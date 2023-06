Un CV a prova di… Intelligenza artificiale

T utti i trucchi per creare un CV che superi lo strumento di screening dell'Intelligenza Artificiale

Nel mare magno dei CV che viaggiano in Rete, aziende e agenzia e siti di networking adottano dei filtri automatizzati per scremare i candidati e tenere soltanto quelli potenzialmente interessanti.

Chi lavora nella selezione può trovarsi a ricevere centinaia di candidature per una singola posizione: leggere approfonditamente tutti i CV diventerebbe troppo dispendioso in termini di tempo. Per questo, in alcune aziende, software evoluti aiutano a preselezionare in modo automatico i curriculum in base a determinati criteri.

L'Intelligenza Artificiale (AI) - oggetto di interesse sempre maggiore in vari i campi fra cui quello del lavoro - è in grado di sottoporre i vari curriculum a dei "test" automatizzati prima che abbiano la possibilità di essere letti da occhi umani.

Per questo motivo, se sei nell'ottica di cambiare lavoro o comunque di metterti sul mercato, dovresti costruire il curriculum in modo tale da superi gli strumenti di screening dell'intelligenza artificiale. Ecco 5 suggerimenti.

Utilizza le parole chiave nel CV

All'interno del tuo curriculum e nella lettera di presentazione, utilizza parole chiave rilevanti per la posizione che cerchi. Se nell'annuncio di lavoro si richiede una determinata competenza, assicurati di citarla con la terminologia adeguata.

Scrivi il CV come un essere umano

Anche se magari in prima battuta sarà l'AI a scandagliare il tuo CV, assicurati che il tuo scritto risulti leggibile da un essere umano. Quindi utilizza le parole chiave con misura, utilizza una forma scorrevole e attenzione ad eventuali errori grammaticali o di battitura.

Attenzione alla presenza online

Fai attenzione a quanto posti sui tuoi profili social, se ritieni che qualche contenuto non sia appropriato eliminalo. Assicurati che il tuo profilo LinkedIn sia aggiornato e, a seconda del ruolo che cerchi, potrebbe essere utile anche un sito web personale in linea con la ricerca del tuo nuovo lavoro.

Assicurati di essere contattabile

Consenti ai software di intelligenza artificiale e ai reclutatori di contattarti se ti trovano online. Se non risulti contattabile potresti perdere opportunità di lavoro. Per preservare la tua privacy potresti creare un indirizzo email dedicato alla ricerca di lavoro e impostare un numero di Google Voice che inoltri messaggi al tuo telefono.

Preparati per i colloqui digitali

Le aziende stanno iniziando a utilizzare l'Intelligenza Artificiale nel reclutamento prevedendo interviste condotte da robot. Potrà essere valutato ciò che dici durante l'intervista, ma anche come lo dici. Verranno valutate non solo le scelte delle parole, ma anche le espressioni facciali e il linguaggio del corpo.