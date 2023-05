Dove trascorrere il viaggio di nozze è una scelta importante. E se non sai ancora dove andare fatti aiutare dalle stelle! L'oroscopo può aiutare sdrammatizzare la tensione che accompagna sempre l'organizzazione di un matrimonio.

Gioca con noi e vediamo insieme quali sono le mete ideali per il viaggio di nozze in base al segno zodiacale.

Ariete

Il segno zodiacale dell'Ariete ama i fuochi d'artificio e le situazioni super passionali. Persino un po' rischiose e adrenaliniche. Dunque no alle mete troppo tranquille e "piatte" e sì a quelle avventurose ma sufficientemente lussuose in cui godersi ore di sesso hot e anche un po' di mondanità.

Una delle mete ideali per il tuo viaggio di nozze, Ariete, è il Marocco. Un soggiorno nell'esotica Marrakech può fare davvero per te e per il tuo amore. Shopping compreso.

Toro

Non fosse stato un anno come questo, cara Toro, ti avremmo forse suggerito un viaggio di nozze immersa nella natura come, per esempio, nella campagna toscana rivivendo a due le atmosfere edonistiche alla Bertolucci. La campagna è, infatti, uno dei tuoi luoghi di elezione e può diventare una meta davvero erotica.

Però se ti sposi quest'anno, ed è molto probabile visto il transito rivoluzionario di Urano nel tuo segno, dovresti puntare su una meta come Manhattan. Una New York scintillante all'altezza dei tuoi e dei vostri sogni, è la destinazione ideale per te.

Gemelli

Cara Gemelli, una persona come te ha bisogno più che mai di divertirsi insieme a chi ama. La luna di miele di una Gemelli dovrebbe avere come meta un luogo lontano tutto da esplorare e da godersi.

Una delle destinazioni che ti consigliamo è il Giappone. Un perfetto mix tra vita frenetica e avveniristica (con tante occasioni di divertimento) e luoghi immersi nella natura.

E se il Giappone è fuori budget, potresti scoprire luoghi inediti anche esplorando la Norvegia. Tra i fiordi e le isole.

Cancro

Dolce, romantica e amante del mare. Che ne dici di puntare su un bel viaggio in Provenza e in Costa Azzurra per il tuo viaggio di nozze?

Potresti scegliere una bellissima SPA e goderti sia le passeggiate mano nella mano a Cannes e tra gli atelier dei pittori più celebri, sia dedicarti a momenti di relax e di erotismo insieme al tuo partner coccolandovi in una vasca idromassaggio. Sorseggiando ottimi vini e degustando formaggi.

Leone

Nulla di eccessivamente sobrio né spese oculate. La donna del Leone ama il lusso e ama essere al centro dell'attenzione, anche per quanto riguarda la scelta del viaggio di nozze. Per questo, è molto probabile che sia lei a scegliere dove andare in luna di miele nella coppia.

Una meta a te congeniale è sicuramente il Sud America. Per esempio, il Brasile. Ma vissuto in modo lussuoso. Ti piace essere scintillante e scatenarti in balli sfrenati davanti al partner.

Se il Brasile è una meta inarrivabile, resta in Italia e goditi un lussuoso hotel della costiera amalfitana: come una vera diva.

Vergine

Puntigliosa come sei, il tuo viaggio di nozze deve essere organizzato nel minimo dettaglio. Altrimenti c'è il rischio che ti prenda una crisi di nervosismo e proprio non è il caso. Dunque, programma tutto quanto e scegli una meta che ti sia amica.

Sei intellettuale e adori tutto ciò che ti stimola mentalmente. La meta ideale per la tua luna di miele potrebbe essere Barcellona: qui puoi trovare arte, cultura ma anche mare e dolcezza. Perché in fondo hai molta voglia di romanticismo.

Se preferisci potresti organizzare un piccolo tour tra la Spagna e il Portogallo, in un periodo però non troppo affollato.

Bilancia

Se il tuo budget lo permette, puoi sfogare tutta la voglia di bellezza che hai. Infatti ogni Bilancia sogna il suo viaggio di nozze come un tripudio di piccole grandi perfezioni. A partire dal viaggio sino al tipo di soggiorno.

Niente di spartano o di troppo avventuroso (auguri se hai sposato un Sagittario...), desideri comodità e armonia. Se il portafoglio non langue, punta sulla Polinesia.

Se, invece, hai meno risorse economiche puoi goderti una Parigi diversa dal solito. Scegliendo una maison de charme e itinerari di nicchia.

Scorpione

Sei passionale, a volte ombrosa e dicono anche complicata. Per il tuo viaggio di nozze, scegli una meta che tu possa vivere insieme al tuo partner appieno anche in notturna. Per esempio, Londra, perché no?

Oppure Praga: sensuale, romantica e decadente può fare al caso tuo. Per girarla tutta la notte e scoprirne ogni segreto insieme al tuo partner. Quello che cerchi, a partire dal viaggio di nozze, è una passione anche un po' insensata che duri una vita.

Sagittario

Avventura è la parola d'ordine, anche per la tua luna di miele. Una delle mete perfette per il tuo viaggio di nozze è l'India. Una vacanza a due all'insegna della scoperta, con note mistiche e cibi esotici da godersi ma anche senza una comodità eccessiva o luoghi ricercati.

In alternativa, se il budget non permette l'India, puoi puntare su un tour d'amore in van. Se ti organizzi per tempo, la luna di miele gipsy è proprio il tuo ideale. Per esempio, percorrendo tutta la Spagna fino al Portogallo oppure scoprendo l'Italia da Nord a Sud.

Capricorno

Niente crociere o situazioni eccessivamente affollate per te. Cerchi un viaggio di nozze all'nsegna dell'intimità e del romanticismo. Un'idea vincente per la tua luna di miele potrebbe essere un romantico giro tra i castelli della Loira, oppure della Scozia.

Lunghe passeggiate anche a cavallo, cibo corroborante, chiacchierate infinite e tante coccole in totale relax e lontano dalla pazza folla. Un'altra meta consigliata per te è la Cornovaglia.

Acquario

Stravagante e deciso anche last minute: ecco il tuo viaggio di nozze ideale. La meta perfetta potrebbe essere l'Islanda. Qui, complice un paesaggio lunare, potresti lasciarti andare ai tuoi voli pindarici.

Lontana e avventurosa, ma anche romantica e sognante, l'Islanda è uno dei luoghi perfetti per diventare la meta della tua luna di miele. Da esplorare tutta in auto, fermandosi a godersi bagni improvvisati nei laghetti naturali.

Pesci

Ami sognare e adori l'arte. Per te il viaggio di nozze non deve essere stressante, anche per salvaguardare la tua proverbiale emotività,e molto romantico. Quasi sdolcinato.

Parigi è sempre un'ottima idea, come recita il titolo di un film celebre, ma non solo. Per te sarebbe perfetta anche la Grecia. Oppure la Sicilia. Arte, storia, letteratura, un mare cristallino ed escursioni romantiche infinite. Potresti partire dalla meravigliosa Palermo e scoprirla tutta insieme al partner.