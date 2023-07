Weekend in spiaggia: 5 cose super chic che puoi fare con le tue amiche

S tai pianificando un weekend in spiaggia con le tue amiche, ma non cerchi la classica esperienza estiva. Vuoi indirizzarti verso attività eleganti e chic, per trascorrere momenti indimenticabili e distinguerti con finezza e gusto. Sei nel posto giusto!

In estate, non puoi rinunciare ad un weekend in spiaggia con le amiche ma potrebbe essere difficile mettere d’accordo tutte sulle attività da pianificare per non annoiarsi al sole. Se sei alla ricerca di cose chic da fare con le tue amiche in spiaggia sei nel posto giusto.

Sai già che non farete sport e non giocherete né a carte né a racchettoni ma prendere il sole sul lettino potrebbe non essere così entusiasmante dopo le prime ore di relax. Pianificare attività è fondamentale, tanto quanto fare in modo che siano ricercate ed eleganti.

Se queste sono le tue necessità, ecco 5 idee!

Un elegante aperitivo in spiaggia

La prima delle cose chic da fare con le tue amiche in spiaggia è sicuramente un elegante aperitivo al tramonto. Immagina di essere in un comodo abito morbido che segue il vento. Ai tuoi piedi la sabbia riscaldata dagli ultimi raggi di sole, che vanno a perdersi sul mare.

Il tramonto in spiaggia è un momento di pura magia: il cielo si tinge di rosso e il sole si perde all’orizzonte fino a scomparire. Un aperitivo al tramonto è tra le cose più facili da organizzare, più immediate ed eleganti per trascorrere qualche ora in compagnia in modo chic.

Opta per un calice di vino, bianco o rosé, da accompagnare con alcuni stuzzichini leggeri. In alternativa, puoi lasciarti consigliare dal barman un cocktail da aperitivo insieme al quale assaggiare patatine e salatini.

Organizza un white party

Sicuramente più impegnativo della proposta precedente ma la riuscita è assicurata: la spiaggia è la location estiva perfetta per i party e non te ne sto suggerendo uno qualunque. La caratteristica del white party, come suggerisce il nome, risiede nell’uso del colore bianco, di per sé un colore particolarmente elegante e candido.

Il white party ha un dress code: solo bianco. Tu e le tue amiche dovrete quindi vestirvi di bianco ed assicurarvi che lo facciano anche i vostri invitati. A proposito degli invitati, se con le tue amiche riesci a raggiungere un buon numero di partecipanti, almeno 10, non hai la necessità di coinvolgere altri amici e conoscenti. Sarà un party bellissimo in cui divertirsi con un po’ di musica e con il finger food preparato per l’occasione.

Tra le cose chic da fare con le tue amiche in spiaggia, il white party è quella che potrebbe richiedere di invitare anche persone esterne al gruppo. Ognuna di voi potrebbe, ad esempio, portare un’altra persona o altre due.

Per organizzare un party in spiaggia è necessario essere autorizzati ma la maggior parte degli stabilimenti balneari prevede la possibilità di affittare aree per feste private.

Noleggia una barca

Con o senza skipper, in spiaggia puoi noleggiare (quasi) ovunque una barca. Se sei in uno stabilimento balneare attrezzato, puoi chiedere direttamente all’interno; se invece sei in una spiaggia libera e non sai a chi rivolgerti, puoi cercare online le società più vicine che noleggiano barche.

Una delle cose chic da fare con le tue amiche in spiaggia è sicuramente quella di prendere una imbarcazione per spostarsi a largo. Non solo troverai acqua pulitissima nella quale tuffarti ma ti potrai anche godere la traversata a bordo della tua imbarcazione personale che accoglierà esclusivamente te e le tue amiche.

Se nessuna di voi è un’esperta di barche, nessun problema: è possibile effettuare un noleggio con skipper.

Beach Yoga

Il sole, il calore, le onde del mare, il contatto con la sabbia: per questi motivi la spiaggia è una delle location migliori per una sessione di yoga anche se, vista la presenza della sabbia, è necessario un abbigliamento adeguato.

La sabbia può essere fastidiosa, per questo il consiglio è quello di portare con sé un tappetino apposito da stendere in spiaggia evitando il contatto diretto con la sabbia che potrebbe rendere difficoltose alcune posizioni.

Esistono tappetini da yoga studiati appositamente per essere utilizzati in spiaggia ma, in alternativa, puoi portare con te i classici tappetini da palestra.

Le posizioni migliori da tenere in spiaggia sono la vrksasana (la posizione dell’albero), la virabhadrasana (la posizione del guerriero) e la bhujangasana (la posizione del cobra) ma per rilassarsi davvero è importante lasciare a casa problemi e preoccupazioni. Ti consiglio di scoprire come programmare una vacanza davvero rilassante con le amiche.

Un lettino Vip king size

Puoi prendere il sole in tanti modi diversi, il risultato non cambia ma l’esperienza sì. Puoi stendere l’asciugamano a riva in una spiaggia libera ma puoi anche scegliere di farlo in modo decisamente più comodo ed elegante.

Tra le cose chic da fare con le tue amiche in spiaggia, il noleggio di un lettino king size è tra le più facili, meno impegnative e rilassanti. Il lettino king size non è disponibile in tutti gli stabilimenti balneari, dovrai quindi effettuare un’attenta selezione online prima di scegliere il lido in cui prenotare.

Prendere il sole su un lettino Vip king size imbottito è molto più comodo; è più morbido e spazioso rispetto ad un tradizionale lettino da spiaggia, la componente elegante e chic per trascorrere un weekend al mare in totale relax.

Dove andare al mare con le amiche

Ma dove andare al mare con le amiche? La meta dipende dal budget e dallo scopo del viaggio. Se avete voglia di relax e panorami mozzafiato, la Grecia è la destinazione giusta per voi; sulle isole greche, poi, non mancheranno il divertimento e il buon cibo. Lo stesso vale per Malta: una piccola isola tutta da scoprire, ricca di cultura e storia, ma anche di locali dove fare festa la sera. Se invece lo scopo della vacanza è il divertimento, allora optate per la Spagna: Formentera e Ibiza sono famose in tutto il mondo per le loro discoteche e i loro locali sulla spiaggia. Restando in Italia, invece, la Riviera Romagnola è la capitale del divertimento, il tutto a prezzi economici.

Weekend tra amiche dove andare

Non solo mare: per un weekend tra amiche potete scegliere anche mete diverse. Le capitali europee valgono tutte la pena di essere visitate: per un fine settimana con le vostre amiche potete scegliere Amsterdam, Londra e Praga. Due giorni non vi basteranno certo per scoprire tutti gli angoli di queste città, ma saranno sufficienti per farsi un’idea dell’atmosfera che qui si respira. Se invece cercate una città ricca di cultura da vedere in un paio di giorni, Vienna è la meta perfetta. Tra le destinazioni in Italia ideali per un weekend tra amiche, oltre alle già citate località della Riviera Romagnola, troviamo Milano, dove avrete l’imbarazzo della scelta di locali per la sera, e le Langhe, tra paesaggi unici e ottimi vini da degustare.

Weekend tra amiche low cost

Il budget a vostra disposizione è scarso? Niente paura, esistono mete low cost dove potrete comunque divertirvi e scoprire cose nuove. Una destinazione su tutte è Budapest: la capitale dell’Ungheria offre diverse attrazioni e molti spunti per il divertimento senza spendere una fortuna. A buon mercato anche le due principali città della Spagna: Madrid e Barcellona, mete per eccellenza del divertimento, hanno il merito di essere a buon mercato. Perfetta per un weekend low cost tra amiche anche Varsavia, capitale della Polonia: un centro storico colorato, tanti monumenti da visitare e città perfetta per lo shopping. Infine Lisbona: la principale città del Portogallo è ricca di cultura e storia, ma la sera troverete tanti locali in cui trascorrere ore divertenti e piacevoli senza intaccare troppo il portafoglio.