Siamo una stazione vivente che attraversa mille stazioni. Partiamo per studio, per lavoro, per amore o per fuga, mossi da sentimenti e decisioni che fanno i pendolari e il più delle volte perdono le coincidenze. Cambiamo città, Paese, identità. Eppure, anche con un biglietto in mano e un nuovo CAP negli account degli e-commerce, capita spesso di non sentirsi mai davvero nel posto giusto. C’è chi cresce con valigie sempre pronte risparmiando centimetri di sé con il sottovuoto, chi sposa felicemente il campo magnetico della propria comfort zone, chi parte per un altrove e si ritrova, senza volerlo, a casa. Ognuno con una geografia interiore tutta da decifrare.

Vogliamo conoscere il nostro cielo interiore

È in questo scenario incerto che si fa strada una pratica affascinante: l’astrocartografia. Si tratta di una disciplina che intreccia astrologia e mappe geografiche per mostrare i luoghi in cui certi pianeti “lavorano per noi”. Ha ricevuto attenzione e diffusione, con studi condivisi, solo a partire dagli anni Settanta e negli ultimi tempi la pratica ha registrato un incremento di popolarità. Astrologhe (e astro-influencer) molto seguite come Helena Woods, Clarisse Monahan e Lisa Stardust raccontano un aumento significativo delle richieste per consulenze personalizzate di astrocartografia, soprattutto dopo il 2020, legato all’ascesa del lavoro da remoto e del nomadismo digitale, nonché al desiderio di capire dove potersi radicare o viaggiare in modo più consapevole.

Con gli occhi al cielo: app, social e il bisogno di scoprirsi

A ben guardare, a crescere è l’interesse per tutto il mondo dello stargazing e annessi – numerologia, cartomanzia, cristalloterapia, ecc. – soprattutto tra i giovani, forse alimentato da interrogativi personali e sociali sempre più incalzanti e sicuramente dalla digitalizzazione del settore. Alle migliaia di profili social dedicati, che mescolano oroscopi, meme e riferimenti pop, e ai milioni di download di app come Co-Star e The Pattern, negli sviluppi più recenti si è aggiunta un’Intelligenza Artificiale che, attingendo a database scritti da astrologi e poeti, rende l’accesso alle profezie più semplice. «Che sia per un semplice oroscopo letto per curiosità, per la voglia di scoprirsi nel profondo o per conoscere i propri talenti, l’astrologia continuerà sempre ad affascinare perché invita il singolo a entrare in relazione con qualcosa di profondo», mi ha raccontato Giulia Castagna (@lunaticanocti), astrologa e cartomante che nel 2023 si è trasferita ad Amsterdam per inseguire le sue passioni e farne un lavoro, e oggi tiene workshop e consulenze in uno shop esoterico. «Negli ultimi cinque anni, ognuno di noi ha fatto i conti con la solitudine, con l’isolamento, con le incertezze o quelle grandi domande a cui si può rispondere solo per tentativi.

Quel momento di sospensione ha permesso di rivolgere l’attenzione al nascosto, guardando al Cielo o dentro di sé. Non parlo di risveglio spirituale, ma di bisogno di scoprirsi

L’astrologia poi si basa sull’arte dell’interrogarsi e porre domande, quindi apre le porte ai più curiosi. Molti social “fast and furious” hanno alimentato l’attenzione, spesso banalizzando i contenuti, ma offrendo anche l’opportunità alle persone di iniziare l’esplorazione ed educarle a un approccio più consapevole. Lavorando in uno shop esoterico, vedo ogni giorno questa curiosità: sono tante le persone che praticano, studiano e si interessano a queste discipline, spesso silenziosamente», conclude Giulia.

L’astrocartografia piace, e non solo a chi legge l’oroscopo ogni lunedì

Come scrive il Times, «l’idea dell’influenza celeste sui luoghi terrestri non è nuova. Antiche civiltà, tra cui i Babilonesi e gli Egizi, si affidavano all’osservazione delle stelle per prendere decisioni su agricoltura, architettura e governo. Negli ultimi anni l’astrocartografia ha vissuto una rinascita, in particolare sui social media, ritagliandosi una nicchia all’interno di un settore globale che vale miliardi di dollari: l’astrologia». Se leggere l’oroscopo del giorno può essere un gioco di specchi tra casualità e suggestione, l’astrocartografia richiede un passo in più: è uno strumento più articolato, che intreccia il proprio cielo natale con una vera e propria mappa del mondo. Le linee planetarie intervengono creativamente per dare senso a scelte importanti o semplicemente per suggerire nuove direzioni. Che tu sia scettica o curiosa, chissà che scoprirle non cambi (almeno un po’) la tua bussola interiore.

Astrocartografia: cos’è e come funziona?

L’astrocartografia funziona così: prende il tuo Tema Natale – cioè la mappa del cielo nel momento esatto in cui sei nata, con data, ora e luogo – e lo proietta su una cartina geografica del mondo. Il risultato? Una serie di linee che attraversano il pianeta, ognuna legata a un pianeta preciso (Sole, Luna, Venere, Marte, ecc.) e al tipo di energia che rappresenta. «È innanzitutto fondamentale conoscere il nostro Tema Natale, una sorta di carta d’identità astrale. Attraverso l’astrocartografia, possiamo rilevare quali luoghi attivano determinate energie del nostro tema e quindi valutare il migliore a seconda delle esigenze e delle fasi di vita», spiega Giulia Castagna. Poiché si tratta di una mappa piuttosto sofisticata, che richiede conoscenze astrologiche avanzate, è meglio farsi aiutare da un esperto.

Dal sito astro.com

Ci sono linee dove “funziona” meglio l’amore, altre in cui potresti sentirti più centrata, altre ancora dove potresti fare carriera o affrontare cambiamenti profondi. L’idea è che in quei luoghi certe energie si attivino in modo più forte, come se certi aspetti della personalità venissero messi in luce. È astrologia, sì, ma con una mappa davanti e una voglia tutta umana di orientarsi un po’ meglio nel caos. «Se per esempio si desidera fare nuove conoscenze o amicizie significative, si potrebbe valutare una linea Discendente di Venere e vedere in quale zona del Mondo attraversa la linea. Per creare esperienze più veloci, viaggi brevi e incontri strabilianti, valuterei invece la Linea di Mercurio. L’importante è considerare sempre la dignità del pianeta e i contatti con gli altri pianeti nel tema natale – spiega Castagna – Giove, ad esempio, porta in sé l’archetipo del ricercatore e dell’espansione: nelle sue linee possiamo fare esperienza di quei lunghi viaggi significativi che lasciano un segno o ci illuminano interiormente. Mentre la Luna potrebbe aiutare a connettersi alle proprie emozioni, alle proprie radici e alla capacità di reagire per proteggere o accudire, quindi la valuterei per scoprire bisogni ancestrali o definire meglio che cosa significa sentirsi a “casa”», conclude l’astrologa.

Astrocartografia tra siti web e consulenze: i consigli dell’astrologa

Per ottenere la tua cartina, puoi prenotare una lettura personalizzata o consultare i siti web specializzati come astro.com (che permette di zoommare la cartina, ma dà poche spiegazioni sommarie). «Consiglio sempre di valutare un consulto con un* professionista, per diversi motivi. Il primo: alcune piattaforme possono calcolarti il grafico, ma servono poi software avanzati e costosi (come Solar Fire o Surface Pro 3) per osservare nel dettaglio l’estensione della linea del pianeta e capirne l’intensità (alcune volte queste linee toccano luoghi desertici o dispersi nell’oceano)», suggerisce Giulia Castagna. «E poi consiglio di non affrontare l’astrocartografia senza prima conoscere bene il proprio tema natale, gli aspetti tra i pianeti, ecc. Ad esempio, nella valutazione di uno spostamento importante, osservo anche il tema di rivoluzione solare, l’anno profetico, il tema progresso, i transiti e così via. Se utilizziamo questi strumenti per scegliere o escludere, è importante capire dove siamo, in quale fase della vita ci troviamo e di cosa abbiamo bisogno, in base al nostro livello di consapevolezza».

Di viaggi, luoghi e legami

Davanti alla mappa, con quale approccio dobbiamo accogliere quelle linee che attraversano oceani, continenti e città forse mai considerate? «Consiglio l’astrocartografia come guida o come un itinerario da esplorare con curiosità e flessibilità. È una tecnica interessante da utilizzare quando le circostanze ci invitano a cambiare “posto” o a vivere un luogo lontano dal nostro. È utile per organizzare le proprie vacanze, ma ancor più per trovare il proprio posto nel mondo – spiega Giulia Castagna – Spesso può dare conferma a quel bisogno (o attrazione) di visitare o fare esperienza di uno specifico Stato o città. Io, per esempio, mi sono trasferita ad Amsterdam anche osservando la mia mappa astrocartografica».

In ogni caso, il suggerimento dell’esperta è di conoscere, in primis, come comunicano fra loro i propri pianeti all’interno del Tema Natale – chi è il timoniere, qual è il più “debole”, che tipo di relazioni instaurano – e da lì iniziare a sperimentare, magari con viaggi brevi o vacanze, per comprendere meglio quell’energia.

Non devi fare la valigia e trasferirti domani sotto la linea di Giove in Nuova Zelanda. L’astrocartografia non è una sentenza, ma uno spunto. Un’occasione per guardare i luoghi, e te stessa, da una prospettiva diversa. «Una cosa divertente potrebbe essere ritrovare, nella mappa astrocartografica, i luoghi già visitati e ricordare le sensazioni o avventure vissute, per creare un piccolo archivio personale che potrebbe essere utile nell’organizzare il prossimo viaggio. Può essere davvero efficace per avvicinare città o Paesi mai visitati, ma per i quali sentiamo una forte attrazione inspiegabile, e chissà magari scoprire che qualche nostro antenato ha vissuto o è legato a quel luogo. L’astrocartografia è direttamente proporzionale alla nostra volontà di attivare quegli spazi interni ed esterni a noi», conclude l’astrologa.

In sintesi, dunque, l’astrocartografia può diventare un modo per:

scegliere la prossima meta di viaggio , soprattutto se stai cercando un’esperienza che ti faccia sentire ispirata o semplicemente fuori dalla solita rotta;

, soprattutto se stai cercando un’esperienza che ti faccia sentire ispirata o semplicemente fuori dalla solita rotta; rileggere certi legami che hai avuto con alcuni posti della tua vita: quel periodo stranamente felice in una città dove pensavi saresti rimasta solo di passaggio o quell’altra dove, per quanto ruotassi la tua bussola tra le mani, il suo ago sembrava sempre interferire con chissà cosa e alla fine impazzire;

della tua vita: quel periodo stranamente felice in una città dove pensavi saresti rimasta solo di passaggio o quell’altra dove, per quanto ruotassi la tua bussola tra le mani, il suo ago sembrava sempre interferire con chissà cosa e alla fine impazzire; anche fantasticare ha il suo senso. Immaginare una vita altrove, in una città in cui magari non si metterà mai piede, ma che fa sognare qualcosa di nuovo.

A cosa serve (davvero) l’astrocartografia?

Parla una Bilancia cauta e introversa, pericolosamente perfezionista e neanche lontanamente impulsiva. I viaggi improvvisati non fanno per me, né tantomeno i treni presi senza prima aver aggiornato milioni di volte la pagina dell’infomobilità, e odio tutto ciò che è last minute (ma pure hour). Però so anche che a volte bisogna pagare il prezzo dell’incoerenza per vedere strade nuove e intraprenderle possibilmente con una bussola funzionante. Sarà per questo che, quando ho scoperto l’astrocartografia, ho deciso – pur con la mia consueta razionalità sospesa – di darle una possibilità. Perché in un momento storico in cui l’idea di “casa” è sempre più sfumata e il senso di appartenenza si mescola a scelte economiche, sogni sradicati e voli low cost, persino una mappa astrologica può sembrarci una bussola. Magari simbolica, certo. Ma comunque capace di indicarci un nostro altrove.