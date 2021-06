5 libri da cui sono stati tratti dei film, che devi assolutamente leggere

D a The Help sino a La ragazza del treno: 5 libri emozionanti e straordinari che sono diventati dei film.

Nella storia del cinema sono tanti i romanzi che hanno ispirato film. Pellicole che hanno ottenuto premi, con cast d’eccezione e registi che hanno colto nel segno. Da The Reader – A voce alta a La ragazza del treno: 5 libri tratti da film.

The Reader – A voce alta di Bernhard Schlink

Nella Germania del 1958, Michael Berg, un ragazzo di quindici anni, si sente male per strada. A soccorrerlo Hannah, una donna bellissima e misteriosa che lo colpisce da subito con la sua sensualità. Ben presto fra i due nasce un’intensa relazione, durante la quale lei chiederà al giovane Michael di leggere alcuni libri, prima di sparire. Una volta cresciuto e divenuto uno studente di Legge, il protagonista la ritroverà sul banco degli imputati, accusata di crimini di guerra. Dal romanzo di Bernhard Schlink è stato tratto un film diretto da Stephen Daldry con una straordinaria Kate Winslet e Ralph Fiennes.

La ragazza del treno di Paula Hawkins

Rachel è una donna sola e con problemi di alcolismo. Ogni giorno prende un treno per raggiungere il centro di Londra. Durante il viaggio si siede vicino al finestrino per osservare quello che accade fuori. Si trova così a seguire da lontano la vita di una coppia. Sino a quando una mattina si ritrova a vedere qualcosa che non dovrebbe. Da quel momento si troverà ad essere trascinata in una storia torbida e misteriosa, dove nulla è ciò che sembra e in cui dubiterà anche di sé stessa. “Mio marito – spiega Rachel - di solito mi diceva quello che avevo fatto la sera prima ed ho imparato che quando ti svegli in quel modo dici solo: mi dispiace. Dici che ti dispiace per quello che hai fatto, che ti dispiace essere così e che non lo farai più... Però lo fai, lo fai ancora”. Il romanzo di Paula Hawkins è diventato un bestseller internazionale da cui è stato tratto un film diretto da Tate Taylor con Emily Blunt. La pellicola, campione d’incassi, è disponibile su Netflix.

Mangia prega ama di Elizabeth Gilbert

La vita di Liz sembra essere perfetta sino a quando, una notte, non si ritrova a piangere sul pavimento del suo bagno. Il suo desiderio? Trovarsi a migliaia di chilometri da lì. Si mette così a pregare, sperando di avere una risposta. Decide dunque di partire per un viaggio alla scoperta di sé stessa, lasciandosi alle spalle un doloroso divorzio e una storia d’amore finita male. Fra le tappe della sua avventura l’Italia, dove scoprirà il piacere del buon cibo, l’India, in cui imparerà a meditare, e l’Indonesia dove uno sciamano le insegnerà a guarire dalla solitudine e dalla tristezza. Da questo libro che parla di viaggi e scoperte è stato tratto un film con Julia Roberts.

The Help di Kathryn Stockett

Nell’estate del 1962, Eugenia "Skeeter" Phelan torna a casa, in Mississippi, dopo aver frequentato l'università. Skeeter, che sogna di fare la scrittrice, è molto diversa dalle sue coetanee, già sposate e inserite nell’ambiente borghese. Si troverà a seguire un progetto folle e pericoloso con Aibileen e Minny. La prima è una domestica di colore, materna e saggia, che ha allevato diciassette bambini bianchi, ma il destino crudele le ha portato via il suo unico figlio. Minny è la sua migliore amica ed è la donna più sfacciata e ribelle del Mississippi. Il profondo Sud degli USA, con pregiudizi e soprusi, fa da sfondo a una storia di amicizia, di sentimenti e di coraggio delle donne, rendendo il sostegno reciproco qualcosa di unico e speciale. “Il coraggio non sempre equivale a prodezza – si legge -. Il coraggio è avere l'ardire di fare ciò che è giusto, malgrado la debolezza della nostra carne. E Dio dice a noi tutti, sospinge noi tutti e sprona noi tutti ad amare. Amen. Vedete, l'amore, come è portato ad esempio da nostro Signore Gesù Cristo è essere pronti, disponibili a mettersi in pericolo per il nostro prossimo. E per prossimo io intendo il vostro amico, vostra sorella, vostro fratello, il vostro vicino e il vostro nemico. Se riuscite ad amare il vostro nemico avete già in mano la vittoria”. The Help, con la sua storia forte ed emozionante, ha ispirato un film uscito nel 2011 con Emma Stone, Viola Davis, Jessica Chastain e Octavia Spencer.

Room. Stanza, letto, armadio, specchio di Emma Donoghue

Jack ha cinque anni e ha sempre vissuto in una stanza insieme a Ma', senza mai uscire da lì. Di notte il piccolo viene chiuso all’interno di un armadio e il Vecchio Nick entra a fare visita alla donna. Scopriamo così che è stato lui, sette anni prima, a rapirla e a tenerla prigioniera. Ma' però è decisa a sottrarre Jack dal destino che è toccato a lei, così elabora un piano per aiutarlo a fuggire. Nel 2016 il romanzo è diventato un film diretto da Lenny Abrahamson con Brie Larson.