Messenger, tutti i trucchetti che finora non hai sfruttato al meglio

T utti i trucchetti di Messenger che finora non hai sfruttato al meglio e che potrebbero servirti più di quanto pensi.

Sapevi che Messenger ha tanti trucchetti che non hai mai sfruttato? L’app di messaggistica istantanea dal 2015 non è più integrata con Facebook e si può utilizzare proprio come Whatsapp. Puoi sfruttarla per scambiarti messaggi con i tuoi amici oppure con persone che hai conosciuto sui social. L’applicazione nasconde tanti piccoli e grandi segreti da usare ogni volta che vuoi. Tutti i trucchetti che non hai mai utilizzato e di cui non potrai più fare a meno: dai giochi per ingannare il tempo ai colori delle chat, sino aai nickname.

Usare i giochi nascosti

Sapevi che Messenger ha tantissimi giochi? Peccato che siano nascosti e che pochi li conoscano. Quando sei annoiata e hai voglia di svagarti un po’ puoi sfruttare questi piccoli games per fare qualcosa di diverso. Ad esempio puoi sfidare i tuoi amici in una partita a scacchi direttamente sul tuo Messenger. Per farlo digita in una chat aperta @fbchess, poi segui le istruzioni per iniziare la partita di scacchi. La grafica è super minimal, ma il gioco divertente e perfetto per allenare la mente.

Per gli amanti del calcio invece esiste un giochino con un pallone. Per giocare con uno dei tuoi contatti invia l’emoji di un pallone da calcio nella chat, poi toccalo ripetutamente con il dito. Al posto della chat comparirà sullo schermo un pallone e dovrai tenerlo in aria senza farlo cadere il più a lungo possibile. Sembra facile, ma non è affatto così!

Adori lo sport, ma il calcio non fa proprio per te? Prova con il basket. Il funzionamento è uguale: invia l’emoji di una palla da basket a un tuo contatto e sul device apparirà un canestro con un pallone. Lo scopo è fare più canestri in successione, seguendo un contatore che indicherà quando avrai raggiunto il tuo personale record.

Ricevere foto di cuccioli

La giornata è andata storta e sei triste? Per tirarti su di morale non c’è niente di meglio della foto di un cucciolo. Sapevi che puoi chiedere a Messenger di inviartele? Digita @dailycute in una delle chat e riceverai immediatamente una serie di scatti tenerissimi. Il modo migliore per tornare a sorridere e fare il pieno di dolcezza.

Mandare un breve video

Se sei stufa di scrivere su Messenger puoi anche inviare un breve video. Come? Tieni premuto il simbolo della macchina fotografica e registra un video di circa 15 secondi. Fai buon uso del tempo che hai a disposizione e, come accade per i vocali, non esagerare, inviandone troppi ai tuoi contatti.

Inviare la tua posizione

Si tratta di una funzione che viene usata spesso su WhatsApp, ma che è disponibile anche per Messenger. Un modo semplice per svelare ai tuoi contatti dove sei senza dover perdere tempo con indicazioni stradali che spesso non fanno che peggiorare le cose. Tocca il simbolo che trovi in alto a destra con i tre puntini, proprio sopra il punto in cui si scrivono i messaggi. Poi scegli dal menù “luogo” e clicca “invia”. Pochi secondi e il gioco è fatto!

Far arrivare una pioggia di cuori

Il tuo amore è così grande che non riesci a esprimerlo? Allora prova a inviare una pioggia di cuori. Come crearla? Manda un cuore alla persona scelta in un messaggio in cui ci sia unicamente quello. All’apertura del messaggio l’utente vedrà “cadere” sullo schermo centinaia di cuoricini rossi.

Cambiare colore a una chat

Sapevi che il colore della tua chat di Messenger si può modificare? Per farlo non devi fare altro che cliccare su “Informazioni” e selezionare “Colore”, scegliendo quello che ti piace di più. Cambiando il colore della chat potrai trovarla più facilmente. Tieni presente però che l’utente che utilizza la chat verrà informato della modifica e la vedrà.

Disattivare le notifiche

Quante volte ti è capitato di essere inserita in un gruppo e di ricevere centinaia di notifiche fastidiose? Forse non lo sapevi, ma su Messenger è possibile disattivare le notifiche per una sola conversazione. Per farlo clicca sul tasto “Informazioni” nella chat, poi seleziona “Notifiche” e scegli se disattivare gli avvisi in un determinato periodo di tempo. Puoi eliminare le notifiche e non farti più disturbare fino alla prossima sveglia oppure sino a quando non le riattiverai a mano.

Scegliere un nickname per i tuoi amici

Fai fatica a trovare i tuoi amici su Messenger? Puoi utilizzare facilmente i soprannomi per trovarli, dando un nickname agli utenti che scegli. Trova la persona che ti interessa nella lista degli amici, poi fai tap sul tasto “Informazioni” dentro la chat che ti interessa e seleziona la voce “Soprannomi”. A questo punto non ti resterà che scegliere il nickname più adatto.