alcuni casi, è permesso anche un solo fiore con un nastro. Per esempio, secondo il galateo, questo omaggio ha significato di corteggiamento. Un solo fiore è indicato anche per una persona molto vicina come la sorella, la mamma, la migliore amica.

Regalare fiori in numero dispari non basta

Regalare fiori in numero dispari è una delle regole base del galateo. Ma per quanto importante, non è sufficiente. Dovresti anche cercare di scegliere con cura e attenzione il tuo omaggio, prediligendo le varietà, i colori e i profumi più amati dal destinatario e considerando il significato che ciascun fiore ha. Per esempio, la dalia è perfetta se vuoi esprimere gratitudine, mentre il loto se vuoi dire all'altro quanto lo ammiri.

Le eccezioni non mancano

In realtà, non mancano eccezioni a questa regola. Per esempio, è molto comune regalare dozzine di rose nelle più svariate occasioni, così come mazzi composti da sei fiori per il fidanzamento.

Se non vuoi sbagliare, dunque, ricordati di accompagnare il tuo dono con un biglietto che chiarisca bene le tue intenzioni. E, in ogni caso, non temere: probabilmente sono poche le persone che conoscono questo aspetto del galateo.