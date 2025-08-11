Ariete

Mercurio ricomincia a funzionare, a dire e a farvi capire che cosa potete inventare. Per questo vi sentirete molto più sicuri delle idee, delle vostre convinzioni.

Toro

Una Luna simpatica e distratta metterà in connessione le vostre emozioni con quell’ottimismo che serve a non smettere di credere in certe promesse. Vi sentite bene.

Gemelli

Mercurio, il vostro pianeta, riparte restituendo slancio e chiarezza al vostro modo di fare, di comportarvi. Un miglioramento che avrà subito effetti sul vostro stile, nello stare con gli altri.

Cancro

Comodissima questa Luna che vi somiglia, queste emozioni che daranno sempre ragione alla bellezza, ai pensieri migliori, quelli che fanno davvero bene al cuore.

Leone

Mercurio riparte proprio dal vostro segno, rimettendo in moto azioni, pensieri e iniziative, aiutandovi a credere in quello che state facendo. Non vi resta che credere in voi stessi.

Vergine

Una sottile sicurezza interiore sarà forse l’energia che vi aiuterà a credere veramente nelle persone vicine, in chi vi fa compagnia. Un momento fatto di fiducia.

Bilancia

Se avete ambizioni o desideri speciali, allora considerate tutto ciò che davvero serve per ottenere. Non trascurate insomma alcun dettaglio, non siate superficiali.

Scorpione

Alcune situazioni legate al divenire sembrano chiarirsi, aiutandovi a capire meglio la distanza che vi separa da certe ambizioni, da quelle cose che vorreste ottenere.

Sagittario

Per fortuna, qualcuno ricomincia a capire e a rispondere, dandovi soddisfazione, aiutandovi a credere nelle occasioni del momento. Non vi resta che fidarvi.

Capricorno

La Luna vi mette fretta di credere in qualcosa di bello e di possibile. Per questa volta non avrete problemi nel mettere in mostra i vostri sentimenti, le vostre debolezze.

Acquario

Mercurio, dall’opposizione, vi aiuta a percepire maggiore capacità di dialogo, di scambio. Riprendono slancio le parole, avete voglia di far parte di un’iniziativa.

Pesci

Qualcuno riprendere a rispondere e a capire, per questo sarà facile ritrovare la voglia di credere in qualcosa di bello. Vi sentite un po’ più vicini alla fortuna.