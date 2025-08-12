Ariete

Attenzione a non sforzarvi a fare e a credere in qualcosa se non vi è chiaro o se non vi convince. Perché la fretta potrebbe diventare una nemica della vostra fortuna.

Toro

Venere e Giove si abbracciano per darvi il miglior look di sempre. Apparirete ottimisti, carichi di entusiasmo, capaci di affrontare ogni cosa con leggerezza.

Gemelli

Vi sarà particolarmente chiaro che, per poter davvero cambiare certe realtà, dovrete prima smettere di credere in certe regole, in schemi che non vi servono più.

Cancro

Celebrate la potentissima congiunzione tra Venere e Giove che si consuma tra le vostre stelle. Fatevi forti di un ottimismo capace di farvi arrivare ovunque vorrete.

Leone

Qualcuno sembra avere voglia di cose speciali, forse per compensare le sue insicurezze, i dubbi del momento. E voi dovreste essere comprensivi, accettando le sue richieste.

Vergine

Le vostre idee e intenzioni coincidono, per fortuna, con quelle delle persone vicine, di chi si impegna insieme a voi. Migliorando ogni possibilità di collaborare.

Bilancia

Giove abbraccia la vostra Venere, aiutandovi a credere di più nelle cose del momento, rendendovi fiduciosi circa le possibilità che il destino vi concede. Facile sorridere.

Scorpione

Si allenta, in voi, quella strana insofferenza che vi ha fatto compagnia per un po’. Vi sentirete insomma più disposti ad accettare, a fare vostre alcune realtà.

Sagittario

Lasciate fare agli altri, fidatevi del loro impegno, delle cose che sapranno fare anche per voi. Perché nulla sembra poter minacciare la vostra fortuna, nulla rema contro.

Capricorno

Urano dialoga con Saturno, sfidandolo ad accettare certe sfide anche se non ne è sicuro. Una scommessa che per voi significa credere in situazioni che non capite.

Acquario

Urano sembra sedurre le indecisioni di Saturno, aiutandovi a credere nei cambiamenti, anche in quelli che non si lasciano capire così facilmente. Fidatevi e basta.

Pesci

La stretta congiunzione che unisce il vostro Giove all’amatissima Venere saprà portare bellezza e tanto sogno a questo presente. Per un momento luminoso, fortunato.