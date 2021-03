Handmaid’s Tale, arriva la quarta stagione: di cosa parlerà

I fan della serie distopica Handmaid's Tale dopo una pausa durata un anno e mezzo possono finalmente gustarsi la quarta stagione che tratterà tematiche importanti come la libertà e la lotta di classe.

Un teaser annuncia la data di uscita della quarta stagione di Handmaid's Tale tratta dai romanzi di Margaret Atwood. La nuova stagione della serie TV si è fatta attendere poiché la pandemia aveva bloccato le riprese ma ora abbiamo la certezza che June torni a raccontare la sua storia.

We Fight: la frase pronunciata da June nel teaser

Il teaser si apre con Elisabeth Moss, attrice protagonista, che pronuncia la frase “we fight”. Nonostante la trama intensa tutto è puntato sul significato di libertà e sulla lotta sociale che si può arrivare a compiere per ottenerla. La frase con cui si apre l’anticipazione svela chiaramente quale sarà il tema della quarta stagione: June è ancora impegnata nella ribellione.

Handmaid's Tale: i temi della quarta stagione

La terza stagione si è chiusa circa un anno e mezzo fa con la fuga riuscita di un gruppo di bambini e delle Marthas con un aereo diretto verso il Canada grazie all’aiuto prezioso di June. Lo stato prescelto dalla protagonista è la meta della salvezza poiché in Canada le donne hanno la libertà che conosciamo anche noi. June però non ha abbandonato Gilead per poter continuare a promuovere lotte di classe e una nuova insurrezione, cercando di distruggere il sistema in modo definitivo dall’interno.

Come accennato poco fa il tema principale è quello della libertà che tortura June fin dalla prima puntata, oltre a questo però la serie TV giunta alla quarta stagione parla anche di lotta sociale. Il telefilm estremamente popolare e vincitrice di 8 Emmy è tratta dal romanzo di Margaret Atwood che ha ispirato gli sceneggiatori nello scrivere dialoghi estremamente emozionanti e coinvolgenti.

Handmaid's Tale: la trama della quarta stagione

Elisabeth Moss nei panni di June apre la quarta stagione guidando una ribellione contro Gilead che veste i panni di un leader senza rimorsi. La protagonista, dopo aver messo in salvo più di 50 bambini e alcune donne grazie ad un volo verso il Canada, continua la sua missione indipendentista.

Secondo alcune indiscrezioni nella quarta stagione potrebbero esserci alcuni elementi presenti nel nuovo romanzo di Margaret Atwood pubblicato nel 2019 con il titolo di The Testament. Questo libro, sequel de Il Racconto dell’Ancella, ha la medesima ambientazione e gli stessi protagonisti ma coglie l’occasione per approfondire alcuni eventi presenti nel primo romanzo.

Una puntata a settimana

Saranno 10 i nuovi episodi attesissimi e saranno proiettati sulla piattaforma Hulu in USA e su Tim Vision in Italia; i primi 3 contemporaneamente mentre per gli altri 7 Bruce Miller ha deciso di creare un senso di attesa pubblicandone uno a settimana come si faceva prima dell’avvento delle piattaforme streaming. L’idea è quella di creare di nuovo il senso dell’attesa evitando il binge watching, il gusto di vedere con calma ogni puntata senza il desiderio di terminare rapidamente la stagione senza quasi gustarsela.

Perché piace tanto Handmaid's Tale

8 nomination su 13 vinte agli Emmy, Handmaid's Tale è una delle serie TV più chiacchierate degli ultimi anni. Giunta alla quarta stagione e con già la conferma della quinta, il telefilm distopico è estremamente intenso, tanto da generare ansie anche nelle persone più positive e tranquille.

Handmaid's Tale non è banale e con le scene forti e il pathos in crescendo mantiene viva l’attenzione degli spettatori; particolarmente apprezzata dal pubblico maschile proprio come La Regina degli Scacchi, è una serie femminista che tratta temi importanti come quello della parità e della libertà. Handmaid's Tale è una serie che piace per il messaggio di positività che vuole comunicare come sia possibile lottare anche in contesti in cui ogni cosa sembra impossibile.

Il cast

Oltre ad Elisabeth Moss come attrice protagonista e interprete di June, il cast di Handmaid’s Tale vede Alexis Bledel interprete di Emily, Joseph Fiennes noto al pubblico come il comandante Fred Joy e Yvonne Strahovski nel ruolo della moglie. A completare il cast ci sono poi Samira Wiley, Madeline Brewe, Max Minghella, Ann Dowd. Amanda Brugel, Sam Jeager e Bradley Whitford.

Dove vedere la quarta stagione di Handmaid's Tale

Con grande stupore la nuova stagione di Handmaid's Tale sarà disponibile in esclusiva per Hulu, una piattaforma di streaming disponibile negli Stati Uniti e ancora non fruibile in Italia. Per il pubblico italiano la serie TV sarà disponibile per gli abbonati Tim Vision con la medesima distribuzione settimanale pensata per gli USA.

Teaser ufficiale della quarta stagione

Grazie al teaser disponibile possiamo farci un’idea di quanto sarà avvincente la quarta stagione di Handmaid's Tale che conferma il cast originale pronto a regalarci nuove emozioni. Il video disponibile oltre a dare qualche preziosa anticipazione svela la data ufficiale di uscita dei nuovi episodi disponibili a partire dal 28 aprile con scadenza settimanale.

Anticipazione sulla quinta stagione

Nonostante non sia ancora stata pubblicata la quarta stagione i fan fremono e sembrerebbe che le riprese della quinta stagione della serie distopica più amata siano già iniziate dopo la conferma del cast e della regia nel mese di dicembre.