Ariete

Attenzione a non fare troppi confronti con gli altri, per poi sentirvi magari non troppo forti, non sempre all’altezza. Lasciate perdere la competizione e accettate ogni cosa.

Toro

La Luna Piena brilla in posizione tosta, importante, imponendovi veloci ma profonde riflessioni circa le cose che state facendo, coltivando. Tempo di giudicarvi.

Gemelli

Dovrete lottare affinché la vostra forza creativa possa difendersi da tutto ciò che confonde, che mischia realtà e occasioni. Sarete attentissimi alla logica.

Cancro

Sarete intimamente ribelli, forse perché sostenuti e incoraggiati da un Giove che vi regala fiducia. Per questo non farete sconti a nessuno, imponendovi.

Leone

Sarete piuttosto decisi e diretti con le parole, con le affermazioni, dicendo qualcosa anche se sapete che il vostro parlare potrebbe ferire o far innervosire qualcuno.

Vergine

Tempo di mettere da parte fretta e nervosismo per far invece spazio ad una calma diversa, preziosa. Prendetevi tutto il tempo che vi serve a capire che cosa dovete migliorare.

Bilancia

Marte, dal vostro segno, sembra litigare con Saturno e con Nettuno, con quelle regole e con quelle indecisioni che davvero non potete sopportare, che non tollerate più.

Scorpione

Sarete piuttosto insofferenti verso ogni regola che non capite, che non apprezzate, così come con quelle situazioni che confondono inutilmente le idee, le intenzioni.

Sagittario

Dovrete cercare di migliorare la vostra comunicazione, il vostro modo di stare con gli altri. E la Luna Piena vi darà una mano per capire ancora di più che cosa vi serve cambiare.

Capricorno

L’urgenza, reale o presunta, del fare e dell’impegnarvi potrebbe scontrarsi con quelle rigidità personali e intime che stavolta non vi potete permettere. Agite e basta.

Acquario

Il vostro segno ospita la Luna Piena, quel momento di riflessione e di comprensione del tutto. Per questo sarete in vena di capire, di intuire meglio certe realtà.

Pesci

Qualcuno fa e agisce con grande determinazione, mettendoci forza e coraggio. E la cosa vi mette subito in discussione, rendendo ancora più visibili i vostri dubbi, i ritardi.