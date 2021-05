T re indizi fanno una prova. Ecco come capire con fiuto incredibile, se sei stata bloccata dalla visione delle storie Instagram di una persona

Hai incontrato una tua cara amica, che improvvisamente attacca con il pettegolezzo del momento. Parla di un account Instagram che seguite in comune, ma sembri disorientata. Sì, insomma, non dimostri di essere sul pezzo in quanto a stories. Il fatto di non essere aggiornata, e di non aver visto storie negli ultimi giorni, o di recente, ti insospettisce. Quel cerchiolino dai colori dell'arcobaleno attorno alla foto del profilo, non è pervenuto. Solo dal tuo account, però. Ecco come capire se qualcuno ti ha bloccata nel vedere le stories su Instagram.

Diciamolo subito: non occorre avere il fiuto di Jessica Fletcher per capire che si la visione delle storie su Ig ci è stata impedita per chissà quale ragione. Primo indizio: gli altri account possono vedere la Storia, ma tu no, e dunque ci sono buone probabilità che tu sia stata esclusa. Non esiste la certezza al cento percento: un modo ufficiale per sapere se qualcuno ti ha bloccata nel vedere le stories su Instagram, per motivi di privacy, non c'è.

Inoltre, c'è sempre la possibilità che si verifichi un problema tecnico o che la storia non sia stata caricata. A meno di confrontarti direttamente con la persona, probabilmente non sarai in grado di accertarti del tutto. E la persona in questione, sarà innocente fino a prova contraria (che noi però, cercheremo!).

Nessuna comunicazione ufficiale

Non c’è un metodo ufficiale per verificare se qualcuno ti ha bloccata nel vedere le stories su Instagram. Dall'account sul social network, non arriverà alcun avviso con una notifica di esser stata bloccata. E non c'è neppure una sezione del social che mostra quest’informazione. Nonostante ciò, con un filo di intuito, è possibile rendersi conto di essere stati bloccati su Instagram mettendo insieme alcuni “indizi”.

Se un utente di Instagram ha deciso di nasconderti le storie che pubblica, molto probabilmente ha utilizzato la funzione Nascondi la mia storia a, seguito dal tuo nome utente.

Chiedi il controllo di un'amica in comune

Tre indizi fanno una prova? Bene, iniziamo con la prima. Per scoprire se qualcuno ti ha bloccata nel vedere le stories su Instagram, chiedi a un'amica. Se conosci qualcuno che segue anche l'account in questione, chiedigli di farti sapere quando pubblica una Storia. Non è necessario che attivi le notifiche, ma in questo caso semplifica il compito.

Dopo aver ricevuto la comunicazione che sul profilo della persona che potenzialmente ti ha bloccata, è stata postata una storia, vai sul suo profilo, e vedi se c'è l' anello color tramonto intorno all' immagine del profilo. Se sembra che non abbia una Storia recente, non vedi il profilo nella barra delle storie, è probabile che ti abbia impedito di visualizzarle.

Inoltre, se il profilo dell’utente che pensi che ti abbia bloccato è privato, le storie di Instagram non saranno visibili con un altro account se quest’ultimo non è tra i suoi follower. L'amica che si sta prestando al controllo incrociato dovrebbe inoltrargli la richiesta di seguirlo.

Contenuti solo per pochi amici

Per scoprire se è una questione personale o se la persona in questione volesse condividere solo storie con amici intimi, potresti chiedere ad uno di questi. In tal caso, tu non vedrai le stories perché avrà scelto di condividere i contenuti solo nella lista degli Amici più stretti, in cui non sei contemplata.

Utilizza un altro account

Un ulteriore modo per capire se qualcuno ti ha bloccata nel vedere le stories su Instagram, è quello di spiare cosa posta la persona sospetta, con un altro account. Cliccando prima sul tuo nome, e poi sulla voce Accedi o Crea un nuovo account. Effettua il login con un tuo secondo account, oppure se non possiedi uno, creane uno nuovo su Instagram, in modo da accedere e verificare.

Scoprire di essere bloccata su Instagram: come fare?

Aggiungiamo un altro step alle "indagini". Oltre a capire se qualcuno ti ha bloccata nel vedere le stories su Instagram, riuscirai a scoprire se sei stato bloccato su Instagram e/o se ti sono state nascoste soltanto le storie. Apri il profilo della persona in questione, e controlla se riesci a vedere i contenuti pubblicati come post.

Prova a digitare il nome utente della persona in questione nel motore di ricerca del social network, tramite l’app di Instagram. Se accedi, invece, alla versione Web di Ig non dovresti nemmeno riuscire a trovare il suo profilo.

Quando la persona ti ha bloccata del tutto, anche quando l’account è pubblico, ti verrà mostrata la dicitura Utente non trovato. Inoltre, un ulteriore indizio: non ti verranno indicati neppure il numero dei follower e delle persone seguite dall’utente in questione.

Sbloccare le stories: è possibile?

Una volta appurato che sì, sei stata esclusa dalla visione delle stories su Instagram, e la cosa non ti va giù, chiedi spiegazioni. Per ovvie ragioni di privacy, Instagram non dispone di una funzionalità che permette a un utente di richiedere lo sblocco ad un altro account.

Ciò che resta da fare è chiedersi il perché. Cosa ha spinto questa persona che credevi amica o vicina, a bloccarti? Screzi, incomprensioni? Prova a contattarla, inviandole un messaggio privato, magari su Facebook o Whatsapp, se siete in contatto.