L e persone del segno Bilancia sono romantiche, passionali ed equilibrate, ma come si conquistano? Ve lo sveliamo noi

Regole e strategie non dovrebbero mai essere utilizzate in amore, anche se è appurato che qualche aiutino in questo senso non fa mai male. E per fortuna abbiamo dalla nostra parte le stelle, sono loro ad aiutarci a capire come conquistare una Bilancia.

Se abbiamo infatti puntato nella nostra cerchia di conoscere un potenziale partner di questo segno, e vogliamo conquistarlo, ci sono alcune cose che possiamo mettere in pratica per far breccia nel suo cuore. Scopriamole insieme.

Come conquistare una Bilancia in amore

In amore vince chi fugge, ma anche chi attacca. E se dalla nostra parte abbiamo i preziosi consigli delle stelle non ci resta che provare a conquistare quella persona che ha catturato la nostra attenzione.

Conoscere il segno zodiacale di quella persona che vorremmo diventasse il nostro partner può essere davvero utile, non solo per attuare la giusta strategia di corteggiamento, ma anche per capire eventuali affinità caratteriali.

Se volete sapere come conquistare una Bilancia, un segno molto dolce, equilibrato e pacifico, sappiate che dovrete impegnarvi un po’ affinché il suo cuore possa aprirsi a voi. Ma state pur certe che, se ci riuscirete, la storia d’amore che vivrete si trasformerà in una favola a lieto fine.

Un interesse vero e sincero

Se volete sapere come conquistare una Bilancia armatevi di pazienza, perché ce ne vorrà molta. I nati sotto questo segno, infatti, tendono a essere molto diffidenti e ad aprirsi solo ed esclusivamente se notano un interesse vero e sincero.

Quindi il consiglio è di avviare il corteggiamento in sordina, interessandovi sinceramente alle sue passioni, alla sua vita, ai cibi preferiti e agli interessi in generale. Fate domande al vostro interlocutore, ma soprattutto ascoltatelo.

Il dialogo per i nati sotto il segno della Bilancia è fondamentale, anche se inizialmente potrebbe non sembrarvi così. Si tratta solo di timidezza iniziale. Mettete questo segno a suo agio e vedrete che si aprirà subito.

I complimenti

Tutte le persone amano ricevere dei complimenti, soprattutto quando questi sono fatti in maniera disinteressata. Ma la Bilancia, in particolare, adora essere apprezzata perché ha un senso estetico molto pronunciato.

Le persone di questo segno, infatti, amano curarsi nei minimi dettagli e nei loro look nulla è lasciato al caso. Capirete che, se volete conquistare una persona così, dovrete mostrare di avere la stessa sensibilità nei confronti della bellezza.

Come conquistare una Bilancia: la maturità

Probabilmente vi starete rendendo conto che ottenere l’attenzione di queste persone, e il loro cuore, non è proprio semplicissimo, ma vi assicuriamo che ne vale assolutamente la pena.

Se vi state chiedendo come conquistare una Bilancia, lasciatevi dire che dovrete mettere in campo tutta la vostra maturità. Stiamo parlando infatti di un segno estremamente equilibrato e pacifico che è disposto a tutto pur di evitare conflitti.

Questo vuol dire che, sin dalle prime uscite, dovrete dimostrarvi molto aperti ai dialoghi e, al contrario, poco propensi alle discussioni, ai giudizi e alle critiche inutili.

Se una persona nata sotto il segno della Bilancia noterà questo atteggiamento, sarà sicuramente molto propensa ad avvicinarsi sentimentalmente a una persona matura ed equilibrata nei giudizi e nei comportamenti.

Attenzione a non fingere però. Raramente i nati sotto il segno della Bilancia sono disposti a dare una seconda possibilità se si sentono presi in giro.

Come conquistare una Bilancia: falla sentire al sicuro

Forse una persona del segno Bilancia non lo ammetterà mai, ma la cosa che desidera di più al mondo è quella di stare tra le braccia di una persona che la faccia sentire al sicuro.

Purtroppo però, a causa del suo temperamento composto e diplomatico, fa fatica a concedersi in maniera assoluta, spesso e volentieri lasciando trasparire pensieri ed emozioni con dei filtri.

E lo sappiamo che reprimere la rabbia, o qualsiasi altro sentimento negativo o positivo, può essere molto deleterio, non solo per la singola persona ma anche per un’eventuale coppia che si sta trasformando.

Ecco perché è fondamentale, se si vuole costruire un futuro con una persona di questo segno, farla sentire al sicuro. Farle capire che è libera di esprimersi come vuole e di far emergere tutte le sue emozioni, senza remore o freni.

I compromessi

Come tutte le relazioni, anche quella con una persona nata sotto il segno della Bilancia ha bisogno dei suoi compromessi. E questo è bene specificarlo prima di capire come conquistare una Bilancia.

Il motivo ve lo sveliamo subito. Trattandosi di persone abbastanza accomodanti e accondiscendenti nei confronti delle richieste e dei bisogni altrui, tendono a reprimere i sentimenti più scomodi. Lo fanno per quieto vivere e perché odiano d’oscure o sentenziare.

Ma badate bene che non potete sempre ignorare le richieste di una Bilancia per soddisfare le vostre, solo perché sapete che lei comunque vi asseconderà. Se volete davvero conquistare una persona di questo segno, e costruire una storia con lei, dovete tenere conto anche e soprattutto delle sue esigenze. Anche se le metterà in secondo piano.

Scenderà sempre a compromessi nelle relazioni, in ogni fase. Ma potrebbe anche decidere di stancarsi ancora prima di iniziare un rapporto. E state certi che in quel caso non tornerebbe indietro.

Come farsi desiderare da un Bilancia

Vi siete innamorate di un uomo Bilancia e non sapete come fare a conquistarlo? L’impresa non è semplicissima, ma proprio come le donne nate sotto questo segno, anche gli uomini amano i complimenti. Attenzione però a non esagerare: deve essere un’adulazione sincera, non artefatta, altrimenti lui se ne accorgerà e vi lascerà perdere. Ad attirare l’attenzione dei maschietti del segno sono le donne sicure ed estroverse, ma anche attente al look: la Bilancia ha un senso estetico pronunciato, per questo motivo apprezza chi sa scegliere abiti eleganti e raffinati, senza mai essere troppo appariscenti. Per farsi desiderare da un Bilancia, infine, date importanza alla conversazione: l’uomo di questo segno adora parlare ed è attratto dalle persone che sanno sostenere una discussione su temi anche di alto livello culturale.

Che tipo di ragazza piace a un Bilancia

Come abbiamo visto, l’uomo Bilancia è molto attento all’estetica. Per questo motivo gli piace una donna elegante, curata, attenta allo stile, ma senza esagerazioni e che non cada mai nella volgarità. Raffinatezza e buon gusto sono le parole d’ordine. Inoltre, la ragazza perfetta per l’uomo Bilancia è gentile e colta, molto curiosa e stimolante da un punto di vista intellettuale. Questo non significa però che apprezzi le persone monotone e pigre: la donna perfetta per un Bilancia è anche la sua compagna di avventure e di viaggio.

Come capire se piaci a una donna Bilancia

Quando una donna Bilancia decide di passare il suo tempo libero con voi, allora è fatta: le nate sotto questo segno, infatti, sono molto ‘gelose’ del loro tempo e preferiscono trascorrerlo solo con persone per cui ne valga davvero la pena. Un altro segnale che vi farà capire di piacere a una donna Bilancia è il grado di intimità che raggiungerete: se le ispirate fiducia, state pur certi che vi aprirà il suo cuore, condividendo i suoi pensieri più personali e i suoi sentimenti.

Quali segni attraggono la Bilancia

Gemelli e Sagittario sono due segni che alla Bilancia piacciono molto: i nati sotto questo segno, infatti, sono alla costante ricerca di armonia e stimoli intellettuali e Gemelli e Sagittario sanno rispondere a questa esigenza. Con i Gemelli, la Bilancia condivide lo stesso approccio alla vita e passioni simili, mentre con il Sagittario va subito d’accordo e l’intesa è duratura. Grande passione e forti emozioni, invece, con il Leone: i due segni si completano e si equilibrano.