10 modi in cui il tuo gatto ti fa capire che ti ama davvero

C 'è chi definisce i felini animali schivi e poco affettuosi, in realtà hanno solo un modo diverso di comunicare: ecco come i gatti ci mostrano il loro amore.

I gatti sono animali misteriosi, da sempre. Su di loro miti, leggende e verità si mescolano, amati e venerati fin dall’antichità ai giorni nostri vivono amabilmente il loro stato di padroni di casa e ben si sono adattati alle comodità della vita domestica. Li amiamo, incondizionatamente e la domanda ‘’il mio gatto mi ama quanto lo amo io?’’ fa spesso capolino tra i nostri pensieri.

Prima di addentrarci nel loro meraviglioso mondo fatto di occhi socchiusi, fusa, regalini, impasti ma anche di rincorse ai nostri polpacci, morsi e ‘’regalini poco piacevoli’’ davanti casa, vorrei ricordarvi che prima di tutto il gatto è un cacciatore ed è insito nel loro DNA.

Per quanto siano domestici, la parte cacciatrice prevarrà sempre anche se in modo sempre minore, ma il nostro gatto ci ama e lo dimostra in mille modi quotidiani.

Il massaggio ad impasto

Una tra le primissime manifestazioni di affetto è sicuramente ‘’l’impasto’’, fare la pasta, o fare il pane che dir si voglia è una dimostrazione incondizionata d’amore; è un gesto che il gatto impara fin da cucciolo mentre viene allattato dalla mamma.

Le zampette anteriori si muovono ritmicamente e i suoi polpastrelli si allargano mentre impastano premendo morbidamente sul nostro corpo e se in contemporanea fa le fusa, sappiate che ci sta comunicando che in quel momento è felice, si fida di noi e non c’è altro posto in cui vorrebbe stare.

Le fusa sono un segno d’amore

Le fusa, sapete perché si chiamano così? Pare derivi dal fatto che il respiro del gatto in quel particolare momento ricordi il rumore dei fusi antichi, il fuso ruotando produceva un rumore simile al mormorare soffuso del gatto, una sorta di ‘’rrrr’’, nel linguaggio felino è spessissimo ricondotto ad un momento di particolare beatitudine del micio e può riprodurlo per molti minuti. Se il nostro gatto fa le fusa e si accoccola vicino a noi possiamo essere certi del suo amore.

La coda alta comunica affetto

Tra i segnali che il nostro micio usa per comunicarci l’amore che prova c’è sicuramente c’è quello di venirci incontro a coda alta. La coda non è solo ornamentale, ad esempio è un valido aiuto per l’equilibrio del gatto mentre salta.

Accoglierci con la coda alta, magari con la punta leggermente arrotondata ‘’a punto di domanda’’ o che vibra è un segnale molto forte di amore ma anche di possesso, sta dicendo al mondo intorno che ci ama e siamo solo suoi.

I regali simboleggiano amore

Ci ama e ce lo dimostra a gran voce quando ci chiama con miagolii insistenti e apparentemente disperati, ci ama quando si accoccola su di noi e ci impasta la pancia o le gambe o un braccio, ci ama quando fa le fusa e ci guarda dritto negli occhi.

Vi state chiedendo se c’è un segnale più chiaro dell’amore che il nostro gatto prova per noi? Sì, c’è eccome! I regalini che micio ci fa trovare sullo zerbino di casa o addirittura nelle ciabatte sono un retaggio di mamma gatta che portava loro da mangiare. Mantenere la casa pulita quando c’è un gatto non è sempre semplice, anche grazie a questi simpatici regalini che però dobbiamo imparare ad apprezzare e comprendere come gesto d’amore.

Può sembrare disgustoso o spaventoso pensare di potersi ritrovare davanti casa o in una scarpa piccoli animaletti (rane, piccoli topi o piccoli serpenti) ma per il nostro gatto è un segno d’amore, non sgridiamolo anche se non sarà una vista piacevole, lodiamolo e accarezziamolo per ringraziarlo e poi… facciamo sparire il povero animaletto.

Il tuo gatto si struscia

Perché il nostro gatto si struscia? Gli siamo mancati, non ci sta solo dicendo che è felice di rivederci e ci ama ma soprattutto sta ‘’marcandoci’’, il saluto inizia con la testa che strofina sulle nostre caviglie per proseguire con tutto il suo corpicino e con la coda che letteralmente ci avvolgerà il polpaccio, infine alzerà lo sguardo e ci osserverà soddisfatto.

Mostra la pancia quando si fida di te

Amore e fiducia in un solo gesto: il nostro micio si fida di noi al punto di mostrarci una delle sue parti più vulnerabili, lo fa perché ci ama e perché ha voglia di coccole! Ci vede, si sdraia sulla schiena e ci mostra il soffice pancino in attesa di coccole e compagnia, quale modo migliore per dirci che siamo speciali e ci ama?

Anche i morsi simboleggiano amore

Non sempre i nostri mici sono tutti coccole e regalini, a volte dopo le fusa e le coccole iniziali a tradimento arriva un morso. Non è un morso doloroso e per il nostro gatto è uno dei ricordi di mamma gatta che da cucciolo lo leccava e mordicchiava, è un altro segnale del suo amore per noi.

I baci arrivano dagli occhi

Il nostro gatto ci sta osservando e chiude gli occhi strizzandoli? Che fortuna! Ci sta mandando dei baci. Il cat kiss è un atteggiamento non verbale del nostro gatto, comportandosi così ci sta dicendo che ci ama e si fida di noi.

Il gatto ti lecca

L’amore del nostro gatto ha mille modi di farsi vedere: anche leccandoci. Può sembrare strano ma leccandoci il nostro gatto sta dicendo al mondo intorno che ci ama e siamo suoi. Il suo modo di ricambiare le nostre carezze, che lo fanno tornare a quando mamma gatta lo leccava non solo per lavarlo ma per segnarlo con la sua saliva e stabilire con il cucciolo un legame assoluto.

Il gatto dorme con te

Il nostro gatto vuole farci compagnia anche durante il sonno? Se dorme con noi è un fortissimo segnale di amore, fiducia, sicurezza, compagnia e calore. Il nostro gatto sa bene di essere vulnerabile durante il sonno, per questo sceglie una persona che istintivamente capisce lo proteggerà.

Questi sono senza dubbio i 10 modi più comuni in cui i gatti manifestano il proprio amore ma sicuramente adottando un gatto avrai modo di scoprirne molti di più.