Quanto make up mettere dopo una lunga giornata al sole?

I dratazione, base leggera, effetto glow e colori caldi: ecco il makeup dopo la tintarella

Dopo una giornata trascorsa a crogiolarsi al sole, la nostra pelle merita attenzioni particolari. Come truccarsi per essere perfette per la serata, ma far del bene al nostro viso dopo una prolungata esposizione solare? Ecco il makeup dopo una giornata di sole e le regole base per non sbagliare una pennellata.

Primo step: idratazione

Il primo step del makeup dopo la giornata di sole, passata tra il lettino e i tuffi in mare, è l'idratazione profonda della pelle del viso. Il sole, come è noto, ha il merito di regalare alla nostra pelle quell'aspetto dorato tanto atteso per tutto l'anno, ma, al tempo stesso, è causa di disidratazione e secchezza della pelle. Per questo, oltre al doposole, anche l’idratazione è fondamentale.

Per evitare che la pelle risulti ancora più secca e che il trucco metta in evidenza pellicine e screpolature, via libera a crema idratante in gel, quindi meno corposa, rapida nell'assorbimento e fresca, e una vaporizzata di acqua termale. Saranno il primo step prima di procedere al makeup vero e proprio.

Base viso: quale usare?

A meno che tu non abbia discromie o imperfezioni particolarmente evidenti, il makeup dopo la giornata di sole è all'insegna della leggerezza. Il viso abbronzato, infatti, non necessita di una base coprente. Scegli un fondotinta leggero, un BB o CC cream dalla texture fluida. In entrambi i casi, perfezionano il colorito donando un effetto naturale. I pro: si asciugano in fretta e sono ideali quando il clima è caldo e umido, evitando aloni di sebo.

Alcuni fototipi, soprattutto chiari, tendono ad avere il viso più rosso, prima di raggiungere il colorito ambrato. Attenzione, quindi, al colore della base, fondotinta o base ibrida che sia: è consigliabile usare un fondotinta più scuro (ma non troppo) oppure mixare più prodotti per ottenere la tonalità che più si avvicina al colorito di questo momento.

Come stendere il fondotinta per un effetto più naturale dopo una giornata di sole? Con le mani o una spugnetta inumidita. Il pennello, invece, andrebbe evitato perché con la pelle più disidratata del solito, si evidenzierebbero screpolature e pellicine.

Il correttore giusto

Proprio come i fondotinta, anche per i correttori occorre quello giusto post tintarella. Con la pelle più scura, compresa quella del contorno occhi, il correttore non dovrà essere troppo chiaro perché creerebbe un brutto contrasto tendente al grigio. Prediligi, dunque, uno aranciato o pescato.

No alla cipria, sì alla terra bronze

Altro step del makeup dopo la giornata di sole: il fissaggio della base con le polveri. Cipria o terra? La cipria non è adatta a sublimare l'abbronzatura ed evidenzia le piccole squame della pelle, quindi meglio optare per una terra abbronzante opaca se hai la pelle che tende a lucidarsi, oppure shimmer se invece hai la pelle secca. Come e dove si applica? Su tutto il viso con un pennello largo per un effetto abbronzato; su zigomi, tempie, fronte e mento con un pennello angolato per un effetto contouring.

Il blush? A tutto glow

Attenzione al colore quando parliamo di blush. Vogliamo un tocco di rossore (se già non ci ha pensato il sole) e brillare. Se è troppo spento e grigiastro, l'abbronzatura non sarà valorizzata, anzi. Lascia nel cassetto per l'inverno i blush color malva e i beige. In estate meglio preferire tutti i blush in crema-gel che sono modulabili e si amalgamano meglio con il tuo colorito. Sì alle tonalità pesca, corallo e pink.

E l'illuminante?

Come per gli ombretti, anche per gli illuminanti sono da preferire le tonalità più calde, come ad esempio il giallo-crema, che attenua anche eventuali rossori. Evitare il bianco troppo metallic che potrebbe risultare too much e creare macchie fastidiose.

Sulle labbra scegli colore e texture perfetta per l'estate

Se non sei una tipa da velo di burrocacao idratante o gloss e via, allora è bene scegliere colore e texture adatte quando si parla di rossetti. Per il makeup dopo la giornata di sole, meglio labbra intense e sature. Tutto quello che è invece marroncino, beige, malva o rosa chiaro sono da evitare perché creano un fastidioso contrasto con il resto del viso. Scegli i rossi, da quelli più infuocati ai corallo, opure osa con quelli più aranciati, o i fucsia intensi, i bordeaux o i rosa purché non siano troppo freddi.

Makeup occhi dopo una giornata di sole

Focus sullo sguardo. L'obiettivo è brillare. Nel makeup dopo la giornata di sole, non possiamo dimenticare ombretti, perfetti per far risaltare gli occhi. Non mettete nel beauty ombretti troppo bianchi, perlati e opachi. Quelli perlati tendono a creare dei contrasti troppo netti, e vanno utilizzati, invece che su tutta la palpebra, solo nell’angolo interno e in minima quantità, giusto un touch, per dare un tocco luminoso. Il finish? Meglio metallizzato, madreperla o, per le più audaci, glitter.

Matita e mascara? Super glam se colorati, l'importante è che siano waterproof nelle calde serate estive, per essere sempre impeccabili. Non dimenticare le sopracciglia. Con la pelle abbronzata del viso, sarà necessario scurirle di un tono ed intensificarle; anche in questo caso scegli una matita o un mascara waterproof per sopracciglia.