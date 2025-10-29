Ariete

Mercurio passa dalla vostra parte, accendendo idee e buoni pensieri, aiutandovi a capire meglio il senso e la direzione delle cose attuali. Usate la mente per fare cose.

Toro

Finalmente ritrovate una pace e un equilibrio con le parole, con i discorsi, senza mai sentirvi obbligati a dire, a spiegare, a giustificare. Finalmente ritrovate intesa.

Gemelli

Mercurio, dall’opposizione, vi consiglia vivamente prudenza con le promesse, con quelle dichiarazioni che poi lasciano il segno e che vogliono essere credute.

Cancro

Marte si innamora del vostro Giove, aggiungendo forza e passione ad un ottimismo che già vibra da solo. Impossibile trattenervi, difficile tenere a bada i desideri.

Leone

Vi nutrirete di una fantasia capace di fare con calma, di indovinare idee e soluzioni ma senza rincorrere niente. Per una volta fidatevi di quelle cose che vi parlano

Vergine

Non siate troppo sicuri delle vostre azioni, di quelle scelte che sembrano chiare ma che forse non sanno, o non hanno capito. Muovetevi lentamente, chiedete consigli.

Bilancia

Qualcuno è mosso dalla passione, dalla voglia di fare che vale più di ogni verità, di ogni evidenza. E voi non dovreste scoraggiare nessuno, lasciando grande libertà d’azione.

Scorpione

Marte, tonicissimo nel vostro segno, si connette ad un Giove altrettanto bello. Il risultato sarà un momento carico di passione e di energia, un tempo in cui poter fare di tutto.

Sagittario

Mercurio è un pianeta con cui non andate troppo d’accordo, ma la sua vicinanza potrebbe accendere in voi la fantasia, la dolcezza, la voglia di stare con chi amate.

Capricorno

Sogni e speranze hanno sempre bisogno di credere nella fortuna, in quelle persone che potrebbero aiutarvi, o semplicemente stare al vostro fianco. Siate ottimisti.

Acquario

I vostri pensieri smettono di preoccuparsi del presente per convertirsi all’amore per il futuro, per guardare in avanti, convincendovi di piccole fortune in arrivo.

Pesci

Marte e Giove sono energie alleate del vostro segno, forze capaci di farvi andare oltre le solite indecisioni di altri pianeti. Le vostre passioni vi porteranno altrove.