Ariete

Dimostrerete di voler capire ad ogni costo qualcosa, di non poter fare sconti alla verità delle cose. Per questo sarete esigenti quanto a sincerità, a trasparenza.

Toro

Non sperate che qualcuno possa accettare qualcosa che non capisce e che non si spiega. Mettete invece in conto che vi sia bisogno di chiarie molte cose.

Gemelli

Luna e Urano litigano, rendendovi subito poco disposti a cambiare, in modo veloce e importante. Preferirete insomma la normalità, una quiete a prova di emozioni, di umori.

Cancro

Non imponetevi nulla di speciale o di troppo veloce, niente insomma che possa agitare i vostri sentimenti, che metta in discussione certe abitudini. Andateci piano.

Leone

Parlerete in modo chiarissimo, forse per non lasciare alcuno spazio al malinteso, per non far credere a qualcuno che vi accontentate delle bugie. Un orgoglio che ruggisce.

Vergine

Sceglierete di non rincorrere nulla e di dare sempre la precedenza agli altri, ai veri bisogni di qualcuno che amate. Perché è estate, perché ogni cosa può aspettare.

Bilancia

Ancora Marte ad agitare il vostro presente, a farvi amare certe verità, spingendovi a chiedere, a domandare qualcosa di più e di meglio. Difficile accontentarvi.

Scorpione

Attenzione a chi si aspetterebbe, da voi, una grandissima fantasia, idee e intenzioni davvero rivoluzionarie. Perché voi avrete voglia di cose normali, rassicuranti.

Sagittario

Per potervi davvero fidare del destino dovrete prima capire certe dinamiche, alcune regole che vi aiutano a credere nelle cose, nelle proposte. Chiaritevi.

Capricorno

Avrete bisogno di confrontarvi con persone che parlino un linguaggio normale, che non inventino nulla di speciale, restando negli spazi della normalità.

Acquario

Plutone, dal vostro segno, si connette ad un leggerissimo ma deciso Marte, il risultato? Vi convincerete che il coraggio, per essere tale, deve poter giocare con la realtà, con la fantasia.

Pesci

La Luna, dal vostro segno, litiga con Urano e con le sue manie di cambiamento. Per questo avrete voglia di rimanere con le cose e le persone di sempre.