Galateo del biglietto da visita: 5 consigli per crearne uno davvero perfetto

I biglietti da visita sono strumenti di lavoro fondamentali per chi svolge determinate professioni, per esempio i liberi professionisti. Eppure, molte persone ne sottovalutano il potere, tanto da non prestare grande attenzione al momento della loro creazione. È uno sbaglio. Esiste un vero e proprio galateo del biglietto da visita che suggerisce quali caratteristiche dovrebbe avere la business card perfetta. Anche tu hai sempre snobbato quel pezzetto di carta? È arrivato il momento di cambiare strategia.

Potresti sapere come parlare in pubblico, offrire una stretta di mano impressionante, vestirti con raffinatezza, essere in grado di incantare i tuoi interlocutori, ma se non conosci i segreti dei biglietti da visita rischi molto.

Scegli un template che parli di te

Ricorda che il tuo biglietto da visita dice molto su di te e sulla tua piccola impresa. È anche sulla base di quel cartoncino che gli altri sviluppano un’opinione su di te. Per questo dovrebbe riflettere chi sei e il tuo marchio. Sei un ingegnere che ama le linee pulite e lo stile moderno? Allora punta su un template altrettanto pulito e semplice. Se, invece, sei un’artista con una personalità estroversa evidenzia la natura divertente della tua attività con un biglietto originale e meno formale.

Non scegliere grafiche che non ti rappresentano: rischi di trasmettere un’immagine non veritiera di te. E questo non è mai un bene. Potresti arrecare molti più danni di quanto immagini alla tua carriera e anche a te stessa.

Se sei indecisa, parla con un professionista del settore, per esempio un graphic designer: saprà indirizzarti verso la scelta migliore per te e la tua attività.

Fai attenzione ai font

Fai attenzione anche ai font. L’ideale è uniformarli a quelli del tuo sito web (ovviamente, sempre che tu ne abbia uno) e di altri materiali di marketing. Anche il carattere che scegli, infatti, dovrebbe rappresentare il tuo marchio. Inoltre, deve essere facile da leggere: per questo il galateo del biglietto da visita dice che tutto il testo dovrebbe essere di almeno 8 pt.. Tuttavia, tieni presente che le informazioni più importanti (come il nome o la ragione sociale) possono essere stampate in dimensioni maggiori, con un carattere diverso o in grassetto.

Per quanto riguarda il formato del biglietto da visita, ricorda che tutti conoscono quello classico, che ricorda una carta di credito. Se vuoi andare sul sicuro, dunque, questa è la scelta ideale. Se invece vuoi stupire, puoi puntare su una forma quadrata, degli angoli arrotondati o un orientamento verticale.

Scrivi le informazioni necessarie

È arrivato il momento di pensare a che cosa scrivere sul biglietto da visita. Oltre al tuo nome e al tuo titolo di lavoro, aggiungi il nome della tua attività, il numero di telefono, il sito web, l'indirizzo e-mail e il nome utente che usi sui social media. Il tuo biglietto da visita, infatti, dovrebbe offrire ai clienti tutto ciò di cui hanno bisogno per contattarti o trovarti online.

Attenzione a non accavallare le varie informazioni e a creare confusione: ogni voce dovrebbe essere chiaramente distinguibile, ma senza creare discontinuità. Come fare? Inizia con il logo, poi metti il nome, quindi passa a informazioni secondarie come indirizzi e-mail e numeri di telefono.

Non riempire tutto lo spazio a tua disposizione. Il galateo del biglietto da visita suggerisce di lasciare un po’ di spazio bianco. Se ci sono troppi elementi sulla carta, nessuno risalterà. L’area vuota può aiutare ad attirare l'attenzione sui dettagli più importanti.

Inserisci dettagli speciali

Per distinguerti dalla massa e fare colpo sui tuoi interlocutori, potresti aggiungere un elemento di design insolito o ricorrere a tecniche di stampa speciali. Anche il tipo di carta può fare la differenza. Per esempio, la carta kraft riciclata offre una texture rustica molto gradevole al tatto che si abbina alla perfezione a design semplici. Ancora una volta, fai scelte che siano in linea con l’immagine che vuoi dare agli altri e con l’essenza del tuo brand.

Un’altra idea originale? Trasformare il tuo biglietto da visita in un magnete. I clienti lo attaccheranno in posti visibili e tu avrai più probabilità di essere contattata.

Non dimenticare che il biglietto da visita ha due lati: usa anche il retro. Per esempio, per mostrare qualcosa della tua attività, come una ricetta se sei una cuoca.

Non scegliere colori troppo eccentrici

I colori vivaci possono far risaltare il tuo biglietto da visita, ma possono anche farlo sembrare bizzarro e poco elegante. Inoltre, le tonalità brillanti e forti possono ostacolare la lettura.

Una carta con un bordo rosso e un ampio testo dorato su uno sfondo nero, per esempio, può essere difficile da leggere. Allo stesso modo, una carta che ha un bordo viola e uno sfondo bianco, con alcune righe di testo stampate in viola e altre in nero, può sembrare sfocata e poco professionale.

Se i clienti non riescono a leggere facilmente il numero di telefono sul tuo biglietto da visita o altre informazioni possono spazientirsi. Non correre il rischio.

Galateo del biglietto da visita, un consiglio

Tieni aggiornato il tuo biglietto da visita. Quando una qualsiasi delle tue informazioni cambia, provvedi subito a modificarla. No, cancellare il tuo indirizzo e scrivere a penna quello nuovo non va bene.