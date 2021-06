Galateo degli inviti: 5 regole per tornare a passare il tempo con gli amici

N on vedi l’ora di organizzare una cena con i tuoi amici? È più che comprensibile, ma non farti prendere dall’entusiasmo e dalla fretta. Ci vuole un po’ di etiquette anche in queste situazioni. Esiste, infatti, un galateo degli inviti

Finalmente possiamo tornare ad avere un po’ di quella normalità che tanto ci è mancata in questo anno e mezzo di pandemia. Dopo un isolamento che a molti di noi è sembrato infinito, abbiamo il via libera per ricominciare a vedere gli amici. Anche tu non vedevi l’ora di stare con loro e organizzare una cena? È più che comprensibile, ma non farti prendere dall’entusiasmo e dalla fretta. Ci vuole un po’ di etiquette anche in queste situazioni. Esiste, infatti, un galateo degli inviti, che ti suggerisce che cosa fare e che cosa evitare quando vuoi ricevere delle persone a casa tua. Ecco le regole fondamentali per non commettere ineleganti scivoloni.

Non sentirli via messaggio

Che sia una cena, un party, un aperitivo non ha importanza: qualunque evento tu voglia organizzare a casa tua, evita gli inviti tramite WhatsApp o, peggio ancora, via social. Il galateo degli inviti aborre questi canali. Il caro vecchio telefono rimane la scelta migliore.

È vero che fare una telefonata può richiedere molto più tempo rispetto allo scrivere un veloce messaggio, ma in termini di eleganza ed educazione non c’è paragone fra le due modalità. È molto più cortese e di buongusto chiamare una persona piuttosto di scriverle.

In questo modo, infatti, puoi anche chiederle come sta e se ha particolari esigenze, oltre a trasmetterle la tua voglia di vederla pure attraverso il tono della tua voce.

Sii precisa sull’orario dell’appuntamento

Prima di invitare i tuoi amici all’evento che hai in programma di organizzare, definisci quanti più dettagli possibile. In questo modo, puoi fornire tutte le informazioni utili al momento della telefonata. Il galateo degli inviti impone massima precisione.

Decidi se vuoi fare un pranzo, una cena, una festa pomeridiana in piscina, un aperitivo o un party serale e comunica ai tuoi ospiti l’ora in cui devono arrivare. In questo modo, potete tutti organizzarvi e non rischiare ritardi o spiacevoli disguidi.

Se non hai ancora le idee chiare, puoi fare un piccolo sondaggio, sempre via telefono. Comunica ai tuoi amici che avresti intenzione di invitarli a casa tua in quella determinata data e prova a chiedere le loro preferenze sull’orario e sul tipo di evento. Sii consapevole, però, che così facendo rischi di essere sommersa di proposte e di dover poi trovare una soluzione che metta tutti d’accordo.

Chiedi conferma sulla partecipazione o meno all’evento

Quando telefoni ai tuoi ospiti per invitarli a casa tua non puoi pretendere di avere immediatamente una risposta certa. Probabilmente ci sarà qualcuno che ti dirà subito di sì o di no, ma la maggior parte di loro ti dirà che ti farà sapere perché deve prima controllare l’agenda, confrontarsi con il resto della famiglia, capire come organizzarsi e così via. Non si tratta di maleducazione o poco rispetto, ma di reali esigenze organizzative.

Questo non significa però che tu non possa chiedere conferma. Al contrario, il galateo degli inviti suggerisce di pregare i propri amici di fornire una risposta entro pochi giorni. Fallo in maniera gentile ed educata, per esempio con frasi come “ti chiedo la gentilezza di comunicarmi al più presto se intendi venire oppure no” o “per cortesia nei prossimi giorni dimmi cosa intendi fare”.

Non cadere nell’errore di dire ai tuoi amici che possono farti sapere anche all’ultimo secondo se parteciperanno o no. Al momento può sembrarti una carineria nei loro confronti, ma quando si tratterà di fare la spesa, preparare la cena e curare la mise en place ti maledirai per questa leggerezza.

Informati su eventuali intolleranze alimentari e preferenze

A maggior ragione se non conosci bene i gusti dei tuoi ospiti, informati prima su eventuali intolleranze o allergie alimentari e preferenze in fatto di cibi e bevande. In realtà, secondo il galateo degli inviti questa è una strategia sempre valida: anche se conosci molto bene i tuoi invitati, infatti, non puoi essere certa che rispetto all’ultima volta che li hai visti non sia cambiato nulla (specialmente ora, dopo un anno e mezzo di lontananza). Magari qualcuno ha iniziato una dieta, è diventato astemio o ha scoperto un’avversione ad alcuni cibi.

Quando fai i tuoi inviti o al massimo quando ricevi conferma, dunque, chiedi espressamente ai tuoi amici se non gradiscono qualcosa o se hanno particolari esigenze. Se hai già un’idea del menù, puoi anche raccontarlo, così da raccogliere le prime impressioni.

Un consiglio? Proponi qualche piatto vegetariano, come pinzimonio di verdure, humus o centrifughe di frutta e verdura: oggi, le proposte vegetali piacciano sempre più.

Fai presente in anticipo le “regole” di casa tua

Non ami che in casa tua si fumi? O che si entri con le scarpe? O, ancora, che si portino animali? Dillo apertamente ai tuoi ospiti. E con largo anticipo. Secondo il galateo degli inviti, dovresti farlo presente già quando li chiami. In questo modo, infatti, ciascuno può regolarsi come meglio crede e anche declinare l’invito se si trova in disaccordo con le tue regole e teme che potrebbe sentirsi a disagio.

Lo stesso se hai animali domestici: non aspettare quando ricevi gli ospiti per comunicarglielo, altrimenti rischi che qualcuno possa imbarazzarsi o sentirsi male accolto.