D opo i Golden Globe 2021 tocca agli Oscar: le nominations, le previsioni e chi vedremo sul red carpet il prossimo 26 aprile.

I Golden Globe 2021 si sono conclusi da poco ed è già arrivato il momento di pensare agli Oscar. L’appuntamento è per il prossimo 26 aprile, ma le nomination per le statuette verranno svelate il 15 marzo. La cerimonia con molta probabilità sarà in streaming, ma non mancheranno, come accaduto per i Golden Globe, star e look da favola.

Oscar 2021: nominations, previsioni e candidature

Le candidature agli Oscar 2021 non sono stata ancora annunciate, ma la stampa americana ha già realizzato numerose previsioni con percentuali di vittoria, possibili esclusioni e nomi celebri. Fra le novità di quest’anno ci sarà per la prima volta nella storia una particolarità: i film che hanno partecipato alle selezioni non sono stati distribuiti nelle sale cinematografiche. Per quanto riguarda la categoria dei film internazionali inoltre è aumentato il numero dei candidati, passando da 10 a 15 titoli.

Nel frattempo è stata già annunciata la shortlist, ossia l’elenco di pellicole, attori, attrici e addetti ai lavori che verranno votati dall’Academy per selezionare le candidature ufficiali nelle varie categorie. L’Italia, uscita dalla corsa per il miglior film, è ancora in lizza nella categoria Documentario grazie a Notturno di Gianfranco Rosi, nella categoria Make Up per Pinocchio di Matteo Garrone e in quella che premia la migliore canzone e colonna sonora con La vita davanti a sé.

Laura Pausini, dai Golden Globe 2021 agli Oscar

Chi ci sarà agli Oscar 2021? Per ora ci sono solo supposizioni, ma probabilmente rivedremo alcune fra le celebrità che hanno trionfato ai Golden Globe 2021. Prima fra tutte Laura Pausini, star di fama internazionale che potrebbe ottenere una nomination per Io sì (Seen), la canzone scritta dalla popstar e Niccolò Agliardi con Diane Warren per il film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti. Il lungometraggio, prodotto da Netflix ha riportato sullo schermo una straordinaria Sophia Loren. Il singolo dovrà vedersela con Hear My Voice, del film Il processo ai Chicago 7, e Speak Now che arriva da Quella notte a Miami.

Collegata da casa con uno splendido abito rosso e dietro le spalle un pianoforte a corda bianco, Laura Pausini non ha nascosto la sua gioia dopo aver scoperto di aver vinto un Golden Globe con la sua canzone. "Sono così orgogliosa, ho la pelle d'oca. Grazie mille – ha gridato emozionata, sia in italiano che in inglese”. Poco dopo su Instagram ha scritto: “Dedico questo premio a tutti coloro che vogliono e meritano di essere 'visti' e a quella ragazzina che 28 anni fa vinse Sanremo e non si sarebbe mai aspettata di arrivare così lontano. All'Italia, alla mia famiglia, a tutti coloro che hanno scelto me e la mia musica e mi hanno reso quello che sono oggi. E alla mia bellissima figlia, che da oggi vorrei ricordasse la gioia nei miei occhi, sperando che cresca e continui sempre a credere nei suoi sogni".

Golden Globe 2021, tutti i premiati

In scena il 28 febbraio, i Golden Globe 2021 ci hanno regalato qualche anticipazione riguardo gli Oscar. Chi ha vinto i prestigiosi premi? Daniel Kaluuya è stato premiato come miglior attore non protagonista per Judas and the Black Messiah, mentre Aaron Sorkin ha ricevuto il suo terzo Golden Globe per la sceneggiatura de Il processo ai Chicago 7 dopo aver vinto con The Social Network nel 2011 e con Steve Jobs nel 2016. Trionfo annunciato per Soul, il film d’animazione che ha stregato tutti, mentre è arrivata inattesa la premiazione di Rosamund Pike con I Care A Lot. E se Minari ha battuto il favorito Un altro giro nella categoria miglior film straniero, a incantare tutti è stata Jodie Foster, che ha conquistato il terzo Golden Globe.

Fra i momenti più toccanti della cerimonia il ricordo di Chadwick Boseman, attore di Ma Rainey's Black Bottom scomparso dopo una lunga battaglia contro il tumore lo scorso 28 agosto. Sua moglie Taylor Simone Ledward ha ritirato virtualmente il premio, commuovendo tutti. E se il premio a Sacha Baron Cohen per il secondo capitolo di Borat sembrava scontato, la vittoria di Chloé Zhao per Nomadland è stata la ciliegina sulla torta ai Golden Globe. Così come il premio ad Andra Day, cantante soul che ha vestito i panni di Billie Holiday, leggendaria cantante jazz.

Oscar 2021, i super favoriti

Chi rivedremo agli Oscar 2021 fra i divi dei Golden Globe? Tra i favoriti per la categoria Miglior Film Straniero c’è proprio Nomadland che ha già trionfato a Venezia, conquistando il Leone d’Oro grazie alla capacità di raccontare in modo inedito e anti-conformista tematiche particolari come la crisi economica e il nomadismo. Fra i super favoriti anche The Father, con Anthony Hopkins, Notizie dal mondo con Tom Hanks, One Night in Miami…, prima opera diretta da Regina King. Spazio infine ai film Netflix come Mank, Il processo ai Chicago 7 e Ma Rainey’s Black Bottom.