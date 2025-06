Oroscopo dell’estate 2025: Ariete (21/3-20/4)

Urano ti aiuta a brillare con le parole, soprattutto quando hai bisogno di esprimere idee e sensazioni. Il tuo superpotere estivo sarà l’originalità, figlia proprio di questo pianeta delle sorprese, una capacità da mettere in valigia per stupire sempre un po’ il tuo pubblico. Non avrai alcuna paura di indossare colori sgargianti e accessori particolari, come un cappello impossibile da non notare, che diventerà il tuo compagno di viaggio. Dove? In destinazioni insolite, luoghi carichi di mistero che ti garantiscano emozioni. Come labirinti, case museo o la magica Rocchetta Mattei, vicino a Bologna.

Il colore e la pietra portafortuna

Aggiungi una punta di rosso al tuo look estivo per catturare energia e attenzione. Indossa il Rubino o l’Eliotropio, ti aiuteranno a sentirti più forte in ogni contesto e situazione.

Toro (21/4-21/5)

Ti lasci alle spalle la velocità inutile di Urano per ritrovare i ritmi che ti piacciono e fare pace con il tempo. In più, Giove, il super pianeta, accende e colora il tuo modo di stare al mondo e di vivere con gli altri. Credici o no, quest’anno l’estate ti aiuterà a sviluppare un bellissimo superpotere, l’empatia, quella magia che ti permette di leggere nell’anima e nei cuori, proprio nei mesi più caldi. Scegli situazioni e mete divertenti e affollate: le isole del Mediterraneo, i beach party o le grandi città che non si spopolano e restano vive anche ad agosto. È lì che potrai soddisfare questo tuo bisogno di entrare davvero in connessione con gli altri.

Il colore e la pietra portafortuna

Il verde è il colore dell’armonia, dell’incontro, della possibilità di stare con chi vuoi. Portalo con te nella forma dello Smeraldo o del Peridoto. Ti faranno bene.

Gemelli (22/5-21/6)

Inizi a fare la conoscenza di Urano, il pianeta ribelle che ti porterai in vacanza. Un astro che sfida le convenzioni celesti e ti rende improvvisamente insofferente, desiderosa di cose nuove e diverse. Urano arriverà proprio quando certe regole o schemi iniziano a sembrarti poco interessanti, forse nemmeno così importanti. Decidi di accendere i pensieri e usa il tuo nuovo superpotere, l’ironia, per non avere mai paura di scherzare con un presente che ti farà sentire leggera e capace di ridere. Meglio quindi optare per situazioni curiose e stimolanti, come un viaggio in Giappone, dove bellezza e curiosità vanno a braccetto. Meglio ancora se in città non troppo grandi, dove le occasioni di scambio sono maggiori.

Il colore e la pietra portafortuna

Il giallo tiene accesa la tua mente. Non è un colore facile, ma capace di renderti ancora più intensa e simpatica. Il Topazio giallo o l’Ambra ti aiuteranno a celebrare questa energia.

Cancro (22/6-22/7)

La prontezza non è solo un compito: è anche una forma delle buone maniere, perché favorisce la fortuna e la reputazione. La prontezza sarà proprio il superpotere del Cancro, quella rapidità gentile che ti porterà a riconoscere al volo occasioni e opportunità di un Giove potente e vicino. Chissà che la (buona) sorte non decida di favorirti. Ma Giove è anche viaggio e scoperta, per questo potresti concederti una meta lontana e speciale, magari un luogo che hai sempre sognato di raggiungere. Immaginati nel meraviglioso Rajasthan, in India, oppure in Bretagna, tra castelli e scogliere, per stare molto vicina al tuo elemento, l’acqua.

Il colore e la pietra portafortuna

Tutti i colori pastello ti piacciono e ti fanno sentire bene, ma anche il bianco sa darti quel candore che è parte del tuo DNA. Le Perle e l’Acquamarina saranno invece le pietre che ti assicurano tonicità e vigore.

Oroscopo dell’estate 2025: Leone (23/7-22/8)

La chiarezza è una forma di gentilezza, una dimostrazione di profondità che devi a te stessa. Stanca di tutti quei pianeti che confondono le idee, scambiandosi ruoli e pensieri, deciderai di cavalcare l’energia di Marte per esprimerti in modo molto nitido. Ovvio che il tuo superpotere estivo sia l’assertività, la capacità (che dimostrerai) di comunicare in modo diretto, senza lasciare nulla al malinteso, al caso. Circondati di persone a cui poter dire tutta la verità, rispettando la forma ma senza rinunciare alla sostanza. Scegli località che uniscano fascino e bellezza, come le città d’arte italiane, o spingiti lontano, magari fino in Sudafrica.

Il colore e la pietra portafortuna

L’arancione è una cromia intensa e veloce, proprio come sarai tu in questi mesi. È la tinta che ti descrive meglio: indossala insieme al Diamante o con l’Opale di fuoco.

Vergine (23/8-22/9)

Mercurio, il pianeta che ti guida, in estate smetterà di pensare e analizzare, proprio quando Giove, invece, ti vorrebbe molto concentrata su progetti e futuri possibili. Per questo dovrai sviluppare un certo intuito, facendo del fiuto il tuo miglior superpotere estivo. Affina la sensibilità verso ciò che non si dice ma si può indovinare, uscendo dagli schemi della logica per non perderti gli appuntamenti con la fortuna. Le tue destinazioni? Sicuramente lontane e affascinanti, magari in Sud America alla ricerca di storie, di musica, di un folklore che ti aiuterà a sognare. E, per una volta, meno precisione.

Il colore e la pietra portafortuna

Le tinte migliori per te? Quelle della natura, come marrone, verde, grigio, sabbia e beige, che ti fanno sentire in equilibrio. Le pietre che possono migliorare la tua energia sono invece lo Zaffiro verde oppure il Crisoberillo.

Oroscopo dell’estate 2025: Bilancia (23/9-22/10)

Per rispondere alle provocazioni dei pianeti serve sempre una buona dose di coraggio, quell’audacia che ti consente di andare oltre le stelle, dimostrando che, in fondo, in ogni sfida c’è sempre un’opportunità. Il tuo superpotere stagionale sarà proprio il coraggio, quello che non darà mai soddisfazione ai dispetti di Saturno e che convincerà Giove che ti meriti di più e di meglio. Un coraggio che ti spingerà a non rinunciare proprio a nulla. Per celebrare questa tua attitudine verso il presente, dovresti immaginare vacanze divertenti, magari con attività sportive che ti mettano alla prova. Biking, canoa o diving potrebbero colorare la tua estate e farti sentire tonica e vincente.

Il colore e la pietra portafortuna

Il rosa e l’azzurro, con la loro delicatezza, incarnano la tua energia, il tuo modo di essere e di comportarti. Per le pietre, invece, fidati del Topazio rosa, oppure porta con te la Tanzanite.

Scorpione (23/10-21/11)

A volte la logica non basta, perché la realtà ama giocare con l’immaginazione. Per fortuna, però, esiste l’intuizione dei segni d’acqua come il tuo: un’arma potente, l’unico vero modo che hai per comunicare con la tua parte più autentica. E l’intuito sarà proprio il tuo superpotere di stagione, quella qualità che ti farà agire spesso per caso, ma mai per errore. Dimostrerai di saper credere al destino, assolutamente felice di essere sostenuta da Giove e dalla luminosa gentilezza delle stelle. Le tue vacanze approderanno così in luoghi carichi di curiosità, ricchi di storie e percorsi da esplorare. Concediti un viaggio avventuroso, in cui metterti alla prova. Perditi nei labirinti delle città del Marocco o riempiti di luce su una bellissima isola greca.

Il colore e la pietra portafortuna

Si sa che il tuo colore è il nero, la cromia che attrae tutte le altre. Celebra questa forza con accessori intensi o pietre dure, come il Granato nero o il Quarzo nero.

Oroscopo dell’estate 2025: Sagittario (22/11-21/12)

A volte persino il cielo va trattato male, con sfrontatezza, per riuscire a mettere in discussione tutte quelle energie che, sì, possono essere cambiate, migliorate, gestite. Urano ti spingerà a fare qualcosa di diverso e speciale, proprio mentre Saturno, invece, smette di credere alle certezze, rendendo relativa ogni sicurezza. Per questo il superpotere che non dovrebbe mai mancare al Sagittario sarà la sfacciataggine. Dovrai essere irriverente, faccia tosta a prova di pianeti, anche quando sceglierai le tue destinazioni estive. Dovranno essere lontane, divertenti e libere. Che sia il momento giusto per visitare l’Australia?

Il colore e la pietra portafortuna

Viola, porpora e scarlatto sono i tuoi colori, profondi come il tuo spirito e il tuo pensiero. Usali per rafforzare le tue convinzioni, insieme all’Ametista o alla Fluorite.

Capricorno (22/12-20/1)

I dubbi di Saturno metteranno in discussione le tue convinzioni, quelle certezze su cui hai spesso costruito progetti e relazioni. Dubbi costruttivi, però, che ti aiuteranno a capire meglio il senso delle cose, così da non esagerare mai con quel Giove opposto che si diverte a provocarti. Dovrai insomma sviluppare una qualità non così scontata, caricandoti del superpotere della sensibilità. Perché? Perché ti farà capire che puoi fare a meno di certe persone e che, in fondo, cambiare abitudini o sicurezze aiuta a crescere e a migliorare. La tua destinazione estiva sarà dunque diversa e speciale. Visita le nuove città della Cina, per esplorare nuove prospettive e lasciarti sorprendere da come la realtà possa trasformarsi.

Il colore e la pietra portafortuna

Grigio, marrone e verde scuro sono le cromie più adatte al tuo modo di essere e di fare. Usale per sentirti a tuo agio, magari aggiungendo la Tormalina marrone o la Pietra Arenaria.

Acquario (21/1-19/2)

Il tuo Saturno, dal sestile, inciampa, si sbaglia e si confonde, anche con la complicità di Nettuno. E subito il tuo stile si fa improvvisato, incerto, a volte dolcemente goffo. Se la precisione si rivela una qualità rara, quasi impossibile in questa estate, ecco che la simpatia, in quanto tuo superpotere del momento, ti aiuterà a trasformare ogni errore in uno scherzo, in qualcosa di divertente. Per le vacanze rifugiati in grandi città moderne, belle e creative, in luoghi che sappiano accendere i tuoi pensieri e ti facciano sentire bene. Seattle o Vancouver, capitali dei videogiochi e della tecnologia, promettono esperienze stimolanti e rigeneranti.

Il colore e la pietra portafortuna

Azzurro chiarissimo e turchese sono certamente i colori dell’Acquario, quelli che celebrano la leggerezza delle idee e il distacco tipico dell’elemento aria. Indossa proprio il Turchese, oppure la Tanzanite.

Pesci (20/2-20/3)

Giove e Venere ti propongono un’estate ricca di colpi di scena e di bellezza, un tempo da vivere fino in fondo, senza esclusione di sogni. Per questo dovresti sconfiggere comfort zone e pigrizia, sviluppando il superpotere della flessibilità , accettando la sfida di un presente che nutre grandi ambizioni e non si accontenta di poco. Non fare troppi programmi, lascia che siano le stelle a decidere, a sorprenderti. Fallo anche per non dare ragione a chi proverà a innervosirti con il suo modo di fare. Le mete ideali? Belle e libere, in capanne in riva al mare nello Yucatan, o in case da sogno a Bali. Ricerca il relax.

Il colore e la pietra portafortuna

Sei fatta di blu, il colore del mare e delle profondità oceaniche, che aggiunge fascino al tuo modo di essere. Lo Zaffiro incarna questa vitalità, ma anche i Lapislazzuli ti aiuteranno a celebrare la tua energia.

