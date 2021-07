D al Silenzio degli innocenti in cui scoprire la storia di Hannibal, a La casa nella nebbia: fra misteri e omicidi, 5 libri thriller che ti terranno con il fiato sospeso.

Non semplici libri, ma piccoli e grandi capolavori della letteratura capaci di tenerti con il fiato sospeso e farti scorrere le pagine una dopo l’altra con una domanda: cosa succederà ora? Suspance, segreti e un mistero da scoprire: i thriller iniziano con un omicidio e finiscono con un colpevole. Ma sono molto di più di questo.

A lungo considerati come una lettura di serie B, i libri thriller hanno conquistato sempre più lettori grazie a storie ben congegnate e originali sulla scia dei grandi classici. D’altronde i romanzi di questo genere hanno un’origine antichissima. Nel racconto delle Mille e una notte infatti una persona senza nome, uccisa e fatta a pezzi, viene ritrovata in un baule dando origine a un lungo mistero. Eppure, nonostante le critiche, i thriller continuano a scalare le classifiche e ad appassionare i lettori in tutto il mondo. Il motivo? I romanzi gialli rispondono al bisogno atavico dell’uomo di indagare ciò che è misterioso.

Dalla metà dell’Ottocento, quando è nato, il thriller è molto cambiato, dando vita a diverse sfumature e declinazioni. Dal giallo classico in cui l’obiettivo è scoprire l’assassino al thriller psicologico, passando per il poliziesco e il thriller sovrannaturale con un pizzico di horror. In ogni caso il libro perfetto da leggere in spiaggia è proprio questo: affascinante, in grado di tenerti incollata alle pagine e di stuzzicare la tua fantasia. 5 libri thriller che ti terranno con il fiato sospeso da leggere ogni volta che vuoi.

La spia che venne dal freddo di John le Carré

Un grande classico quando si parla di thriller e un libro che, a distanza di anni, continua a tenere col fiato sospeso i lettori. Pubblicato nel 1963, divenne in breve tempo un bestseller. L’autore, John le Carré, è un ex agente dei servizi britannici. Non a caso La spia che venne dal freddo è un cult per quanto riguarda i thriller di spionaggio. Lo scrittore ci porta al centro della guerra fredda, fra atmosfere cupe, misteri e un mondo in cui niente è ciò che sembra.

Il silenzio degli innocenti di Thomas Harris

Da questo romanzo di Thomas Harris è stato tratto l’omonimo (e famosissimo) film con Jodie Foster ed Anthony Hopkins nei panni dello spietato Hannibal. Un libro thriller appassionante, ricco di suspance, di azione, ma anche di momenti di tensione psicologica. Uno psicopatico assassino aggredisce e uccide delle donne. Per risolvere il caso e arrestare il criminale Clarice Starling, giovane agente dell’FBI, si reca nel manicomio criminale in cui è rinchiuso Hannibal Lecter, killer e cannibale. Nascerà una caccia all’uomo e un rapporto – intenso e difficile – fra Hannibal e Clarice, sempre sul filo del rasoio.

Il tempo del diavolo di Glenn Cooper

Autore di bestseller internazionali, Gleen Cooper ha scritto la famosa trilogia della Biblioteca dei Morti. Ne Il tempo del diavolo troviamo la storia di una famiglia che sparisce nel nulla in una casa per le vacanze. Anni dopo, in quello stesso luogo, avviene qualcosa di inquietante e sovrannaturale. Il romanzo, ambientato in Calabria, ci porta fra le mura di un’elegante villa dove, quattro anni dopo l’improvvisa scomparsa della famiglia Andreason, ricompaiono le due bambine. Il miliardario Mikkel, nonno delle piccole, è deciso a scoprire cosa sia accaduto. Non solo perché le finestre della casa erano chiuse dall’interno e le porte non sono state forzate, ma anche perché le bimbe non sono cresciute di un giorno. Il mistero si infittisce quando si scopre che entrambe sono affette da una forma di leucemia. La verità e inimmaginabile.

La casa nella nebbia di Robert Bryndza

Segreti, misteri e intrighi: La casa nella nebbia ci regala suspance e una protagonista tostissima, Kate Marshall. Professoressa di criminologia, durante una gita con il figlio scopre il cadavere di un adolescente. Inizialmente sembra che il ragazzo sia annegato, ma da subito Kate si rende conto che qualcosa non torna. Comincia così a indagare, scoprendo una lunga scia di omicidi e scomparse che qualcuno cerca di nascondere.

Il gioco della notte di Camilla Läckberg

Nella notte di Capodanno quattro ragazzi viziati, ricchi e belli tentano in tutti i modi di mascherare il dolore che provano divertendosi in qualsiasi modo. Fumano, spiano i vicini, amoreggiano e bevono, iniziando a giocare. Da Monopoli a Obbligo e Verità, finendo per liberarsi e mettersi a nudo in una situazione sempre più pericolosa in cui verrà alla luce una inaspettata verità.