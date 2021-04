Hello, Me!: su Netflix la serie tv coreana che racconta il viaggio di riscoperta della protagonista

S u Netflix arriva Hello, Me!, la serie tv sulla storia di una donna determinata, pronta a rimettersi in gioco per cambiare una vita che non la soddisfa

Ha debuttato in Corea Del Sud lo scorso febbraio il K-Drama tra commedia e fantascienza che racconta la storia di una donna coraggiosa e determinata a cambiare la propria vita, dopo un momento di difficoltà. Si intitola Hello, Me! la nuova serie tv disponibile da aprile anche in Italia ed è quella che devi guardare assolutamente se pensi che sia ormai troppo tardi per una svolta.

Se non sei soddisfatta del tuo percorso lavorativo o della tua vita personale, in Hello, Me! potrai scoprire la storia di Ban Ha-ni che, a 37 anni, ha avuto il coraggio di rimettersi in discussione per recuperare le redini del proprio cammino e cambiare strada.

Di cosa parla Hello, Me!

Scritta da Yoo Song-yi e diretta dal regista Lee Hyun-seok, Hello, Me! è la serie tv basata sul romanzo Fantastic Girl di Kim Hye-jung pubblicato nel 2011. Racconta la storia di Yoo-hyun e Bahn Ha-ni, interpretati nella serie da Kim Young-kwang (già visto in The Guardians) e Choi Kang-hee (già vista in Whispering Corridors).

Al centro della narrazione c'è una donna e la sua intera esistenza. Crede di aver perso tutto e non riesce a trarre soddisfazioni dalla sua vita quotidiana: demotivata dai numerosi insuccessi giornalieri e ai confini della depressione, la protagonista decide ad un certo punto di cambiare tutto.

Il punto di svolta è una visione, ed è qui che troviamo il lato fantascientifico della serie tv. La donna si trova dinanzi alla versione di se stessa da giovane che la spinge a riflettere e a cambiare. La protagonista Ban Ha-ni ha già raggiunto i 37 anni di età quando realizza di non essere soddisfatta della propria vita personale e lavorativa. Proprio nel momento in cui decide che si sarebbe arresa, cambia tutto: si trova dinanzi alla se stessa del passato, una versione di lei più giovani che le parla in modo schietto.

Dalle parole di se stessa da ragazza, la protagonista riesce a trarre forza e sicurezza ma soprattutto lo spirito giusto per cambiare e rimettersi in gioco senza timori. Ormai non ha più nulla da perdere.

Intraprende, così, un viaggio alla riscoperta di sé tra punti di forza e di debolezza nei quali troverà il coraggio di cambiare la propria vita dai più piccoli gesti quotidiani per realizzare i suoi desideri.

Il cast e i personaggi

L'attrice Choi Kang-hee interpreta il ruolo della Ban Ha-ni attuale, all'età di 37 anni e Lee Re la interpreta all'età di 17 anni. Kim Young-kwang veste i panni di Han Yoo-hyun e Choi Seung-hun è l'attore scelto per la sua versione più giovane.

Eum Moon-seok è nei panni di Ahn So-ni Kim e Kim Sang-woo interpreta la sua versione da giovane. Nel cast principale di Hello, Me! ci sono poi Yoo-mi nel ruolo di Oh Ji-eun, Jung Yi-rang in quello di Ban Ha-young, la sorella maggiore di Ha-ni, e Song Ji-hyun nei suoi panni da giovane.

Quando esce in streaming

Hello, Me! è disponibile per la visione in streaming sulla piattaforma Netflix da giovedì 15 aprile. Si compone di 16 episodi in totale per la prima ed unica stagione al momento esistente. Un'ipotetica seconda stagione non è né confermata né smentita.

La serie tv, infatti, non è stata cancellata ma neanche rinnovata. La produzione attende probabilmente ulteriori riscontri per valutare l'effettiva possibilità di lavorare ad altri episodi.

Perché dovresti vedere Hello, Me!

Hello, Me! è la serie tv che stavamo aspettando, quella che ci farà riflettere sui cambiamenti da apportare alla nostra vita quando non siamo più soddisfatte di ciò dinanzi a cui ci troviamo tutti i giorni, che sia sul piano lavorativo o personale. Quando sembra che nulla vada secondo i nostri piani, quando sembra che il nostro percorso abbia preso una strada secondaria che non avevamo considerato e che non vogliamo assolutamente, è quello il momento giusto per fermarci.

Un momento di riflessione, una pausa necessaria per recuperare le forze e per ricordarci gli obiettivi che ci eravamo prefissate... a qualsiasi età. Hello, Me! è la serie da guardare se ti sei detta almeno una volta "ormai è troppo tardi" perché ti insegna che il momento giusto non esiste: il momento perfetto per la svolta è semplicemente adesso.

La scelta di una protagonista vicina ai 40 anni è voluta così come il confronto con la versione più giovane di sé che in modo audace si scontra con una realtà ben lontana dalle aspettative passate. Nella vita reale non puoi chiedere alle te stessa del passato di ricordarti ciò in cui credevi e ciò a cui aspiravi quando eri un'adolescente ma puoi provare ad analizzare gli aspetti meno soddisfacenti della tua vita in autonomia. Cosa sarebbe dovuto andare in modo diverso?

No, non è troppo tardi, perché la vita è una sola e abbiamo l'obbligo morale di viverla tutta d'un fiato e con tutte le nostre forze per cambiare ciò che non ci piace e realizzarci.