Una sposa e il suo bouquet sono come due metà della stessa mela: insieme devono essere perfetti. E come si fa ad essere sicuri che il bouquet che abbiamo scelto per il matrimonio sia quello giusto? Bisogna conoscere bene sia il proprio abito da sposa che la propria personalità, così saremo sicure di apparire splendide insieme al nostro partner floreale. Naturalmente al semplice mazzo si possono aggiungere dei dettagli per impreziosirlo, come piccole piume o magari perline (soprattutto se la cerimonia è di sera). Vediamo quindi le tipologie di bouquet e come scegliere quello più adatto al nostro matrimonio.

Bouquet da sposa

I fiori sono un elemento importantissimo nel giorno del “sì”, sia per la cerimonia che per il ricevimento. Decorano, aiutano a creare l’atmosfera giusta e, spesso, avvolgono di profumo i momenti più magici.

Mai sottovalutarli dunque perché, che si desideri un matrimonio allegro e sbarazzino o che si sogni da sempre la quintessenza del romanticismo, una scelta azzeccata in fatto di allestimenti floreali aiuterà di certo nell’intento. Ma i fiori non vestono solo gli ambienti del gran giorno!

I tocchi floreali giusti infatti completano come nient’altro il bridal outfit e rappresentano una tradizione davvero speciale, arrivata fino a noi attraverso i secoli. Di cosa stiamo parlando? Del bouquet ovviamente, uno degli accessori più desiderati e sognati per il gran giorno da qualsiasi sposa, e non solo! Si sa infatti che queste composizioni speciali al momento del lancio possono diventare portatrici di liete novelle e annunciare imminenti nuove unioni, dove tutto ricomincerà con nuovi protagonisti, nuovi amori e… nuovi fiori!

Bouquet da sposa: cosa dice il galateo

Il galateo: tutti credono di conoscerlo, ma alla prova dei fatti quasi nessuno sa davvero quali sono le “procedure” che esso prevede. Ad esempio, siete sicure di sapere quali sono le indicazioni del galateo in fatto di bouquet da sposa? Facciamo un breve ripasso. Il bouquet da sposa è un regalo, l’ultimo, che il promesso sposo fa alla sposa. Secondo il galateo l’acquisto del bouquet da sposa è l’ultimo step del lungo corteggiamento che si conclude con il matrimonio. Dato che lo sposo non può, secondo tradizione, vedere la sposa prima che questa varchi la porta della chiesa o della sala comunale, non può nemmeno essere incaricato della consegna del bouquet. E’ per questa ragione che il compito di consegnare il bouquet alla sposa è affidato alla mamma dello sposo, la suocera. La sposa dovrebbe consegnare direttamente a mano il proprio bouquet a un’amica storica come augurio, ma è ormai prassi il lancio del bouquet che deve tenersi rigorosamente dopo la fine del ricevimento e prima del taglio della torta. Sempre il galateo sostiene che la sposa dovrebbe avere un bouquet copia del proprio, così da poterlo conservare come ricordo.

Bouquet da sposa: tipologie

La scelta dei fiori per la composizione del bouquet da sposa non è l’unica cosa da prendere in considerazione. Esistono infatti diversi tipi di bouquet da sposa, suddivisi non tanto in base alla composizione floreale, quanto alla forma vera e propria della composizione. Alcuni sono più semplici, altri decisamente più scenografici. Ecco una panoramica delle varie tipologie di bouquet da sposa che si possono scegliere per il matrimonio.

Tondo classico

È il bouquet che sceglie la maggior parte delle spose, è il classico mazzo tondeggiante variamente decorato. I fiori che compongono il bouquet di questo tipo possono essere di vario genere. Questo bouquet dalla forma tondeggiante e a gambo corto, vede protagonisti soprattutto fiori dallo spiccato romanticismo e dalle corolle delicate, come rose, peonie e tulipani, fresie, ma anche margherite e altri fiori meno comuni.

Ideale per questo tipo di bouquet da sposa è un abito classico, tradizionale. Lo ritroviamo sempre, stagione dopo stagione, perché si sa: il classico non tramonta mai!

A goccia

È senza alcun dubbio un bouquet da sposa perfetto per chi cerca originalità senza però voler strafare. La parte superiore del bouquet è tondeggiante, ma il cerchio ideale che costituisce il mazzo invece di chiudersi si allunga verso il basso con una piccola punta di fiori o foglie che gli conferisce la forma a goccia. Anche in questo caso non ci sono indicazioni particolari per la composizione floreale, ma può essere divertente giocare o con fiori bianchissimi o invece virare su una composizione sui toni del rosso.

A cascata

È certamente il più scenografico dei bouquet da sposa e consiste in una sorta di evoluzione del bouquet a goccia. Nel caso del bouquet da sposa a cascata, infatti, la punta della goccia è ben più lunga e crea appunto un effetto di cascata floreale. L’edera è una delle piante solitamente scelte per realizzare una rigogliosa cascata vegetale, generalmente accompagnata da piccoli fiori. Si tratta di composizioni ricche, con fiori grandi, che richiamano i numerosi abiti con ricami e decorazioni floreali 3D visti nelle nuovissime collezioni bridal. Anche qui spazio a cascate di romanticismo e morbidezza: peonie e ortensie la faranno assolutamente da padrone!

Industrial design

A fare la sua comparsa sulla scena come vera novità dell’anno è senza dubbio il bouquet ispirato all’industrial design.

Si tratta di composizioni geometriche, spesso asimmetriche, ideali per chi vuole lasciare tutti a bocca aperta.

Per bouquet di quest’ultimo tipo troviamo trionfi di bulbi slanciati o dalle forme decise, come calle o dalie, e una sola regola da seguire: osare!

Originali

A forma di sfera, con i manici come una borsetta, con fiori di carta al posto dei fiori veri: tantissime sono le soluzioni per chi desidera un bouquet da sposa originale. Non è detto che il classico bouquet da sposa tondo vada bene per tutte. Per chi desidera che il bouquet sia qualcosa di più di un semplice accessorio floreale le idee non mancano di certo. Un’idea per un bouquet particolare può essere anche sostituire i fiori con un dettaglio colorato e divertente, come dolci o peperoncini!

Bouquet da sposa: in base all’abito

Il bouquet da sposa dovrebbe abbinarsi bene con l’abito che scegliamo per il matrimonio. Non ci riferiamo unicamente ai colori dei fiori, ma proprio alla tipologia del bouquet che deve sposarsi alla perfezione con il vestito e anche con la figura della sposa, con la sua fisicità. Può sembrare una questione banale quella del bouquet da sposa e del suo abbinamento, ma vi assicuriamo che non lo è perché i fiori sono un fondamentale accessorio per chi convola a giuste nozze e in alcun modo deve rovinare l’effetto.

Ma come si traduce tutto questo in maniera pratica? Facciamo qualche esempio pratico.

Abito a sirena

L’abito da sposa a sirena è uno dei modelli più amati dalle spose. È molto romantico, sottolinea la silhouette, si abbina meravigliosamente al velo. Si tratta però di un vestito da sposa indubbiamente impegnativo, quindi il bouquet da abbinare va scelto con estrema cura. Il consiglio è di scegliere la semplicità: un bouquet da sposa tondo non offuscherà l’abito e sarà il perfetto compagno romantico per il nostro grande giorno. Sulla tipologia di fiori da inserire nel nostro bouquet per l’abito da sposa a sirena chiediamo consiglio al fioraio, tenendo conto a questo punto del colore e anche della lavorazione del tessuto.

Gonna larga

Se abbiamo scelto un abito con una gonna larga ma con un corpetto che fascia, possiamo concederci un bouquet a cascata. Se però il tessuto è molto lavorato, ad esempio avete scelto un vestito di pizzo, è meglio optare per un bouquet meno appariscente e chiedere al nostro fioraio un meraviglioso bouquet a fascio, cioè con pochi fiori, ma grandi, come ad esempio le calle.

Bouquet da sposa: in base alla cerimonia

Il bouquet va anche scelto in base alla tipologia di cerimonia e di ricevimento che si sta organizzando. Molto di moda sono oggi i matrimoni in stile boho, hippie e country chic.

Stile country

Spazio a piccole margherite, lavanda, camomilla e rami di ulivo ed eucalipto, fiori che sembrano essere appena stati colti e assemblati con semplicità e tenuti insieme da rafia o addirittura da fili di spago.

Oltre alla versione più “classica” di questo bouquet in stile country, ovvero quella a gambo corto, troviamo anche la tipologia “allungata”, e cioè fasci di fiori a stelo rigorosamente lungo. In questo senso la fanno da padroni lavanda e girasoli, sempre sapientemente mescolati al verde di rami di piante come l’ulivo. Per le spose country chic più audaci: il bouquet total green, completamente composto da rami di piante, foglie e germogli.

Stile boho

Troviamo poi il bouquet in stile domo o bundu, perfetto per le spose boho di ultima generazione, che vede composizioni più ricche di fiori mescolati ad inserti di pezzi di stoffa, come strisce di ricercato pizzo o morbido ed evanescente tulle.

Bouquet da sposa: i fiori più amati

Vediamo ora quali sono i fiori più amati dalle spose per la realizzazione del proprio bouquet.

Calle

Il termine “calla” viene dalla lingua greca e nel linguaggio dei fiori questa pianta indica l’armonia che è bellezza delle forme e dell’anima. Secondo la leggenda quando dal seno di Era, compagna di Zeus e dea del matrimonio, cadono alcune gocce di latte sulla terra, nasce la prima calla. Il colore bianco, simbolo di purezza, è frequente nel bouquet da sposa di stile classico. Da non dimenticare le varianti in viola o giallo, con venature accese sul porpora, in grado di trasmettere l’idea di sensualità e dolcezza femminile.

Rose

Fra le immagini più classiche del bouquet da sposa emerge la rosa, il fiore simbolo dell’amore romantico. Piccoli boccioli legati stretti insieme in un bouquet rotondo oppure tonalità originali in blu o giallo: ogni composizione floreale crea la ricetta segreta di un’alchimia differente, ecco perché è importante affidarsi al proprio intuito e scegliere i fiori del proprio matrimonio in base all’effetto che desideriamo realizzare, tenendo conto dello stile dell’abito e della giornata.

Mix di fiori

Ami le scelte non convenzionali? Bouquet all’insegna dell’ironia con peperoncini colorati rossi e viola: un’idea che potrai trasformare in un dettaglio di stile da coniugare con le decorazioni della tavola. Piccoli bouquet di peperoncini renderanno vivaci tavoli degli ospiti e potranno diventare un dono da lasciare a parenti e amici. In alternativa, la lavanda per un bouquet profumatissimo in cui unire boccioli di rosa insieme all’allegria dei fiori di campo. Se ami i profumi e le fragranze del Mediterraneo punta sulle erbe aromatiche. Timo, maggiorana e rosmarino delizieranno i sensi insieme a margherite, spighe di grano e girasoli, simbolo dell’estate.

Peonie

Fra le ultime tendenze le peonie, che diventano l’ingrediente magico per un bouquet da sposa dolcissimo, sbarazzino e romantico grazie alle tonalità dal bianco al rosa acceso. La peonia era già nota e amata nell’antica Cina, quando gli imperativi utilizzavano questo fiore per decorare i palazzi e le varietà più rare di questo fiore erano così costose da entrare a far parte della dote matrimoniale. In Cina rappresenta l’unione fra opposti, per questo la peonia è spesso nota come simbolo di un matrimonio felice. In Oriente la variante sul bianco tradizionalmente indica la purezza verginale, mentre i petali rossi l’erotismo femminile. Dipinte sui vasi preziosi e amate nelle composizioni floreali come il bouquet da sposa, le peonie sono auspicio di benessere, prosperità e fortuna. Delicatissima e esuberante nelle molte varianti che la caratterizzano, è un tocco di dolcezza e vibrante energia, eleganza e vivacità. Potete creare il bouquet su un unico colore oppure unire boccioli sul tono fucsia, bianco, rosa intenso per un effetto vivace. Dolcissimo l’abbinamento fra bianco e rosa pastello, a cui aggiungere il profumo intenso del mughetto.

Orchidee

Simbolo capace di evocare la bellezza dell’armonia, eleganza e purezza, l’orchidea è nota già nella Cina antica e oggi viene utilizzata in molte composizioni floreale, perché considerata dono d’amore per eccellenza. Le esotiche e raffinate orchidee sono meravigliose da sole, ma possono essere anche l’elemento in più per dare un tocco davvero unico a un bouquet fiorito. Perfette in uno scenografico mazzo a cascata, ma anche in composizioni tondeggianti e piccole, i suoi bellissimi fiori, bianchi o coloratissimi, piccoli o grandi, sono l’ideale per regalare carattere anche ai bouquet più tradizionali e anonimi.

Per un effetto delicato e romantico potete scegliere la grande phalenopsis, bianca o rosa pallido, e abbinarla a velo da sposa e boccioli di rosa. Se invece volete stupire con un bouquet che non passi inosservato potete optare per le grandi e vivaci orchidee vanda, e accostarle a rose, ortensie, peonie, e perfino girasoli di colori vivacissimi, margherite e bocche di leone. Quando è di colore viola evoca il profondo legame fisico e spirituale fra due persone: coinvolgente e intensa questa tinta è associata alla trascendenza e l’immortalità.

Tulipani

Amate osare? Puntate su rosso e arancio, un dettaglio intrigante capace di accendere l’abito bianco. Secondo la simbologia il tulipano rosso rappresenta una vera e propria dichiarazione d’amore: semplice e fra i primi a sbocciare in primavera, questo fiore nella leggenda nasce dal sangue di un amore sventurato e in Persia gli antichi sultani lo usavano per addobbare le sale delle feste perché simbolo di ricchezza e potere. Colorati, semplici e al tempo stesso sobriamente eleganti, i tulipani costituiranno un bouquet fresco e intensamente allegro.

Ortensie

Originaria dell’Oriente, l’ortensia prende il nome dalla donna di cui era innamorato il naturalista Philibert Commenson. I suoi piccoli fiori dalle tinte cangianti sfumano dal rosa intenso all’azzurro e il viola: una nuvola di incanto che in un attimo riporta alla mente la bellezza dei giardini romantici di fine Ottocento. Se ami l’azzurro scegli delphinium, agapanthus, centaurea, un tuffo nell’intensità di un cielo blu.

Piante grasse e aromatiche

Chi ha detto che il verde è solo per decorare? Piante grasse per le spose amanti dell’eccentricità, erbe aromatiche profumate come il rosmarino, edera simbolo di fedeltà e… un tocco di azzurro grazie alla semplicità dei non ti scordar di me, simbolo di impegno e, secondo la leggenda, antico ricordo di un giovane che cadendo nell’acqua grida all’amata di tenere viva per sempre la memoria del suo amore.

Gerbere

Con un fresco bouquet di gerbere, il matrimonio avrà una vivace ventata di colore. Gli abbinamenti consigliati? Allegria e semplicità con le gerbere bianche e arancioni: aggiungi qualche ramo di profumato mughetto oppure lilium bianchi. Effetto total white con gerbere bianche, qualche bocciolo di rosa dalle sfumature chiarissime e orchidee.

Giacinto

Il meraviglioso profumo del giacinto inebria non senza la bellezza semplice e delicata di un fiore dalle sfumature intense, che potrete scegliere fra l’azzurro cielo, il blu notte, indaco, rosa, bianco. Disponibile da novembre fino a primavera, è indicato per chi ama un bouquet dall’anima leggera e giocosa: potete abbinarlo a gerbere, ranuncoli, tulipani e anemoni colorati oppure creare una composizione d’effetto utilizzando piccole rose bianche.

Total white

I gigli, o lilium, come l’iris, possiedono una bellezza elegante e sontuosa: candidi o sfumati di rosa, saranno meravigliosi insieme a rose dal colore acceso oppure orchidee. Se amate uno stile minimal, usate contrasti forti avvicinando il bianco a sfumature intense come fucsia, bordeaux e viola.

Girasoli

Vivace simbolo del Sole, il girasole è particolarmente amato nelle cerimonie d’estate: aggiungete un ramo d’edera o lavanda e spighe di grano, augurio felice di fertilità e letizia per un bouquet di fiori di campo dall’anima romantica.

Fiori di campo

La semplicità dei fiori di campo si unisce a una carica vitale all’insegna di allegria e leggerezza. Scegliete margherite timide, anemoni sgarbianti e coloratissime e lavanda profumata, timo, rami di rosmarino. Le piante aromatiche sono un’idea deliziosa per un bouquet originale e venato di buon umore: l’effetto sarà scompigliato, autentico e felice, proprio come voi nel giorno più bello della vostra vita.

GerbereGerbere di colore acceso, velo da sposa e boccioli di rosa candida: un bouquet dall’anima eccentrica perfetto per una sposa che ama scegliere l’eleganza con il brio vitale e dinamico proprio di chi ama non prendersi troppo sul serio. Se amate i contrasti forti, ricordatevi di scegliere un solo fiore dalle sfumature intense in modo da abbinarlo a piante di colore più tenue e sprazzi di verde o piante aromatiche, quali timo, menta e rosmarino.

