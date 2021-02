Finita l'era Trump, alla Casa Bianca arrivano i Biden. E con loro tra le mura della residenza ufficiale del Presidente degli Stati Uniti d'America, arriva una storia d'amore da manuale

La Casa Bianca si illumina con i Biden: la coppia ci fa sognare con la loro storia pura, d'altri tempi. Uniti, solidi, braccio destro l'uno per l'altra. Joe e Jill, sono il secondo capitolo dell'amore tra le quattro mura della Casa Bianca, dopo Michelle Obama e Barack.

Joe e Jill Biden, 78 e 69 anni, come gli Obama, hanno una relazione ultra decennale che ha permesso loro di superare e resistere alle pressioni di Washington e ai dolori personali che la vita non ha saputo risparmiare loro.

Che fossero affiatati e complici, lo avevamo capito già dalle prime battute della campagna elettorale, quando Biden e la sua professoressa Jill si sono presentati sorridenti e luminosi. Sui social, i Biden, condividono momenti di ordinaria semplicità con i cani di famiglia Champ e Major .

Dopo il dolore, arriva di nuovo l'amore con Jill

Nel 1972 Biden vive un grandissimo dolore: in un incidente stradale, il neo presidente perde la sua prima moglie e fidanzata del college, Neilia, e la figlia di un anno, Naomi.

Tre anni dopo, Joe trova Jill, allora studentessa all'Università del Delaware. "Mi ha ridato la vita", ha detto Biden nel suo libro di memorie del 2007, Promises to Keep . "Mi ha fatto iniziare a pensare che la mia famiglia potesse essere di nuovo completa."

Il primo appuntamento al cinema

Nel 1975 ci fu il loro primo appuntamento, Joe era un senatore del Delaware con due figli di sette e nove anni, Jill era all' ultimo anno di Università del Delaware. I due sarebbero andati al cinema a vedere il film, Un uomo e una donna.

All'inizio, la coppia pensava solo a divertirsi, senza fare particolari progetti. "Stava appena iniziando la sua carriera", ha scritto Biden nel suo libro Promises to Keep. "Penso che sia stato più facile per lei all'inizio del corteggiamento quando non pensavo al matrimonio. A entrambi piaceva solo divertirci con qualcuno, e lei voleva che fosse così".

Cinque proposte di matrimonio prima del Sì di Jill

Jill sembrava non voler cedere, e alla fede al dito non ci pensava poi molto. Il presidente Biden si è dovuto inginocchiare per la proposta di matrimonio alla sua futura moglie ben cinque volte prima che lei dicesse il tanto atteso I do.

Che abbia portato altrettanti anelli? Jill ha sempre pensato a cosa fosse giusto per Beau e Hunter, i figli di Joe, quando ha preso la sua decisione. "Quando ho capito che tra me e i ragazzi c'era amore, ho sentito davvero che questo matrimonio poteva funzionare", aveva dichiarato la first lady a Vogue America. "Perché avevano perso la loro mamma, e non potevo fargli perdere un'altra madre. Quindi dovevo essere sicura al 100%."

Una cerimonia tra pochi intimi

Il 17 giugno 1977 i Biden si sono uniti in matrimonio nella Cappella delle Nazioni Unite a New York City con la presenza solo della famiglia. Una cerimonia intima e raccolta, con appena 40 invitati.

Beau e Hunter, a fare da paggetti, li hanno accompagnati all'altare: non si stava celebrando solo un matrimonio, ma la nascita di una nuova unione famigliare. La famiglia si è allargata a nel giugno 1981 con la nascita di Ashley, la figlia di Joe e Jill Biden, oggi attivista e filantropa quarantenne.

Joe e Jill uniti in campagna elettorale

Jill è il braccio destro e il difensore di Joe. Lo ha dimostrato soprattutto durante la campagna elettorale nel 2020. Quando i manifestanti hanno interrotto un discorso che Biden stava tenendo il 4 marzo, l'ormai first lady è stata considerata un eroe per aver respinto la donna che si è lanciata sul palco. Il video del confronto è diventato virale sui social media. La zuffa per proteggere suo marito non ha smosso per niente Jill Biden, che ha tweettato dopo che il discorso era finito: "Che notte".

Insieme anche nelle avversità

Nel 2015 il buio. Loro sempre accanto, a tenersi per mano, forti anche davanti al dolore più profondo e lacerante. I Biden devono affrontare la perdita del figlio di Joe Biden, Beau - procuratore generale del Delaware - è morto di cancro al cervello all'età di 46 anni. Ciò ha influenzato la scelta di Biden di non candidarsi alla presidenza nel 2016. "Jill ha una spina dorsale come una bacchetta magica. Tutti dicono che il matrimonio è 50/50. Beh, a volte devi essere 70/30", ha detto il presidente Biden ad un intervista a People. "Grazie a Dio che quando sono davvero giù, lei interviene, e quando è davvero giù, io sono in grado di intervenire. Ci siamo davvero sostenuti l'un l'altro."

Chi è Jill Biden, la prof first lady

Durante il suo primo discorso da presidente eletto, Joe si è rivolto a tutti gli educatori all'ascolto: "Ne avrete uno vostro alla Casa Bianca con la first lady". Jill, infatti, insegna da 30 anni. "Jill è una mamma, una mamma militare, e un'educatrice. Ha dedicato la sua vita all'istruzione, ma insegnare non è solo quello che fa, è quello che è", ha continuato Joe.

Alla fine degli anni '70, durante i primi anni della sua relazione con Joe, Jill iniziò la sua carriera nel campo dell'istruzione. Ha insegnato scrittura nelle scuole superiori e nei college della comunità e nel 2007 ha conseguito due master e un dottorato in pedagogia presso l'Università del Delaware. La prof first lady avrebbe ancora una cattedra al Northern Virginia Community College nel dipartimento di inglese, ma si è presa una pausa mentre suo marito era in campagna elettorale (non era mai successo negli ultimi 40 anni).

Fun fact: Joe Biden bambino nel libro di Jill

Jill ha scritto due libri per bambini, incluso uno che ha come protagonista suo marito. Joe, la storia di Joe Biden è costellata di aneddoti inediti sull'infanzia di Joe a Scranton e sugli anni formativi che hanno gettato le basi per la sua carriera politica.